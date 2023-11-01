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الوثيقة السرية وإلى متى هذه الفرجة الدولية؟!

11/1/2023 7:19:39 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) { ‭ ‬إن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬اليوم،‭ ‬وفي‭ ‬القرن‭ ‬الواحد‭ ‬والعشرين،‭ ‬وما‭ ‬نراه‭ ‬من‭ ‬مجازر‭ ‬وقتل‭ ‬جماعي‭ ‬وإبادة‭ ‬وتطهير‭ ‬عرِقي،‭ ‬هو‭ ‬مما‭ ‬كنا‭ ‬نسمع‭ ‬شيئًا‭ ‬منه،‭ ‬ونرى‭ ‬صورًا‭ ‬مصغرة‭ ‬له‭ ‬أمام‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭! ‬ولكننا‭ ‬لم‭ ‬نر‭ ‬أو‭ ‬نسمع‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الحروب‭ ‬كلها‭ ‬هذا‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬قتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭ ‬والمدنيين‭! ‬وإحداث‭ ‬مجزرة‭ ‬تلو‭ ‬أخرى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الساعة‭! ‬وآخرها‭ ‬حتى‭ ‬كتابة‭ ‬هذه‭ ‬السطور‭ (‬ثلاث‭ ‬مجازر‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭) ‬هو‭ ‬يوم‭ ‬24‭/‬10‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي‭! ‬حيث‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬الشاطئ‮»‬‭ ‬ثم‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬النصيرات‮»‬‭ ‬لتأتي‭ ‬المجزرة‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ (‬جباليا‭) ‬الأكثر‭ ‬اكتظاظا‭ ‬بالسكان‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬والتي‭ ‬فاقت‭ ‬مجزرة‭ ‬‮«‬مستشفى‭ ‬العمداني‮»‬‭!‬

{ ‭ ‬شهر‭ ‬كامل‭ ‬وقادة‭ ‬العالم‭ ‬بين‭ ‬متواطئ‭ ‬ومتخاذل‭ ‬ومتفرّج‭! ‬بل‭ ‬وقادة‭ ‬الغرب‭ ‬متفقون‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬وقف‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬هدنة‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬إدخال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬مطلوبة‭ ‬بشدة‭! ‬لتتراكم‭ ‬طوابير‭ ‬شاحناتها‭ ‬خلف‭ ‬‮«‬معبر‭ ‬رفح‮»‬‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬المصري‭!‬

شهر‭ ‬كامل‭ ‬والعالم‭ ‬كله‭ ‬يتفرّج‭ ‬على‭ ‬المذابح‭ ‬اليومية،‭ ‬وأشلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬‮«‬المتفحمة‮»‬‭ ‬حين‭ ‬يتم‭ ‬إخراجها‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ (‬القنابل‭ ‬الأمريكية‭ ‬الفتاكة‭) ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بها‭ ‬قصف‭ ‬غزة‭!‬،‭ ‬وكل‭ ‬شيء‭ ‬يراه‭ ‬العالم‭ ‬أثناء‭ ‬حدوثه‭ ‬لحظة‭ ‬بلحظة،‭ ‬ولا‭ ‬تتحرك‭ ‬شعرة‭ ‬في‭ ‬رؤوس‭ ‬الشهود‭ ‬الذين‭ ‬هم‭ ‬قادة‭ ‬العالم‭ ‬وحكامه‭!‬

شهر‭ ‬كامل‭ ‬والكلام‭ ‬تعب‭ ‬من‭ ‬الكلام‭! ‬والاستغاثة‭ ‬من‭ ‬أطفال‭ ‬غزة‭ ‬تعبت‭ ‬من‭ ‬الاستغاثة‭! ‬وصراخ‭ ‬الشعوب‭ ‬التي‭ ‬ملأت‭ ‬شوارع‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬تعب‭ ‬من‭ ‬الصراخ،‭ ‬والنداء‭ ‬لإيقاف‭ ‬القصف‭ ‬والمجازر‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يستمع‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬الاستعمار‭ ‬الغربي‭!‬،‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬الذين‭ ‬في‭ (‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭) ‬يتخذ‭ ‬‮«‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬لإيقاف‭ ‬ما‭ ‬يحدث،‭ ‬ولكأن‭ ‬المسألة‭ ‬هي‭ ‬التنديد‭ ‬والاستهجان‭ ‬وكفى‭ ‬الله‭ ‬المؤمنين‭ ‬شرّ‭ ‬القتال‭!‬

