فـي خطاب استقالته..مسؤول أممي يفضح الصمت العالمي على ((الإبادة الجماعية)) في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬كريغ‭ ‬مخيبر،‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬المفوض‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬التابع‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيويورك،‭ ‬في‭ ‬رسالة،‭ ‬إن‭ ‬غزة‭ ‬هي‭ ‬حالة‭ ‬مثالية‭ ‬للإبادة‭ ‬الجماعية‭. ‬وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬عاش‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬التسعينيات‭.‬

واتهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬والدول‭ ‬الأوروبية‭ ‬بتوفير‭ ‬غطاء‭ ‬سياسي‭ ‬ودبلوماسي‭ ‬للفظائع‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬إسرائيل‭.‬

وشدد‭ ‬مخيبر،‭ ‬اللبناني‭ ‬الأصل،‭ ‬على‭ ‬أننا‭ ‬‮«‬نشهد،‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية‭ ‬تتكشف‭ ‬أمام‭ ‬أعيننا،‭ ‬ويبدو‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬التي‭ ‬نخدمها‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬وقفها،‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حالة‭ ‬إبادة‭ ‬جماعية،‭ ‬وهيئات‭ ‬رئيسية‭ ‬بالأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استسلمت‭ ‬للولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬واللوبي‭ ‬الإسرائيلي‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬الاستقالة،‭ ‬‮«‬المشروع‭ ‬الاستعماري‭ ‬الأوروبي‭ ‬دخل‭ ‬المرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬لتدمير‭ ‬بقايا‭ ‬الحياة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الأصلية‮»‬‭. ‬وقال‭: ‬‮«‬بالأمس،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بنايات‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬هنا،‭ ‬تم‭ ‬ملء‭ ‬محطة‭ ‬غراند‭ ‬سنترال‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬بالكامل‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬اليهود‭ ‬المدافعين‭ ‬عن‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الذين‭ ‬وقفوا‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وطالبوا‭ ‬بوضع‭ ‬حد‭ ‬للطغيان‭ ‬الإسرائيلي‮»‬،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬معرضون‭ ‬لخطر‭ ‬الاعتقال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬العملية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بذلك،‭ ‬تجردوا‭ ‬في‭ ‬لحظة‭ ‬من‭ ‬الدعاية‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬ومن‭ ‬الاستعارة‭ ‬القديمة‭ ‬المعادية‭ ‬للسامية،‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إن‭ ‬إسرائيل‭ ‬تمثل‭ ‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬بطريقة‭ ‬أو‭ ‬بأخرى‭. ‬وعلى‭ ‬هذا‭ ‬النحو،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬هي‭ ‬المسؤولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬عن‭ ‬جرائمها‭. ‬في‭ ‬هذه‭ ‬النقطة،‭ ‬من‭ ‬الجدير‭ ‬التكرار،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ادعاءات‭ ‬اللوبي‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عكس‭ ‬ذلك،‭ ‬أن‭ ‬انتقاد‭ ‬انتهاك‭ ‬إسرائيل‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬ليس‭ ‬معاداة‭ ‬للسامية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬مواقف‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الدولية‭ ‬والقانون‭ ‬الدولي،‭ ‬وأنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬عن‭ ‬التظاهر‭ ‬بأن‭ ‬هذا‭ ‬مجرد‭ ‬صراع‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬أو‭ ‬الدين‭ ‬بين‭ ‬طرفين‭ ‬متحاربين،‭ ‬والاعتراف‭ ‬بحقيقة‭ ‬الوضع‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬فيه‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬متناسب‭ ‬أن‭ ‬الدولة‭ ‬القوية‭ ‬تستعمر‭ ‬وتضطهد‭ ‬وتجرد‭ ‬السكان‭ ‬الأصليين‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭ ‬من‭ ‬عرقهم‭.‬

وكما‭ ‬شدد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬يجب‭ ‬التأكيد‭ ‬والإصرار‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬العودة‭ ‬والتعويض‭ ‬الكامل‭ ‬لجميع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬الذين‭ ‬يعيشون‭ ‬حاليا‭ ‬في‭ ‬الأراضي‭ ‬المحتلة،‭ ‬في‭ ‬لبنان‭ ‬والأردن‭ ‬وسوريا‭ ‬وفي‭ ‬الشتات‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ندعو‭ ‬إلى‭ ‬إزالة‭ ‬وتدمير‭ ‬المخزون‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الضخم‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬النووية‭ ‬والكيماوية‭ ‬والبيولوجية،‭ ‬خشية‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الصراع‭ ‬إلى‭ ‬التدمير‭ ‬الكامل‭ ‬للمنطقة،‭ ‬وربما‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭.‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يجب‭ ‬علينا‭ ‬أن‭ ‬ندرك‭ ‬أن‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والقوى‭ ‬الغربية‭ ‬الأخرى‭ ‬ليست‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬بمثابة‭ ‬وسطاء‭ ‬ذوي‭ ‬مصداقية،‭ ‬بل‭ ‬هي‭ ‬أطراف‭ ‬حقيقية‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬متواطئة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬انتهاك‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬ويجب‭ ‬علينا‭ ‬إشراكهم‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الأساس‭.‬

وختم‭ ‬مخيبر‭ ‬رسالته‭ ‬قائلاً‭ ‬إن‭ ‬‮«‬فشل‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ليس‭ ‬سبباً‭ ‬للانسحاب‭ ‬بل‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يمنحنا‭ ‬الشجاعة‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬نموذج‭ ‬الماضي‭ ‬الفاشل،‭ ‬وتبني‭ ‬مسار‭ ‬أكثر‭ ‬حفاظا‭ ‬على‭ ‬المبادئ،‭ ‬دعونا‭ ‬كمفوضية‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬ننضم‭ ‬بجرأة‭ ‬وفخر‭ ‬إلى‭ ‬الحركة‭ ‬المناهضة‭ ‬للفصل‭ ‬العنصري‭ ‬التي‭ ‬تنمو‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬ونضيف‭ ‬شعارنا‭ ‬إلى‭ ‬راية‭ ‬المساواة‭ ‬وحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭. ‬العالم‭ ‬يراقب‭ ‬وسنكون‭ ‬جميعا‭ ‬مسؤولين‭ ‬عن‭ ‬موقفنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اللحظة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬فلنقف‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العدالة‮»‬‭.‬