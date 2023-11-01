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هروبيش يطالب لاعباته بالأفضل

11/1/2023 7:19:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬حافظ‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬على‭ ‬آماله‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬الصعود‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬والتأهل‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬المدرب‭ ‬المؤقت‭ ‬هورست‭ ‬هروبيش‭ ‬طالب‭ ‬لاعباته‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬التحسن‭ ‬ورفع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

ويخوض‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬للسيدات‭ ‬مواجهة‭ ‬حاسمة‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬الدنماركي‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم،‭ ‬المؤهل‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬بأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬صيف‭ ‬العام‭ ‬القادم‭.‬

وحقق‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬فوزا‭ ‬كبيرا‭ ‬5‭/‬1‭ ‬على‭ ‬منتخب‭ ‬ويلز،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغلب‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬أيسلندا،‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬ليظل‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬الدنمارك،‭ ‬الذي‭ ‬يتربع‭ ‬على‭ ‬قمة‭ ‬المجموعة‭ ‬بمرحلة‭ ‬المجموعات‭ ‬لدوري‭ ‬الأمم،‭ ‬محققا‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بفوزه‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬مبارياته‭ ‬بالمجموعة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وكان‭ ‬منتخب‭ ‬الدنمارك‭ ‬تغلب‭ ‬بملعبه‭ ‬2‭/‬صفر‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعل‭ ‬منتخب‭ (‬الماكينات‭) ‬مطالبا‭ ‬بالفوز‭ ‬بالنتيجة‭ ‬ذاتها‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬في‭ ‬مباراتهما‭ ‬المرتقبة‭ ‬بمدينة‭ ‬روستوك‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬المقبل،‭ ‬حتى‭ ‬يملك‭ ‬مصيره‭ ‬بيديه‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬مباراته‭ ‬الختامية‭ ‬بالمجموعة‭ ‬ضد‭ ‬منتخب‭ ‬ويلز‭ ‬بعدها‭ ‬بأربعة‭ ‬أيام‭.‬

ويتأهل‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬فقط‭ ‬للأدوار‭ ‬النهائية‭ ‬بدوري‭ ‬الأمم‭ ‬وكذلك‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024‭.‬

وقال‭ ‬هروبيش‭ ‬عقب‭ ‬فوز‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأيسلندية‭ ‬ريكيافيك‭: ‬‮«‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬ببساطة‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أفضل‭. ‬أكثر‭ ‬هدوءا‭ ‬ووضوحا‭. ‬غابت‭ ‬عنا‭ ‬اللمسة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان،‭ ‬ولعبنا‭ ‬كرات‭ ‬سيئة‭ ‬في‭ ‬أحيان‭ ‬أخرى‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ليا‭ ‬شولر،‭ ‬مهاجمة‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني،‭ ‬إنها‭ ‬‮«‬متفائلة‭ ‬للغاية‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الفريق‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬الدنمارك‭ ‬وويلز‭ ‬‮«‬طالما‭ ‬أننا‭ ‬نواصل‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬صرحت‭ ‬زميلتها‭ ‬كلارا‭ ‬بوهل‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬إطلاق‭ ‬الألعاب‭ ‬النارية‭ ‬في‭ ‬ملعبنا‮»‬‭.‬

وربما‭ ‬تتعزز‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬ألمانيا‭ ‬في‭ ‬الشهر‭ ‬القادم‭ ‬بعودة‭ ‬قائدته‭ ‬ألكسندرا‭ ‬بوب،‭ ‬عقب‭ ‬تعافيها‭ ‬من‭ ‬الإصابة،‭ ‬ولا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هروبيش‭ ‬معارضا‭ ‬لإشراكها‭ ‬برفقة‭ ‬شولر‭ ‬لقيادة‭ ‬هجوم‭ ‬الفريق‭ ‬لإنهاء‭ ‬مشكلة‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص‭ ‬أمام‭ ‬المرمى‭.‬

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