{ ‭ ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬هذه‭ ‬الفرجة‭ ‬الدولية‭ (‬المخزية‭)‬؟‭! ‬وإلى‭ ‬متى‭ ‬ستواصل‭ ‬‮«‬المسخرة‭ ‬الدولية‮»‬‭ ‬سخريتها‭ ‬من‭ ‬دماء‭ ‬الأبرياء‭ ‬والمدنيين‭ ‬وتجويعهم‭ ‬وهدم‭ ‬المستشفيات‭ ‬والبيوت‭ ‬على‭ ‬رؤوسهم؟‭! ‬إلى‭ ‬متى‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬يتخذ‭ (‬إجراءات‭ ‬عملية‭) ‬سواء‭ ‬دبلوماسية‭ ‬أو‭ ‬اقتصادية‭ ‬تؤلم‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وتؤلم‭ ‬الغرب؟‭!‬

فلا‭ ‬شيء‭ ‬يوقف‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬إلاّ‭ ‬الإضرار‭ ‬بالمصالح‭ ‬الغربية،‭ ‬التي‭ ‬تمادت‭ ‬في‭ ‬همجيتها‭ ‬إلى‭ ‬حدّ‭ ‬مشاركة‭ ‬‮«‬العدو‭ ‬الصهيوني‮»‬‭ ‬بقصف‭ ‬الأبرياء‭ ‬والأطفال‭ ‬بأطنان‭ ‬من‭ ‬القنابل‭ ‬الفتاكة،‭ ‬وبطائرات‭ ‬أمريكية،‭ ‬وبإدارة‭ ‬بريطانية؟‭!‬

{ ‭ ‬‮«‬وثيقة‭ ‬سرية‮»‬‭ ‬وضعتها‭ ‬المخابرات‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬لتهجير‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ (‬2 , 5‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭) ‬تتكشف‭ ‬للعلن‭! ‬الموقع‭ ‬الإخباري‭ ‬‮«‬الإسرائيلي‮»‬‭ ‬ (Sicha MEkomit) ‭ ‬نشر‭ ‬الوثيقة‭ ‬كاملة‭! ‬وجاء‭ ‬فيها‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ (‬أولها‭ ‬تهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬نحو‭ ‬مخيمات‭ ‬في‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة‭ ‬سيناء‭! ‬واقتراح‭ ‬آخر‭ ‬بإنشاء‭ ‬منطقة‭ ‬أمنية‭ ‬داخل‭ ‬إسرائيل‭ ‬لمنع‭ ‬النازحين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬الدخول‭)! ‬المخابرات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬‮«‬الوثيقة‮»‬‭ ‬إن‭ ‬القتال‭ ‬بعد‭ ‬إجلاء‭ ‬السكان،‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين،‭ ‬مقارنة‭ ‬بما‭ ‬يمكن‭ ‬توقعه‭ ‬إذا‭ ‬بقوا‭! ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬توضح‭ ‬ماذا‭ ‬سيحّل‭ ‬بغزة‭ ‬بمجرد‭ ‬إخلاء‭ ‬سكانها؟‭! ‬السلطات‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭ (‬اعترفت‭ ‬بوجود‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭)‬،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬نتنياهو‮»‬‭ ‬قللّ‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬مع‭ ‬اعترافه‭ ‬بها‭! ‬ووصفها‭ ‬بأنها‭ ‬مجرد‭ ‬ورقة‭ ‬افتراضية،‭ ‬فيما‭ ‬هو‭ (‬عمليًّا‭) ‬يقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مضمونها‭!‬

سواء‭ ‬بإخلاء‭ ‬غزة‭ ‬بالإبادة‭ ‬بوحشية‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭! ‬أو‭ ‬بضغط‭ ‬غربي‭ ‬على‭ ‬‮«‬مصر‮»‬‭ ‬لقبول‭ ‬تهجير‭ ‬‮«‬الغزاويين‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬سيناء‭! ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ترفضه‭ ‬مصر‭ ‬بقوة،‭ ‬وكررّت‭ ‬رفضها‭ ‬له‭ ‬مرات‭ ‬عديدة،‭ ‬لكل‭ ‬المبعوثين‭ ‬الغربيين‭ ‬وفي‭ ‬خطابات‭ ‬الرئيس‭ ‬المصري‭ ‬السيسي‭!‬

