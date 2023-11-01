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مدربة إنجلترا للسيدات: تلقينا درسا قاسيا

11/1/2023 7:19:37 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لندن‭ -(‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬قالت‭ ‬سارينا‭ ‬ويجمان،‭ ‬مدربة‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬للسيدات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬إن‭ ‬فريقها‭ ‬جعل‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬نفسه،‭ ‬وتلقى‭ ‬‮«‬درسا‭ ‬قاسيا‮»‬‭ ‬عقب‭ ‬خسارته‭ ‬2‭ / ‬3‭ ‬أمام‭ ‬مضيفه‭ ‬منتخب‭ ‬بلجيكا،‭ ‬ببطولة‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬للسيدات،‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتأخر‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬بهدف‭ ‬مبكر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬لورا‭ ‬دي‭ ‬نيفي‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتضاعف‭ ‬معاناته‭ ‬عقب‭ ‬خروج‭ ‬مدافعته‭ ‬أليكس‭ ‬جرينوود‭ ‬من‭ ‬ملعب‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬محفة،‭ ‬عقب‭ ‬تعرضها‭ ‬للإصابة‭.‬

ورغم‭ ‬ذلك،‭ ‬انتفض‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي،‭ ‬بعدما‭ ‬سجل‭ ‬هدفين‭ ‬بواسطة‭ ‬لوسي‭ ‬برونز‭ ‬وفران‭ ‬كيربي‭ ‬في‭ ‬الدقيقتين‭ ‬38‭ ‬و44‭ ‬على‭ ‬الترتيب‭.‬

وسرعان‭ ‬ما‭ ‬استعاد‭ ‬المنتخب‭ ‬البلجيكي‭ ‬زمام‭ ‬الأمور‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬بعدما‭ ‬أحرزت‭ ‬قائدته‭ ‬تيسا‭ ‬فولارت‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الضائع‭ ‬للشوط‭ ‬الأول،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تضيف‭ ‬اللاعبة‭ ‬ذاتها‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬الثمين‭ ‬لصاحبات‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬85‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء،‭ ‬تسببت‭ ‬فيها‭ ‬جورجيا‭ ‬ستانواي،‭ ‬لاعبة‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا،‭ ‬التي‭ ‬لمست‭ ‬الكرة‭ ‬بيدها‭ ‬داخل‭ ‬منطقة‭ ‬جزاء‭ ‬فريقها‭.‬

وتراجع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬بجدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬القسم‭ ‬الأول‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬قبل‭ ‬جولتين‭ ‬على‭ ‬نهاية‭ ‬مباريات‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬بالبطولة‭.‬

وقالت‭ ‬ويجمان،‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬لفريقها‭ ‬أن‭ ‬فاز‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬نظيره‭ ‬البلجيكي‭ ‬بمدينة‭ ‬ليستر‭ ‬الإنجليزية‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬لمحطة‭ (‬آي‭ ‬تي‭ ‬في‭) ‬التليفزيونية‭: ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نكون‭ ‬أكثر‭ ‬تحكما‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

أضافت‭ ‬ويجمان‭ ‬في‭ ‬تصريحاتها‭ ‬التي‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬البريطانية‭ (‬بي‭ ‬أيه‭ ‬ميديا‭) ‬‮«‬لم‭ ‬يكن‭ ‬إيقاعنا‭ ‬رائعا‭. ‬لقد‭ ‬خلقنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬وفرضنا‭ ‬سيطرتنا‭ ‬على‭ ‬المباراة‭ ‬بالكامل،‭ ‬لكن‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الأحيان‭ ‬فقدنا‭ ‬الكرة‭ ‬وشنوا‭ ‬علينا‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬المضادة‮»‬‭.‬

أوضحت‭ ‬ويجمان‭ ‬‮«‬تعرضنا‭ ‬لخمس‭ ‬أو‭ ‬ست‭ ‬هجمات‭ ‬مرتدة،‭ ‬وسنحت‭ ‬لهم‭ ‬فرصتين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة،‭ ‬لذلك‭ ‬نحن‭ ‬من‭ ‬جعلنا‭ ‬الأمور‭ ‬صعبة‭ ‬على‭ ‬أنفسنا‭ ‬حقا‮»‬‭.‬

