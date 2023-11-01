من فورمولا واحد ورونالدو.. إلى استضافة المونديالالسعودية تتقدم على خارطة الرياضة العالمية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتحاول‭ ‬المملكة‭ ‬الخليجية‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬كثيراً‭ ‬ما‭ ‬تتعرض‭ ‬للانتقاد‭ ‬بسبب‭ ‬سجلها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬تلميع‭ ‬صورتها‭ ‬وجذب‭ ‬السياح‭ ‬والاستثمار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تحاول‭ ‬فيه‭ ‬تنويع‭ ‬اقتصادها‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬النفط‭.‬

فيما‭ ‬يلي‭ ‬استعراض‭ ‬لأهم‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬المملكة‭ ‬لتصبح‭ ‬لاعباً‭ ‬أساسياً‭ ‬في‭ ‬الرياضة‭:‬





الرياضات‭ ‬الشتوية

‭ ‬اختيرت‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬أغلب‭ ‬أراضيها‭ ‬صحراوية‭ ‬وتصل‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬الصيف‭ ‬الى‭ ‬50‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬في‭ ‬اكتوبر‭ ‬الماضي‭ ‬لاستضافة‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬الشتوية‭ ‬للعام‭ ‬2029‭ ‬على‭ ‬أراضيها‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬نيوم‭ ‬المستقبلية‭ ‬العملاقة‭.‬

وسيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬هذه‭ ‬المسابقة‭ ‬الشتوية‭ ‬لـ«نيوم‮»‬‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬قيد‭ ‬الإنشاء‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬تروجينا‭ ‬الجبلية‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬السعودية‭. ‬وبعدها‭ ‬بخمس‭ ‬سنوات،‭ ‬تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬الرياض‭ ‬في‭ ‬2034‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬بمثابة‭ ‬حدث‭ ‬أولمبي‭ ‬مصغَّر‭ ‬متعدد‭ ‬الرياضات‭.‬

وكان‭ ‬وزير‭ ‬الرياضة‭ ‬السعودي‭ ‬الأمير‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬الفيصل‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬اغسطس‭ ‬الماضي‭ ‬أنّ‭ ‬استضافة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬هو‭ ‬‮«‬المبتغى‮»‬‭.‬

‭ ‬فورمولا‭ ‬واحد

‭ ‬استضافت‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2021‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬جائزة‭ ‬ضمن‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬واحد،‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬جدّة‭ ‬المطلة‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭ ‬والتي‭ ‬تعد‭ ‬بوابة‭ ‬للحجاج‭ ‬إلى‭ ‬مكة‭. ‬هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أربع‭ ‬جوائز‭ ‬كبرى‭ ‬تقام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬الغنية‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬





كرة‭ ‬القدم‭ ‬

شهدت‭ ‬الأندية‭ ‬السعودية،‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬الاستثمارات‭ ‬العامة،‭ ‬أداة‭ ‬الثروة‭ ‬السيادية،‭ ‬موجة‭ ‬شراء‭ ‬غير‭ ‬عادية‭ ‬هذا‭ ‬العام،‭ ‬بدءاً‭ ‬بتعاقد‭ ‬النصر‭ ‬مع‭ ‬النجم‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬الماضي‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬مقابل‭ ‬400‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭.‬

فتح‭ ‬التعاقد‭ ‬مع‭ ‬رونالدو‭ ‬الأبواب‭ ‬على‭ ‬مصراعيها،‭ ‬مع‭ ‬انضمام‭ ‬كريم‭ ‬بنزيمة،‭ ‬صاحب‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬إلى‭ ‬اتحاد‭ ‬جدة،‭ ‬ورحيل‭ ‬النجم‭ ‬البرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬المملوك‭ ‬لقطر‭ ‬إلى‭ ‬الهلال،‭ ‬وشق‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬مسيرتهم‭ ‬الاحترافية‭ ‬لطريقهم‭ ‬نحو‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي‭.‬

