استشهاد أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ثم‭ ‬أعلنت‭ ‬الوزارة‭ ‬‮«‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬في‭ ‬جنين‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬بعد‭ ‬ارتقاء‭ ‬مصاب‭ ‬متأثراً‭ ‬بجروحه‭ ‬الخطيرة‮»‬‭. ‬وشهدت‭ ‬مدينة‭ ‬جنين‭ ‬التي‭ ‬تعتبر‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬المسلحة‭ ‬مداهمة‭ ‬عند‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬اعتقل‭ ‬خلالها‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمين‭ ‬سر‭ ‬حركة‭ ‬فتح‭ ‬عطا‭ ‬أبو‭ ‬ارميلة‭ ‬ونجله،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬غادر‭ ‬الجيش‭ ‬المدينة،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬محافظ‭ ‬جنين‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬ليل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عاد‭ ‬الجيش‭ ‬وداهم‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‭ ‬حيث‭ ‬وقعت‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬مسلحين،‭ ‬وقُصف‭ ‬منزل‭ ‬تحصّن‭ ‬فيه‭ ‬مسلحان،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬ذكر‭ ‬شهود‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭. ‬وقال‭ ‬سكان‭ ‬من‭ ‬المخيم‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬كتائب‭ ‬شهداء‭ ‬الأقصى،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬فتح‭ ‬التي‭ ‬يتزعمها‭ ‬الرئيس‭ ‬الفلسطيني‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭. ‬وبحسب‭ ‬الشهود،‭ ‬أقدم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬طرق‭ ‬داخلية‭ ‬في‭ ‬المخيم‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬نفّذ‭ ‬عمليات‭ ‬لمكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جنين‮»‬‭. ‬في‭ ‬طولكرم‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬قال‭ ‬شهود‭ ‬إن‭ ‬رجلا‭ ‬مسنا‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬مداهمة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬متوجها‭ ‬إلى‭ ‬صلاة‭ ‬الفجر‭ ‬في‭ ‬المسجد‭. ‬وقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬وعمليات‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬أكتوبر‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنته‭ ‬الحركة‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬العبرية‭. ‬

وكان‭ ‬الوضع‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬1967‭ ‬متوترا‭ ‬بالأساس‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬تنفيذ‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬مداهمات‭ ‬متواصلة،‭ ‬وصدامات‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬ومستوطنين‭ ‬إسرائيليين‭. ‬وبدأت‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬الجمعة‭ ‬توسيع‭ ‬نطاق‭ ‬عملياتها‭ ‬البرّية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المدمّر‭ ‬المتواصل‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬يوما‭ ‬8525‭ ‬شخصا،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬وفق‭ ‬أحدث‭ ‬حصيلة‭ ‬لوزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬غزة‭. ‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1400‭ ‬شخص‭ ‬منذ‭ ‬شنّ‭ ‬حماس‭ ‬هجومها،‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للهجوم‭ ‬الذي‭ ‬احتجزت‭ ‬خلاله‭ ‬حماس‭ ‬240‭ ‬رهينة،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬وشهدت‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬إضرابا‭ ‬عاما‭ ‬تضامنا‭ ‬مع‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭. ‬وقال‭ ‬فخري‭ ‬شريتح‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬رام‭ ‬الله‭: ‬‮«‬نطالب‭ ‬بوقف‭ ‬الظلم‭ ‬والطغيان‭ ‬ووقف‭ ‬قتل‭ ‬الأبرياء،‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬حربا‭ ‬وليست‭ ‬ضد‭ ‬حماس‭. ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬تنتقم‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬‭. ‬