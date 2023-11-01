((سبيرو سباتس)).. العودة الوطنية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

لهذه‭ ‬المقاطعة‭ ‬الشعبية‭ ‬أبعاد‭ ‬وطنية‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬دورها‭ ‬الفعال‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الهجمة‭ ‬الصهيونية‭ ‬الغربية‭ ‬علينا‭.‬

هذه‭ ‬المقاطعة‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬أساسي‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬دولنا‭ ‬العربية‭. ‬

في‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لدينا‭ ‬منتجات‭ ‬وطنية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭. ‬هذه‭ ‬المنتجات‭ ‬تتراجع‭ ‬أمام‭ ‬السلع‭ ‬والمنتجات‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تغرق‭ ‬أسواقنا‭. ‬سبب‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالجودة،‭ ‬ولكن‭ ‬لأن‭ ‬المنتجات‭ ‬والسلع‭ ‬الغربية‭ ‬تقف‭ ‬وراءها‭ ‬شركات‭ ‬أخطبوطية‭ ‬عملاقة‭ ‬تنفق‭ ‬المليارات‭ ‬على‭ ‬حملاتها‭ ‬الدعائية‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬الغربية‭ ‬يدفع‭ ‬المواطنين‭ ‬العرب‭ ‬إلى‭ ‬التنبه‭ ‬لضرورة‭ ‬الإقبال‭ ‬على‭ ‬منتجاتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬دعما‭ ‬هائلا‭ ‬لها‭ ‬ويرد‭ ‬لها‭ ‬الاعتبار‭ ‬في‭ ‬أسواقنا‭.‬

مصر‭ ‬تشهد‭ ‬حاليا‭ ‬مثالا‭ ‬بارزا‭ ‬يجسد‭ ‬هذه‭ ‬الحقيقة‭.. ‬حقيقة‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المقاطعة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬المنتجات‭ ‬الوطنية‭.‬

في‭ ‬مصر‭ ‬شركة‭ ‬وطنية‭ ‬لإنتاج‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬اسمها‭ ‬‮«‬سبيرو‭ ‬سباتس‮»‬‭. ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬عريقة‭ ‬عمرها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مائة‭ ‬عام‭ ‬إذ‭ ‬بدأت‭ ‬الإنتاج‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1920‭.‬

في‭ ‬العقود‭ ‬التي‭ ‬تلت‭ ‬إنشاء‭ ‬الشركة‭ ‬هيمنت‭ ‬مشروبات‭ ‬‮«‬سبيرو‭ ‬سباتس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنتجها‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬المصرية‭ ‬وعرفت‭ ‬بجودتها‭ ‬العالية‭.‬

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‬ظل‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬قائما‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬اجتاحت‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬الغربية‭ ‬المعروفة‭ ‬السوق‭ ‬المصرية‭ ‬بإمكانياتها‭ ‬وحملاتها‭ ‬الدعائية‭ ‬الرهيبة‭. ‬

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‬نتيجة‭ ‬لهذا،‭ ‬ولأسباب‭ ‬أخرى،‭ ‬تراجعت‭ ‬منتجات‭ ‬هذه‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬المصرية‭ ‬بشكل‭ ‬رهيب‭ ‬لدرجة‭ ‬أن‭ ‬الكثيرين‭ ‬تصوروا‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬موجودة‭ ‬أصلا‭.‬

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‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬عندما‭ ‬بدأ‭ ‬المصريون‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬مقاطعة‭ ‬المنتجات‭ ‬والسلع‭ ‬الغربية،‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬المعروفة،‭ ‬انتعشت‭ ‬منتجات‭ ‬الشركة‭ ‬المصرية‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭.‬

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‬المصريون‭ ‬أقبلوا‭ ‬على‭ ‬شراء‭ ‬مشروبات‭ ‬‮«‬سبيرو‭ ‬سباتس‮»‬‭ ‬بكثافة،‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬محلات‭ ‬السوبر‭ ‬ماركت‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬أزاحت‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬الغربية‭ ‬ووضعت‭ ‬مكانها‭ ‬المشروبات‭ ‬الوطنية‭.‬

