تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية بقيمة 35 مليون دينار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)ISINBH

وتبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬لفترة‭ ‬استحقاق‭ ‬182‭ ‬يوماً‭ ‬تبدأ‭ ‬فـي‭ ‬5‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬مايو‭ ‬2024،‭ ‬كما‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬سعر‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأذونات‭ ‬6‭.‬39 ‭%‬ ‭ ‬مساوياً‭ ‬لسعر‭ ‬الفائدة‭ ‬للإصدار‭ ‬السابق‭ ‬بتاريخ‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬2023‭.‬

وقد‭ ‬بلغ‭ ‬معدل‭ ‬سعر‭ ‬الخصم‭ ‬96‭.‬873 ‭%‬ ‭ ‬وتم‭ ‬قبول‭ ‬أقل‭ ‬سعر‭ ‬للمشاركة‭ ‬بواقع‭ ‬96‭.‬852 ‭%‬ ‭ ‬علماً‭ ‬بأنه‭ ‬قد‭ ‬تمت‭ ‬تغطية‭ ‬الإصدار‭ ‬بنسبة‭ ‬160 ‭%‬ ‭.‬

كما‭ ‬بلغ‭ ‬الرصيد‭ ‬القائم‭ ‬لأذونات‭ ‬الخزانة‭ ‬مع‭ ‬هذا‭ ‬الإصدار‭ ‬ما‭ ‬قيمته‭ ‬2‭.‬110‭ ‬مليار‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭. ‬