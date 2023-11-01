14 عربيا مرشحون للفوز بأفضل لاعب في إفريقيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضح‭ ‬الاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬على‭ ‬موقعه‭ ‬الرسمي‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الفنيين‭ ‬للاتحاد‭ ‬القاري‭ ‬وأساطير‭ ‬الكرة‭ ‬الإفريقية‭ ‬وممثلي‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختارين‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭ ‬قامت‭ ‬بوضع‭ ‬القائمة‭ ‬الأولية‭ ‬لمختلف‭ ‬الفئات،‭ ‬مع‭ ‬الأخذ‭ ‬بالاعتبار‭ ‬أداء‭ ‬المرشحين‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وضمّت‭ ‬اللائحة‭ ‬الأولية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬30‭ ‬مرشحاً‭ ‬بينهم‭ ‬14‭ ‬لاعباً‭ ‬عربياً‭ ‬نصفهم‭ ‬يمثلون‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬صاحب‭ ‬الإنجاز‭ ‬التاريخي‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬عندما‭ ‬أنهاه‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭: ‬أشرف‭ ‬حكيمي‭ (‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬سفيان‭ ‬أمرابط‭ (‬مانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬الإنجليزي‭)‬،‭ ‬عزّ‭ ‬الدين‭ ‬أوناحي‭ (‬مرسيليا‭ ‬الفرنسي‭)‬،‭ ‬يحيى‭ ‬جبران‭ (‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭)‬،‭ ‬حكيم‭ ‬زياش‭ (‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭)‬،‭ ‬ياسين‭ ‬بونو‭ (‬الهلال‭ ‬السعودي‭) ‬ويوسف‭ ‬النصيري‭ (‬إشبيلية‭ ‬الإسباني‭).‬

وضمت‭ ‬اللائحة‭ ‬سبعة‭ ‬لاعبين‭ ‬عرب‭ ‬آخرين‭ ‬هم‭ ‬الجزائريان‭ ‬رامي‭ ‬بنسبعيني‭ (‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭)‬،‭ ‬رياض‭ ‬محرز‭ (‬الأهلي‭ ‬السعودي‭)‬،‭ ‬المصريون‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭) ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬‮«‬كهربا‮»‬‭ ‬ومحمد‭ ‬عبد‭ ‬المنعم‭ ‬ومحمد‭ ‬الشناوي‭ (‬الأهلي‭) ‬والتونسي‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬رمضان‭ (‬فيرينتسفاروش‭ ‬المجري‭).‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬المرشحين‭ ‬بقوة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬الجائزة‭ ‬مهاجم‭ ‬نيجيريا‭ ‬فيكتور‭ ‬أوسيمهن‭ ‬المتوج‭ ‬بجائزة‭ ‬الهداف‭ ‬ولقب‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬مع‭ ‬نابولي،‭ ‬ومهاجم‭ ‬النصري‭ ‬السعودي‭ ‬الدولي‭ ‬السنغالي‭ ‬ساديو‭ ‬مانيه‭ ‬المتوج‭ ‬بالجائزة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

ويتنافس‭ ‬مدرب‭ ‬أسود‭ ‬الأطلس‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مدير‭ ‬فني‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬السمراء‭ ‬مع‭ ‬تسعة‭ ‬مدربين‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬الجزائري‭ ‬عبد‭ ‬الحق‭ ‬بنشيخة‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬اتحاد‭ ‬العاصمة‭ ‬إلى‭ ‬لقبي‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإفريقي‭ ‬والكأس‭ ‬السوبر‭ ‬الإفريقية‭ ‬والسويسري‭ ‬مارسيل‭ ‬كولر‭ ‬الذي‭ ‬قاد‭ ‬الأهلي‭ ‬المصري‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬لقبه‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭ ‬المغربي‭.‬

وتواجد‭ ‬المغربيان‭ ‬بلال‭ ‬الخنوس‭ (‬غنك‭ ‬البلجيكي‭) ‬وعبد‭ ‬الصمد‭ ‬الزلزولي‭ (‬ريال‭ ‬بيتيس‭ ‬الإسباني‭) ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬لاعبين‭ ‬مرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬واعد‭.‬

ويتنافس‭ ‬10‭ ‬مرشحين‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬بينهم‭ ‬4‭ ‬عرب‭ ‬هم‭ ‬بونو‭ ‬ومواطنه‭ ‬يوسف‭ ‬المطيع‭ (‬الوداد‭ ‬البيضاوي‭) ‬والشناوي‭ ‬والجزائري‭ ‬أسامة‭ ‬بنبوت‭ (‬اتحاد‭ ‬العاصمة‭).‬

ويتنافس‭ ‬20‭ ‬لاعبا‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬محلي‭ ‬بينهم‭ ‬13‭ ‬عربيا‭.‬

وتواجد‭ ‬المنتخبان‭ ‬المغربي‭ ‬والموريتاني‭ ‬ضمن‭ ‬المرشحين‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬منتخب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ستة‭ ‬فرق‭ ‬عربية‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬مرشحة‭ ‬لجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ناد‭ ‬في‭ ‬القارة‭ ‬وهي‭ ‬شباب‭ ‬بلوزداد‭ ‬واتحاد‭ ‬العاصمة‭ (‬الجزائر‭) ‬والوداد‭ ‬والرجاء‭ ‬البيضاويان‭ (‬المغرب‭) ‬والأهلي‭ (‬مصر‭) ‬والترجي‭ (‬تونس‭).‬

وسيتم‭ ‬تحديد‭ ‬الفائز‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬فئة‭ ‬بعد‭ ‬تصويت‭ ‬لجنة‭ ‬مكونة‭ ‬من‭ ‬لجنة‭ ‬كاف‭ ‬الفنية‭ ‬والإعلاميين‭ ‬والمدربين‭ ‬وقادة‭ ‬الاتحادات‭ ‬الأعضاء‭ ‬والأندية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬مسابقات‭ ‬الأندية‭.‬

ويقام‭ ‬حفل‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬مراكش‭ ‬المغربية‭.‬



