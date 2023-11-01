نمو قيمة معاملات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع 10%

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بلغت قيمة معاملات التجارة الإلكترونية ونقاط البيع 79 , 9 مليون في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، بزيادة قدرها 7 , 3 ملايين دينار، أي ما نسبته 10 % ، قياسًا بـ 72 , 6 مليون دينار في الأسبوع قبل الماضي.
وشكلت عمليات التجارة الإلكترونية 37 % من إجمالي قيمة عمليات البيع في الأسبوع الماضي، و48 , 6 % للعمليات اللاتلامسية.
وتصدر قطاع الخدمات الحكومية أهم 5 قطاعات من حيث قيمة الإنفاق عليها مسجلا ارتفاعًا بنسبة 7 , 6 % مقارنة بالأسبوع قبل الماضي، ثانيًا قطاع المطاعم الذي سجل زيادة بنسبة 4 , 5 % ، ثالثًا قطاع أسواق السوبرماركت بارتفاع 7 , 6 % ، رابعًا قطاع الاتصالات الذي سجل زيادة بنسبة 36 , 2 % ، وأخيرًا قطاع تجار السيارات والشاحنات الذي سجل تراجعًا بنسبة 12 % . واستحوذت بطاقات الائتمان البحرينية على 43 , 7 % من إجمالي قيمة عمليات البيع التي تقدر بحوالي 34 , 9 مليون دينار، تليها بطاقات الخصم البحرينية بنسبة 34 , 5 % التي تقدر بنحو 27 , 6 مليون دينار، ثم بطاقات الائتمان غير البحرينية بنسبة 15 , 6 % ، وأخيرًا بطاقات الخصم غير البحرينية بنسبة 6 , 3 % . وعلى صعيد متصل، تجاوز عدد عمليات البيع التي تم تنفيذها في الأسبوع الماضي 3 , 6 ملايين معاملة، بزيادة قدرها 71 , 9 ألف معاملة تقريبًا، أي ما نسبته 2 % ، مقابل تنفيذ أكثر من 3 , 5 ملايين عملية بيع في الأسبوع قبل الماضي. وشكلت العمليات اللاتلامسية 76 , 8 % من إجمالي عدد عمليات البيع في الأسبوع الماضي، و9 , 3 % لعمليات التجارة الإلكترونية.
MENAFN01112023000055011008ID1107355172
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.