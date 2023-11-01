هروبيش يطالب لاعباته بالأفضل

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- Akhbar Al Khaleej) برلين - (د ب أ): حافظ منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم على آماله في المنافسة على الصعود للأدوار النهائية في بطولة دوري الأمم الأوروبية والتأهل لأولمبياد باريس 2024، غير أن المدرب المؤقت هورست هروبيش طالب لاعباته بمزيد من التحسن ورفع المستوى في الفترة المقبلة.
ويخوض المنتخب الألماني للسيدات مواجهة حاسمة ضد نظيره الدنماركي الشهر المقبل في دوري الأمم، المؤهل للمشاركة في منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس صيف العام القادم.
وحقق المنتخب الألماني فوزا كبيرا 5/1 على منتخب ويلز، قبل أن يتغلب 2/صفر على أيسلندا، أمس الثلاثاء، ليظل على بعد 3 نقاط خلف منتخب الدنمارك، الذي يتربع على قمة المجموعة بمرحلة المجموعات لدوري الأمم، محققا العلامة الكاملة بفوزه في جميع مبارياته بالمجموعة حتى الآن.
وكان منتخب الدنمارك تغلب بملعبه 2/صفر على نظيره الألماني في سبتمبر الماضي، وهو ما يجعل منتخب (الماكينات) مطالبا بالفوز بالنتيجة ذاتها على الأقل في مباراتهما المرتقبة بمدينة روستوك في الأول من الشهر المقبل، حتى يملك مصيره بيديه قبل خوض مباراته الختامية بالمجموعة ضد منتخب ويلز بعدها بأربعة أيام.
ويتأهل متصدر المجموعة فقط للأدوار النهائية بدوري الأمم وكذلك لأولمبياد باريس 2024.
وقال هروبيش عقب فوز ألمانيا في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك: «ينبغي علينا ببساطة أن نكون أفضل. أكثر هدوءا ووضوحا. غابت عنا اللمسة الأخيرة في بعض الأحيان، ولعبنا كرات سيئة في أحيان أخرى».
من جانبها، قالت ليا شولر، مهاجمة المنتخب الألماني، إنها «متفائلة للغاية» بأن الفريق قادر على التغلب على الدنمارك وويلز «طالما أننا نواصل العمل على أنفسنا»، فيما صرحت زميلتها كلارا بوهل «يمكننا إطلاق الألعاب النارية في ملعبنا».
وربما تتعزز صفوف منتخب ألمانيا في الشهر القادم بعودة قائدته ألكسندرا بوب، عقب تعافيها من الإصابة، ولا يبدو أن هروبيش معارضا لإشراكها برفقة شولر لقيادة هجوم الفريق لإنهاء مشكلة إهدار الفرص أمام المرمى.
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