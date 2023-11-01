تغطية الإصدار الشهري لأذونات الخزانة الحكومية بقيمة 35 مليون دينار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 1989 ((
ISIN
BH 0007116138 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يوماً تبدأ فـي 5 نوفمبر 2023 وتنتهي في 5 مايو 2024، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 6.39 % مساوياً لسعر الفائدة للإصدار السابق بتاريخ 24 سبتمبر 2023.
وقد بلغ معدل سعر الخصم 96.873 % وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 96.852 % علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 160 % .
كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
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