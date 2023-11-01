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نمو قيمة معاملات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع 10%

11/1/2023 7:19:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬معاملات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬ونقاط‭ ‬البيع‭ ‬79 ‭,‬ 9‭ ‬مليون‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬7 ‭,‬ 3‭ ‬ملايين‭ ‬دينار،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬10 ‭%‬ ،‭ ‬قياسًا‭ ‬بـ‭ ‬72 ‭,‬ 6‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭.‬

وشكلت‭ ‬عمليات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬37 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬و48 ‭,‬ 6 ‭%‬ ‭ ‬للعمليات‭ ‬اللاتلامسية‭.‬

وتصدر‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬أهم‭ ‬5‭ ‬قطاعات‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬قيمة‭ ‬الإنفاق‭ ‬عليها‭ ‬مسجلا‭ ‬ارتفاعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬7 ‭,‬ 6 ‭%‬ ‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأسبوع‭ ‬قبل‭ ‬الماضي،‭ ‬ثانيًا‭ ‬قطاع‭ ‬المطاعم‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬4 ‭,‬ 5 ‭%‬ ،‭ ‬ثالثًا‭ ‬قطاع‭ ‬أسواق‭ ‬السوبرماركت‭ ‬بارتفاع‭ ‬7 ‭,‬ 6 ‭%‬ ،‭ ‬رابعًا‭ ‬قطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬زيادة‭ ‬بنسبة‭ ‬36 ‭,‬ 2 ‭%‬ ،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬قطاع‭ ‬تجار‭ ‬السيارات‭ ‬والشاحنات‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬تراجعًا‭ ‬بنسبة‭ ‬12 ‭%‬ ‭. ‬واستحوذت‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬البحرينية‭ ‬على‭ ‬43 ‭,‬ 7 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬قيمة‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بحوالي‭ ‬34 ‭,‬ 9‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬تليها‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬البحرينية‭ ‬بنسبة‭ ‬34 ‭,‬ 5 ‭%‬ ‭ ‬التي‭ ‬تقدر‭ ‬بنحو‭ ‬27 ‭,‬ 6‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬ثم‭ ‬بطاقات‭ ‬الائتمان‭ ‬غير‭ ‬البحرينية‭ ‬بنسبة‭ ‬15 ‭,‬ 6 ‭%‬ ،‭ ‬وأخيرًا‭ ‬بطاقات‭ ‬الخصم‭ ‬غير‭ ‬البحرينية‭ ‬بنسبة‭ ‬6 ‭,‬ 3 ‭%‬ ‭. ‬وعلى‭ ‬صعيد‭ ‬متصل،‭ ‬تجاوز‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬3 ‭,‬ 6‭ ‬ملايين‭ ‬معاملة،‭ ‬بزيادة‭ ‬قدرها‭ ‬71 ‭,‬ 9‭ ‬ألف‭ ‬معاملة‭ ‬تقريبًا،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬نسبته‭ ‬2 ‭%‬ ،‭ ‬مقابل‭ ‬تنفيذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3 ‭,‬ 5‭ ‬ملايين‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭. ‬وشكلت‭ ‬العمليات‭ ‬اللاتلامسية‭ ‬76 ‭,‬ 8 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬عمليات‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬و9 ‭,‬ 3 ‭%‬ ‭ ‬لعمليات‭ ‬التجارة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

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