{ ‭ ‬هذه‭ ‬الوثيقة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬سنوات‭ ‬خلت‭! ‬توضح‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬اليوم،‭ ‬إنما‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬لمخطط‭ ‬قديم‭ ‬هو‭ ‬إخلاء‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬سكانها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬محارق‭ ‬فلسطينية‭ ‬يندى‭ ‬لها‭ ‬جبين‭ ‬التاريخ‭ ‬البشري‭ ‬كله‭!‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬كثر‭ ‬الحديث‭ ‬وكثرت‭ ‬الأقاويل‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ (‬التهجير‭) ‬عبر‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬والإبادة،‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬يراه‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬للتطهير‭ ‬العِرقي‭! ‬حيث‭ ‬الوثيقة‭ ‬ذاتها‭ ‬وغيرها‭ ‬تشرح‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مخططا‭ ‬مشابها‭ ‬لسكان‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بتهجيرهم‭ ‬نحو‭ ‬الأردن‭ ‬قسريا‭! ‬ثم‭ ‬تهجير‭ ‬من‭ ‬يتبقى‭ ‬من‭ ‬فلسطينيي‭ ‬48‭ ‬بأساليب‭ ‬مراوغة‭ ‬أخرى‭!‬

{ ‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬يتواطأ‭ ‬الغرب‭ ‬وغيره‭ (‬لتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭) ‬بادعاء‭ ‬التخلصّ‭ ‬من‭ ‬الإرهاب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬المتمثل‭ ‬في‭ ‬فصائل‭ ‬المقاومة‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬توجهاتها‭ ‬والمشروعة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬كمقاومة‭ ‬للاحتلال‭ ‬الصهيوني‭! ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬ولهذا‭ ‬يصمت‭ ‬‮«‬سادة‭ ‬الغرب‮»‬‭ ‬المتحكمون‭ ‬في‭ ‬‮«‬مجلس‭ ‬الأمن‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مذابح‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭!‬

فيما‭ ‬‮«‬بريطانيا‮»‬‭ ‬التي‭ ‬سلبت‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬أهلها‭ ‬بـ‭ (‬وعد‭ ‬بلفور‭ ‬1917‭) ‬ثم‭ (‬بتقسيم‭ ‬فلسطين‭) ‬وإعلانها‭ ‬الدولة‭ ‬القومية‭ ‬لليهود‭! ‬وتسببت‭ ‬في‭ (‬النكبة‭ ‬الأولى‭ ‬48‭)‬،‭ ‬تواصل‭ ‬إدارتها‭ ‬اليوم‭ ‬ملف‭ ‬إحداث‭ (‬نكبة‭ ‬فلسطينية‭ ‬ثانية‭) ‬على‭ ‬أرض‭ ‬السياسة‭ ‬الدموية‭ ‬والمذابح‭ ‬والمجازر‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬في‭ ‬غزة‭!‬

{ ‭ ‬هناك‭ ‬تقارير‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬اكتشاف‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ (‬الغاز‭) ‬في‭ ‬البحر‭ ‬المطل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬ويريد‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬وضع‭ ‬يده‭ ‬عليها‭! ‬وتقارير‭ ‬أخرى‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬منذ‭ ‬الآن‭ (‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬غزة‭) ‬وبالصور‭! ‬وهكذا‭ ‬يتحرك‭ ‬الغرب‭ ‬الاستعماري‭ ‬بقيادة‭ (‬المخابرات‭ ‬الثلاثية‭ ‬ MI 6 ‭ ‬البريطانية‭ ‬والـ‭ ‬ C.I.A ‭ ‬الأمريكية‭ ‬والموساد‭ ‬‮«‬الإسرائيلية‮»‬‭) ‬لتنفيذ‭ ‬أكبر‭ ‬مخطط‭ ‬إبادة‭ ‬وتهجير‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬و70 % ‭ ‬منهم‭ ‬من‭ ‬لاجئي‭ ‬48‭! ‬والتسبب‭ ‬بدم‭ ‬بارد‭ ‬في‭ ‬نكبة‭ ‬ثانية‭! ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تموت‭ ‬فيه‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتسقط‭ ‬الدول‭ ‬وقادتها‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الأممية‭ ‬والدولية،‭ ‬والشعارات‭ ‬الإنسانية،‭ ‬على‭ ‬مذبح‭ ‬ومحرقة‭ ‬فلسطين‭ ‬الجديدة،‭ ‬ليقف‭ ‬قادة‭ ‬العرب‭ ‬والمسلمين‭ ‬على‭ ‬منصّة‭ ‬انتظار‭ ‬إعلان‭ ‬النهاية‭! ‬وكثير‭ ‬منهم‭ ‬لا‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬تصفية‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬الفلسطينية‮»‬‭ ‬والتهجير‭ ‬والإبادة،‭ ‬لإعلان‭ (‬الدولة‭ ‬اليهودية‭ ‬التلمودية‭) ‬هي‭ ‬بداية‭ ‬إعلان‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬الكبرى‮»‬‭! ‬وبداية‭ ‬نهاية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭! ‬فهل‭ ‬سيتحقق‭ ‬المخطط‭ ‬الصهيوني‭ ‬أم‭...‬؟‭!‬

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