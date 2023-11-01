14 عربيا مرشحون للفوز بأفضل لاعب في إفريقيا

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- Akhbar Al Khaleej) القاهرة (أ ف ب): كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأربعاء عن قائمة من 30 لاعباً مرشحاً لجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء 2023 وشهدت حضوراً مغربياً وازناً عقب تألق «أسود الأطلس» في مونديال قطر 2022 وإنجازهم التاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي يبلغ دور الأربعة.
وأوضح الاتحاد القاري في بيان على موقعه الرسمي أن لجنة من الخبراء الفنيين للاتحاد القاري وأساطير الكرة الإفريقية وممثلي وسائل الإعلام المختارين من عدد من البلدان قامت بوضع القائمة الأولية لمختلف الفئات، مع الأخذ بالاعتبار أداء المرشحين في الفترة بين نوفمبر 2022 سبتمبر 2023.
وضمّت اللائحة الأولية لأفضل لاعب في القارة 30 مرشحاً بينهم 14 لاعباً عربياً نصفهم يمثلون المنتخب المغربي صاحب الإنجاز التاريخي في مونديال قطر عندما أنهاه في المركز الرابع: أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، سفيان أمرابط (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، عزّ الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، يحيى جبران (الوداد البيضاوي)، حكيم زياش (غلطة سراي التركي)، ياسين بونو (الهلال السعودي) ويوسف النصيري (إشبيلية الإسباني).
وضمت اللائحة سبعة لاعبين عرب آخرين هم الجزائريان رامي بنسبعيني (بوروسيا دورتموند الألماني)، رياض محرز (الأهلي السعودي)، المصريون محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومحمد عبد المنعم «كهربا» ومحمد عبد المنعم ومحمد الشناوي (الأهلي) والتونسي محمد علي بن رمضان (فيرينتسفاروش المجري).
ومن بين المرشحين بقوة للمنافسة على الجائزة مهاجم نيجيريا فيكتور أوسيمهن المتوج بجائزة الهداف ولقب الدوري الإيطالي مع نابولي، ومهاجم النصري السعودي الدولي السنغالي ساديو مانيه المتوج بالجائزة العام الماضي.
ويتنافس مدرب أسود الأطلس وليد الركراكي على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء مع تسعة مدربين آخرين في مقدمتهم الجزائري عبد الحق بنشيخة الذي قاد اتحاد العاصمة إلى لقبي كأس الاتحاد الإفريقي والكأس السوبر الإفريقية والسويسري مارسيل كولر الذي قاد الأهلي المصري إلى استعادة لقبه في مسابقة دوري الأبطال على حساب الوداد البيضاوي المغربي.
وتواجد المغربيان بلال الخنوس (غنك البلجيكي) وعبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس الإسباني) ضمن قائمة من 10 لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب واعد.
ويتنافس 10 مرشحين على جائزة أفضل حارس مرمى بينهم 4 عرب هم بونو ومواطنه يوسف المطيع (الوداد البيضاوي) والشناوي والجزائري أسامة بنبوت (اتحاد العاصمة).
ويتنافس 20 لاعبا على جائزة أفضل لاعب محلي بينهم 13 عربيا.
وتواجد المنتخبان المغربي والموريتاني ضمن المرشحين لجائزة أفضل منتخب، إضافة إلى ستة فرق عربية بين 10 مرشحة لجائزة أفضل ناد في القارة وهي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة (الجزائر) والوداد والرجاء البيضاويان (المغرب) والأهلي (مصر) والترجي (تونس).
وسيتم تحديد الفائز النهائي في كل فئة بعد تصويت لجنة مكونة من لجنة كاف الفنية والإعلاميين والمدربين وقادة الاتحادات الأعضاء والأندية المشاركة في مراحل المجموعات من مسابقات الأندية.
ويقام حفل الجوائز في 11 ديسمبر المقبل في مدينة مراكش المغربية.
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