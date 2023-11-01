عشرات الجرحى الفلسطينيين ومزدوجو الجـنـسـيـة يـغـادرون رفـح بـاتـجـاه مصر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

عبرت‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬سيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬تحمل81‭ ‬من‭ ‬الحالات‭ ‬الحرجة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بينهم‭ ‬أطفال‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬لاستكمال‭ ‬تلقي‭ ‬علاجهم‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬المصرية‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف‭ ‬الفلسطينية،‭ ‬فرق‭ ‬إسعاف‭ ‬مصرية‭ ‬وسيارات‭ ‬إسعاف‭ ‬أخرى،‭ ‬لاستقبال‭ ‬ونقل‭ ‬المصابين‭ ‬إلى‭ ‬مستشفيات‭ ‬مصرية‭ ‬لاستكمال‭ ‬علاجهم‭ ‬بمصر‭.‬

وكان‭ ‬وائل‭ ‬أبو‭ ‬محسن‭ ‬مدير‭ ‬الإعلام‭ ‬بمعبر‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬83‭ ‬شاحنة‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬لقطاع‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬المعبر‭ ‬محملة‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬ومياه‭ ‬الشرب‭ ‬وهي‭ ‬بارقة‭ ‬أمل‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬معدلات‭ ‬دخول‭ ‬الشاحنات‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭ ‬لسكان‭ ‬القطاع،‭ ‬مردفا‭: ‬‮«‬نتمنى‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬عدد‭ ‬الشاحنات‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬عدد‭ ‬ممكن‭ ‬من‭ ‬الشاحنات‭ ‬المكدسة‭ ‬في‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬المصرية‮»‬‭.‬

كما‭ ‬شهد‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬خروج‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬لمزدوجي‭ ‬الجنسية‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭. ‬وتوقع‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬مصري‭ ‬دخول‭ ‬ما‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬من‭ ‬حاملي‭ ‬جوازات‭ ‬السفر‭ ‬الأجنبية‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬غزة‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي،‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لفتح‭ ‬المعبر‭.‬

وتم‭ ‬فتح‭ ‬المعبر‭ ‬بعد‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬وبالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬حسبما‭ ‬أفاد‭ ‬دبلوماسي‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وقالت‭ ‬بريطانيا‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬مغادرة‭ ‬مواطنيها‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المحاصر‭ ‬سيتم‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬عبر‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭.‬

وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭: ‬ما‭ ‬علمناه‭ ‬أن‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬سيفتح‭ ‬فترات‭ ‬محدودة‭ ‬ومراقبة‭ ‬للسماح‭ ‬لمجموعات‭ ‬بعينها‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬الأجانب‭ ‬والمصابين‭ ‬بجروح‭ ‬خطيرة‭.‬

فيما‭ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬البريطاني‭ ‬جيمس‭ ‬كليفرلي،‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬إكس،‭ ‬إن‭ ‬الفرق‭ ‬البريطانية‭ ‬تستعد‭ ‬لمساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬البريطانيين‭ ‬بمجرد‭ ‬أن‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬المغادرة،‭ ‬منوها‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تتمكن‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬المنقذة‭ ‬للحياة‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭.‬