في‭ ‬اكتوبر‭ ‬2021،‭ ‬اشترى‭ ‬كونسورتيوم‭ ‬مدعوم‭ ‬من‭ ‬السعودية‭ ‬نادي‭ ‬نيوكاسل‭ ‬الإنكليزي‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أثارت‭ ‬احتفالات‭ ‬صاخبة‭ ‬لجمهوره‭ ‬وصلت‭ ‬حد‭ ‬رفع‭ ‬بعضهم‭ ‬علم‭ ‬السعودية‭ ‬أمام‭ ‬ستاد‭ ‬سانت‭ ‬جيمس‭ ‬بارك‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬إنجلترا‭.‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الحين،‭ ‬تحسنت‭ ‬نتائج‭ ‬نيوكاسل‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬التواجد‭ ‬بين‭ ‬الاربعة‭ ‬الكبار‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الانجليزي‭ ‬وحجز‭ ‬بطاقته‭ ‬الى‭ ‬مسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬تستضيف‭ ‬المملكة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬للأندية‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬جدّة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬2027،‭ ‬وهي‭ ‬الآن‭ ‬بروفة‭ ‬للعرس‭ ‬العالمي‭. ‬كما‭ ‬تسعى‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬آسيا‭ ‬للسيدات‭ ‬عام‭ ‬2026‭.‬





الغولف‭ ‬

بدّل‭ ‬الاستثمار‭ ‬السعودي‭ ‬وجه‭ ‬رياضة‭ ‬الغولف‭ ‬الاحترافية،‭ ‬بعد‭ ‬اطلاق‭ ‬دوري‭ ‬‮«‬ليف‭ ‬غولف‮»‬‭ ‬الانفصالي‭ ‬بجوائز‭ ‬باذخة‭ ‬بلغت‭ ‬25‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لكل‭ ‬بطولة‭ ‬والذي‭ ‬تنافس‭ ‬مع‭ ‬جولة‭ ‬‮«‬بي‭ ‬جي‭ ‬ايه‮»‬‭ ‬الأميركية‭. ‬وبعد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الدعاوى‭ ‬القضائية،‭ ‬حصل‭ ‬دمج‭ ‬صادم‭ ‬بين‭ ‬الدوري‭ ‬المدعوم‭ ‬سعودياً‭ ‬وخصومه‭ ‬الأميركيين‭ ‬والأوروبيين‭ ‬في‭ ‬يونيو‭.‬

حقق‭ ‬الدوري‭ ‬الوليد‭ ‬والجدلي‭ ‬نجاحاً‭ ‬أولياً،‭ ‬فبرغم‭ ‬معارضة‭ ‬شرسة‭ ‬من‭ ‬البطولات‭ ‬الأمريكية‭ ‬والأوروبية‭ ‬ورفضها‭ ‬السماح‭ ‬للاعبيها‭ ‬بالمشاركة،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ليف‭ ‬غولف‭ (‬ LIV ‭ ‬ Golf ‭) ‬جذب‭ ‬16‭ ‬لاعباً‭ ‬من‭ ‬المائة‭ ‬الاوائل‭.‬

وأقيمت‭ ‬إحدى‭ ‬جولات‭ ‬الدوري‭ ‬الذي‭ ‬ينظم‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬محدودة‭ ‬وبصيغة‭ ‬فريدة‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬بمشاركة‭ ‬أقطاب‭ ‬اللعبة‭ ‬مثل‭ ‬الأسترالي‭ ‬كاميرون‭ ‬سميث‭ ‬والأميركي‭ ‬داستن‭ ‬جونسون‭ ‬في‭ ‬ملعب‭ ‬خارج‭ ‬مدينة‭ ‬جدة‭ ‬الساحلية‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأحمر‭.‬

وحصد‭ ‬جونسون‭ ‬أكبر‭ ‬المستفيدين‭ ‬نحو‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬أموال‭ ‬الجوائز‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الافتتاحي‭- ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬بحسب‭ ‬تقارير‭ ‬لمجرد‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬اللعب‭.‬





