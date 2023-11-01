عشرات الجرحى الفلسطينيين ومزدوجو الجـنـسـيـة يـغـادرون رفـح بـاتـجـاه مصر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
عبرت صباح أمس سيارات إسعاف معبر رفح تحمل81 من الحالات الحرجة من الجرحى والمصابين بينهم أطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، لاستكمال تلقي علاجهم في المستشفيات المصرية.
وكان في استقبال سيارات الإسعاف الفلسطينية، فرق إسعاف مصرية وسيارات إسعاف أخرى، لاستقبال ونقل المصابين إلى مستشفيات مصرية لاستكمال علاجهم بمصر.
وكان وائل أبو محسن مدير الإعلام بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، قال ان هناك أكثر من 83 شاحنة تمكنت من الدخول لقطاع غزة من المعبر محملة بالمساعدات الطبية والغذائية ومياه الشرب وهي بارقة أمل أن تزيد معدلات دخول الشاحنات الأيام المقبلة لسكان القطاع، مردفا: «نتمنى أن يصل عدد الشاحنات إلى أكبر عدد ممكن من الشاحنات المكدسة في معبر رفح من الجهة المصرية».
كما شهد معبر رفح صباح أمس خروج المجموعة الأولى لمزدوجي الجنسية من غزة إلى مصر. وتوقع مصدر أمني مصري دخول ما يصل إلى 500 من حاملي جوازات السفر الأجنبية مصر من غزة عبر معبر رفح الحدودي، بعد التوصل إلى اتفاق لفتح المعبر.
وتم فتح المعبر بعد اتفاق بين مصر وإسرائيل وحركة حماس بوساطة قطرية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، حسبما أفاد دبلوماسي فرانس برس.
وقالت بريطانيا أمس، إن مغادرة مواطنيها من قطاع غزة المحاصر سيتم على الأرجح على مراحل، عبر الأيام القليلة المقبلة.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في منشور على منصة إكس: ما علمناه أن معبر رفح سيفتح فترات محدودة ومراقبة للسماح لمجموعات بعينها من المواطنين الأجانب والمصابين بجروح خطيرة.
فيما قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في منشور على موقع إكس، إن الفرق البريطانية تستعد لمساعدة المواطنين البريطانيين بمجرد أن يتمكنوا من المغادرة، منوها بأنه من الضروري أن تتمكن المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة من دخول غزة في أقرب وقت ممكن.
MENAFN01112023000055011008ID1107355174
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.