شددت‭ ‬مدربة‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبوا‭ ‬بقوة،‭ ‬وأظهروا‭ ‬تماسكا‭ ‬شديدا،‭ ‬فبمجرد‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬الكرة،‭ ‬كانوا‭ ‬يحاولون‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬مرتدة،‭ ‬وهذا‭ ‬أمر‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نجد‭ ‬له‭ ‬حلا‭ ‬في‭ ‬لقاءاتنا‭ ‬القادمة،‭ ‬وإلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬خلقنا‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الفرص،‭ ‬ولكن‭ ‬كان‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نقدم‭ ‬أداء‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬الثلث‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الملعب‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬درسا‭ ‬قاسيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وتسببت‭ ‬تلك‭ ‬الخسارة‭ ‬المباغتة‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬الأمور‭ ‬بالغة‭ ‬الصعوبة‭ ‬على‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لإنهاء‭ ‬مشواره‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬وهو‭ ‬متربع‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حجز‭ ‬تذكرة‭ ‬الصعود‭ ‬للمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬للسيدات‭ ‬بدورة‭ ‬باريس‭ ‬الأولمبية‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭.‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا،‭ ‬الذي‭ ‬تلقى‭ ‬خسارته‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬مبارياته‭ ‬الأربع‭ ‬الأولى‭ ‬بالمجموعة،‭ ‬عند‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬بفارق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬خلف‭ ‬منتخب‭ ‬هولندا‭ (‬المتصدر‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬1‭ / ‬صفر‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬ذاتها‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وبفارق‭ ‬نقطة‭ ‬وحيدة‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬البلجيكي،‭ ‬صاحب‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭. ‬وفي‭ ‬الجولتين‭ ‬الأخيرتين‭ ‬للمجموعة،‭ ‬ستلعب‭ ‬إنجلترا‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬هولندا،‭ ‬التي‭ ‬تغلبت‭ ‬2‭ / ‬1‭ ‬عليها‭ ‬بمدينة‭ ‬أوتريخت‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬ويمبلي‭) ‬بالعاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬لندن‭ ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬القادم،‭ ‬ثم‭ ‬تحل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬اسكتلندا‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ (‬هامبدن‭ ‬بارك‭) ‬بعد‭ ‬4‭ ‬أيام‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬تلعب‭ ‬بلجيكا‭ ‬مع‭ ‬ضيفتها‭ ‬اسكتلندا‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬المقبلة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تختتم‭ ‬لقاءاتها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬بمواجهة‭ ‬مضيفتها‭ ‬هولندا‭.‬

ويعني‭ ‬فوز‭ ‬المنتخب‭ ‬البلجيكي‭ ‬بمباراتيه‭ ‬إنهاء‭ ‬أحلام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإنجليزي‭ ‬بالانقضاض‭ ‬على‭ ‬الصدارة،‭ ‬حتى‭ ‬حال‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬المتبقيتين‭ ‬بالمجموعة‭.‬

أكدت‭ ‬ويجمان‭: ‬‮«‬أولا‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ينبغي‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نفوز‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬على‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬ويمبلي،‭ ‬ثم‭ ‬يتعين‭ ‬علينا‭ ‬الفوز‭ ‬أيضا‭ ‬بالمباراة‭ ‬الأخرى،‭ ‬لأن‭ ‬

بلجيكا‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

واختتمت‭ ‬ويجمان‭ ‬تصريحاتها‭ ‬قائلة‭ ‬‮«‬ندرك‭ ‬أنه‭ ‬علينا‭ ‬القيام‭ ‬بعمل‭ ‬ما،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬نفعله‭ ‬دائما،‭ ‬لكننا‭ ‬وضعنا‭ ‬أنفسنا‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬صعب‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‮»‬‭.‬

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