الملاكمة

‭ ‬عندما‭ ‬فاز‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬الانكليزي‭ ‬تايسون‭ ‬فيوري‭ ‬على‭ ‬نجم‭ ‬الفنون‭ ‬القتالية‭ ‬المختلطة‭ ‬الكاميروني‭ ‬فرانسيس‭ ‬نغانو‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬استعراضية،‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬النزال‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬الأحدث‭ ‬الذي‭ ‬تستضيفه‭ ‬المملكة‭.‬

في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬استضافت‭ ‬السعودية‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬الملاكمة‭ ‬للوزن‭ ‬الثقيل‭ ‬بين‭ ‬الأوكراني‭ ‬أولكسندر‭ ‬أوسيك‭ ‬الذي‭ ‬أحرز‭ ‬اللقب‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬البريطاني‭ ‬أنتوني‭ ‬جوشوا‭.‬

وكان‭ ‬جوشوا‭ ‬شارك‭ ‬سابقاً‭ ‬في‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬الاميركي‭ ‬اندي‭ ‬رويز‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الرياضية‭. ‬وحصل‭ ‬جوشوا‭ ‬على‭ ‬مبالغ‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬المرتين‭ ‬رافضاً‭ ‬الانتقادات‭ ‬التي‭ ‬طالته‭ ‬بشأن‭ ‬‮«‬الغسيل‭ ‬الرياضي‮»‬‭.‬





كرة‭ ‬المضرب‭ ‬

تقام‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬الجيل‭ ‬المقبل‭ ‬‮«‬نيكست‭ ‬جين‮»‬‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬التي‭ ‬تجمع‭ ‬أفضل‭ ‬ثمانية‭ ‬لاعبين‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الـ21‭ ‬وما‭ ‬دون‭ ‬خلال‭ ‬العام،‭ ‬في‭ ‬جدة‭ ‬في‭ ‬ديسمبر‭ ‬المقبل‭. ‬وورد‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬السعودية‭ ‬كانت‭ ‬المرشح‭ ‬الأوفر‭ ‬حظًا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬لاستضافة‭ ‬نهائيات‭ ‬بطولة‭ ‬دبليو‭ ‬تي‭ ‬ايه‭ ‬الختامية‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬مشاركة‭ ‬أفضل‭ ‬ثماني‭ ‬لاعبات‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬قبل‭ ‬اختيار‭ ‬مدينة‭ ‬كانكون‭ ‬المكسيكية‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لانتقادات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬اللاعبات‭ ‬المشاركات‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭.‬





كريكيت

في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬شرعت‭ ‬أرامكو‭ ‬السعودية،‭ ‬أكبر‭ ‬مصدر‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وواحدة‭ ‬من‭ ‬أغنى‭ ‬شركاتها،‭ ‬في‭ ‬رعاية‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬مجلس‭ ‬الكريكيت‭ ‬الدولي،‭ ‬بينها‭ ‬بطولة‭ ‬اليوم‭ ‬الواحد‭ ‬للرجال‭ ‬والسيدات‭ ‬وكأس‭ ‬العالم‭ ‬تي20‭.‬





رالي‭ ‬

انطلق‭ ‬رالي‭ ‬دكار‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬31‭ ‬ديسمبر‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬السعودية‭. ‬وبدأ‭ ‬تنظيمه‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬عام‭ ‬2020‭.‬

واستهدف‭ ‬انفجار‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيليب‭ ‬بوترون‭ ‬الذي‭ ‬اصيب‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭ ‬خلال‭ ‬نسخة‭ ‬2022‭. ‬وكان‭ ‬خمسة‭ ‬آخرون‭ ‬يستقلون‭ ‬السيارة‭ ‬أيضا‭.‬

سباقات‭ ‬الخيول‭ ‬

بدأت‭ ‬السعودية‭ ‬بتنظيم‭ ‬كأس‭ ‬السعودية‭ ‬لسباقات‭ ‬الخيول‭ ‬مع‭ ‬جائزة‭ ‬قدرها‭ ‬20‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬وهي‭ ‬الأغلى‭ ‬في‭ ‬العالم‭. ‬وأقيمت‭ ‬ثالث‭ ‬نسخة‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وأحرز‭ ‬جوادان‭ ‬مملوكان‭ ‬للسعودية‭ ‬النسختين‭ ‬الأخيرتين‭.‬