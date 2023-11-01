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((غزة)).. قد يسكت العقل .. لكن تصرخ القيم..!

11/1/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بالأمس،‭ ‬وفي‭ ‬الحفل‭ ‬التكريمي‭ ‬لمسابقة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬القراءة‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬الشقيقة،‭ ‬أدى‭ ‬الفنان‭ ‬العراقي‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬أغنية‭ ‬‮«‬بلاد‭ ‬العرب‭ ‬أوطاني‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬مقطع‭ ‬من‭ ‬قصيدة‭ ‬للشاعر‭ ‬عبد‭ ‬الرزاق‭ ‬عبد‭ ‬الواحد‭ ‬الملقب‭ ‬بـ«متنبي‭ ‬العراق‮»‬‭.. ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬مشاعر‭ ‬الحضور‭ ‬والمشاهدين‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬إنساني،‭ ‬إذ‭ ‬ربط‭ ‬الجميع‭ ‬الأمر‭ ‬بما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الأشقاء‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬وحال‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭. ‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬مخصصة‭ ‬لفن‭ ‬القراءة،‭ ‬وتشجيع‭ ‬الناشئة‭ ‬للاعتزاز‭ ‬باللغة‭ ‬العربية،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشهد‭ ‬العام‭ ‬كان‭ ‬التعاطف‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬الشقيق،‭ ‬والتضامن‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الجنون‭ ‬‮«‬الهولاكو‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تمارسه‭ ‬الجرائم‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬الإنسانية‭. ‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الدولة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬حاكم‭ ‬دبي،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬أبواب‭ ‬المستقبل‭ ‬مفتوحة‭ ‬لمن‭ ‬يحمل‭ ‬راية‭ ‬العلم‭ ‬والمعرفة‭.. ‬المستقبل‭ ‬موجود‭ ‬بين‭ ‬دفتي‭ ‬كتاب‭.. ‬ومن‭ ‬يقرأ‭ ‬اليوم‭ ‬سطراً‭ ‬يخط‭ ‬غداً‭ ‬فصولاً‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬المستقبل‭.. ‬وأن‭ ‬القراءة‭ ‬مفتاح‭ ‬لفهم‭ ‬الذات‭ ‬والعالم‭.. ‬وهي‭ ‬البوصلة‭ ‬التي‭ ‬رسمت‭ ‬مسار‭ ‬الحضارة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬وستبقى‭ ‬القوة‭ ‬الدافعة‭ ‬لتحسين‭ ‬حياة‭ ‬البشر‮»‬‭.‬

ومما‭ ‬يدعو‭ ‬للفخر‭ ‬والاعتزاز‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬حاضرة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬بشكل‭ ‬متميز،‭ ‬حيث‭ ‬نالت‭ ‬‮«‬مدرسة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬عمران‭ ‬الابتدائية‮»‬‭ ‬التكريم‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أوائل‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬‮«‬الأستاذة‭ ‬رقية‭ ‬فريد‭ ‬الكعبي‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬المشرفين‭ ‬الأوائل‭ ‬في‭ ‬تصفيات‭ ‬المسابقة،‭ ‬كما‭ ‬نالت‭ ‬‮«‬الطالبة‭ ‬زينب‭ ‬إبراهيم‭ ‬المؤمن‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬أصحاب‭ ‬المراكز‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أصحاب‭ ‬الهمم‭.‬

وبالأمس‭ ‬ارتكبت‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المجرمة،‭ ‬مجزرة‭ ‬مروعة‭ ‬جديدة،‭ ‬راح‭ ‬ضحيتها‭ ‬مئات‭ ‬الضحايا‭ ‬بين‭ ‬قتيل‭ ‬وجريح‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬تأكيد‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬أصبح‭ ‬‮«‬مقبرة‮»‬‭ ‬لآلاف‭ ‬من‭ ‬الأطفال،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬صمت‭ ‬دولي‭ ‬مطبق،‭ ‬وازدواجية‭ ‬أجنبية‭ ‬مفضوحة،‭ ‬حول‭ ‬تطبيق‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬الإنساني‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬حصل‭ ‬ويحصل،‭ ‬فقد‭ ‬أبرزت‭ ‬الأحداث‭ ‬المؤلمة‭ ‬الحاصلة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬التعاطف‭ ‬العربي‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬مع‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬كما‭ ‬أحيت‭ ‬الأوضاع‭ ‬الشعور‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬فلسطين‭ ‬بمختلف‭ ‬مستوياته،‭ ‬ورسخت‭ ‬حب‭ ‬فلسطين‭ ‬لدى‭ ‬الجميع‭ ‬خاصة‭ ‬لدى‭ ‬الناشئة‭ ‬والشباب،‭ ‬الذين‭ ‬برهنوا‭ ‬دعمهم‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الحراك‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬وأسلوب‭ ‬المقاطعة‭ ‬التجارية،‭ ‬مع‭ ‬أمور‭ ‬كانت‭ ‬تعتبر‭ ‬من‭ ‬أساسيات‭ ‬الشباب‭ ‬العربي‭ ‬بسبب‭ ‬التغيب‭ ‬الفكري‭ ‬الحاصل،‭ ‬ولكن‭ ‬‮«‬عاصفة‭ ‬الأقصى‮»‬‭ ‬إعادة‭ ‬لبوصلة‭ ‬العقل‭ ‬العربي‭ ‬إلى‭ ‬فلسطين‭ ‬من‭ ‬جديد‭.‬

يقول‭ ‬الشاعر‭ ‬العراقي‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالواحد‭ ‬في‭ ‬قصيدته‭ ‬‮«‬دنيا‭ ‬الوطن‮»‬،‭ ‬والتي‭ ‬غناها‭ ‬كاظم‭ ‬الساهر‭ ‬بالأمس،‭ ‬مع‭ ‬تغيير‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬فرط‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬كلمة‭ ‬‮«‬كثر‮»‬،‭ ‬ربما‭ ‬حتى‭ ‬تكون‭ ‬ذات‭ ‬معنى‭ ‬أسرع‭ ‬للشباب‭ ‬في‭ ‬عصرنا‭ ‬الحالي‭: ‬

فَرْطُ‭ ‬السّكوتِ‭ ‬على‭ ‬فَرطِ‭ ‬الأذى‭ ‬سَقَمُ‭..‬

قد‭ ‬يسكتُ‭ ‬الجرحُ‭ ‬لكن‭ ‬يَنطقُ‭ ‬الألمُ‭!‬

ومعقلُ‭ ‬الظلمِ‭ ‬أيّاً‭ ‬كان‭ ‬صاحبُهُ‭..‬

لا‭ ‬بد‭ ‬يوماً‭ ‬على‭ ‬أهليِه‭ ‬ينهدمُ‭!‬

فقُلْ‭ ‬لكل‭ ‬عُتاةِ‭ ‬الأرضِ‭.. ‬مَن‭ ‬غَشَموا

ومَن‭ ‬طغَوا‭ ‬قبلَكم‭ ‬في‭ ‬الأرضِ‭.. ‬أينَ‭ ‬همو؟

فَرْطُ‭ ‬السّكوتِ‭ ‬على‭ ‬فَرطِ‭ ‬الأذى‭ ‬سَقَمُ‭..‬

قد‭ ‬يسكت‭ ‬العقل‭ ‬لكن‭ ‬تصُرخ‭ ‬الشيم‭!‬

وأن‭ ‬للصبر‭ ‬حدا‭ ‬عند‭ ‬صاحبه‭..‬

من‭ ‬بعده‭ ‬تستوي‭ ‬الأنوار‭ ‬والظلم‭.‬

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