كانت‭ ‬النتيجة‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬الماضية،‭ ‬تضاعفت‭ ‬منتجات‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬سبيرو‭ ‬سباتس‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات،‭ ‬وبدأت‭ ‬تضع‭ ‬خططا‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬الإنتاج،‭ ‬وتطلب‭ ‬توظيف‭ ‬أعداد‭ ‬من‭ ‬المصريين‭. ‬

هذا‭ ‬مجرد‭ ‬مثال‭ ‬للأثر‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المقاطعة‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬ودعم‭ ‬منتجاتنا‭ ‬الوطنية‭ ‬العربية‭ ‬ورد‭ ‬الاعتبار‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬أسواقنا‭.‬

إذن،‭ ‬مقاطعة‭ ‬منتجات‭ ‬ومطاعم‭ ‬ومقاهي‭ ‬ومحلات‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬تدعم‭ ‬حملة‭ ‬الإبادة‭ ‬الإرهابية‭ ‬الصهيونية‭ ‬الغربية‭ ‬الحالية‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬هي‭ ‬سلاح‭ ‬وطني‭ ‬عربي‭ ‬فعال‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الأوجه،‭ ‬ودوره‭ ‬كبير‭ ‬جدا‭.‬

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‬هذه‭ ‬المقاطعة‭ ‬تندرج‭ ‬في‭ ‬أدبيات‭ ‬السياسة‭ ‬تحت‭ ‬‮«‬المقاومة‭ ‬السلمية‮»‬‭ ‬للشعوب‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬العدوان‭. ‬وتاريخيا‭ ‬أثبتت‭ ‬هذه‭ ‬المقاومة‭ ‬تأثيرها‭ ‬الهائل‭ ‬في‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الصراعات‭ ‬وفي‭ ‬مواجهة‭ ‬الاحتلال‭.‬

المهم‭ ‬إن‭ ‬الذي‭ ‬يجب‭ ‬تأكيده‭ ‬اليوم‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المقاومة‭ ‬السلمية‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬الشعوب‭ ‬العربية،‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬المقاطعة‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬أساليبها،‭ ‬المقاطعة‭ ‬الشعبية‭ ‬العربية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬وأن‭ ‬تتصاعد‭ ‬وتتواصل‭.‬

المواطن‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬أثبت‭ ‬التزامه‭ ‬الوطني‭ ‬ووعيه‭ ‬العروبي‭ ‬بهذه‭ ‬المقاطعة‭ ‬عليه‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬أن‭ ‬دوره‭ ‬أساسي‭ ‬في‭ ‬المعركة‭ ‬التي‭ ‬نخوضها‭ ‬اليوم‭. ‬والمواطنون‭ ‬العرب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬ينضموا‭ ‬إلى‭ ‬حملة‭ ‬المقاطعة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭ ‬فورا‭ ‬دفاعا‭ ‬عن‭ ‬الأمة‭ ‬وأداء‭ ‬لواجبهم‭ ‬الوطني‭.‬

يجب‭ ‬أن‭ ‬يدرك‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬سوف‭ ‬تطول‭. ‬هذه‭ ‬المعركة‭ ‬لا‭ ‬تتعلق‭ ‬فقط‭ ‬بأهلنا‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬والمخططات‭ ‬الإرهابية‭ ‬لإبادتهم‭ ‬وتصفية‭ ‬قضيتهم،‭ ‬لكنها‭ ‬تتعلق‭ ‬بمستقبل‭ ‬الأمة‭ ‬العربية‭ ‬برمته‭. ‬وهذه‭ ‬المعركة‭ ‬ستأخذ‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬حتى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬مأساة‭ ‬أهلنا‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬أشكالا‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭.‬

لهذا‭ ‬من‭ ‬الأهمية‭ ‬بمكان‭ ‬أن‭ ‬نعي‭ ‬بأن‭ ‬مقاطعة‭ ‬هؤلاء‭ ‬المجرمين‭ ‬القتلة‭ ‬في‭ ‬الغرب‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تستمر‭ ‬وتتواصل‭ ‬وتتصاعد‭.‬