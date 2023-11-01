Thursday, 02 November 2023 06:44 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل ترتكب مجزرة ثانية في مخيم جباليا بغزة

11/1/2023 7:19:34 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأمـم الـمـتـحـدة: قصف المخيم قد يرقى إلى جرائم حرب

فيما‭ ‬يتواصل‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين،‭ ‬غداة‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬خمسين‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

أكدت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬امس‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عنيف‭ ‬استهدف‭ ‬حيا‭ ‬سكنيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفالوجا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحصيلة‭ ‬الأولية‭ ‬لاستهداف‭ ‬المربع‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفالوجا‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بعدة‭ ‬صواريخ‭ ‬تقدر‭ ‬بالعشرات،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬وهناك‭ ‬تخوف‭ ‬من‭ ‬ارتقاء‭ ‬المزيد،‭ ‬كون‭ ‬المخيم‭ ‬يكتظ‭ ‬بمئات‭ ‬السكان‭ ‬والنازحين‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المجزرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬وصف‭ ‬وكيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬وحشي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬جريفيث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بمقتل‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭. ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬أحدث‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بسكان‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬القتال‭ ‬مرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬فظاعة‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬اعتبرت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬للمفوضية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬للعدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬وحجم‭ ‬الدمار‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين،‭ ‬لدينا‭ ‬مخاوف‭ ‬جديّة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هجمات‭ ‬غير‭ ‬متناسبة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ادعوا‭ ‬أن‭ ‬قصف‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بالأمس‭ ‬بست‭ ‬قنابل‭ ‬ضخمة‭ ‬تزن‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬طنا،‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬استهداف‭ ‬أحد‭ ‬القادة‭ ‬الميدانيين،‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬الوحشي‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬كاملة‭ ‬وسوّاها‭ ‬بالأرض‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬المواطنين‭ ‬وخلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شهيد‭ ‬والعشرات‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ما‭ ‬ارتكبته‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‭ ‬البشعة‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬لسياسة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬برمته‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬شيئا‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وأن‭ ‬مجلس‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يعتبر‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مستهدفين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬المجازر‭ ‬الوحشية‮»‬‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬‮«‬هزيمتها‭ ‬المدوية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭... ‬أن‭ ‬محاولاتهم‭ ‬البائسة‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬فشلهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬المجازر‭ ‬الوحشية‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‭ ‬بكل‭ ‬خسة‭ ‬ونذالة‭ ‬لن‭ ‬ينقذكم‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬المدوية‭ ‬في‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬هنية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ينعم‭ ‬الإقليم‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬حقوق‭ ‬شعبنا‭ ‬بالحرية‭ ‬والاستقلال‭ ‬والعودة‮»‬‭.

قال‭ ‬هنية‭ ‬إن‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتعرضون‭ ‬لنفس‭ ‬‮«‬الدمار‭ ‬والموت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الفلسطينيون‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حماس‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬رهائن‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭.‬

وأدانت‭ ‬السعودية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬بأشدّ‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬الغارة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيّم‭ ‬جباليا،‭ ‬محذّرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬يتحمّل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭.
‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬الـ7‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬8796‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬3648‭ ‬طفلا‭ ‬و2290‭ ‬امرأة،‭ ‬و22219‭ ‬جريحا‭. ‬وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬أمس‭ ‬وحده‭ ‬‮«‬تجاوزت‭ ‬400‭ ‬شهيد‭ ‬وجريح‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المربع‭ ‬السكني‭ ‬المستهدف‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلاه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬16جنديا،‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية‭ ‬جراء‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تدريجيا‭ ‬عن‭ ‬قتلى‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬عسكرييه،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬الجندي‭ ‬بقصف‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬أطلقها‭ ‬مقاتلون‭ ‬نحو‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬آخر‭ ‬جديدا‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬إعطاب‭ ‬ناقلة‭ ‬جند‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أبلغ‭ ‬عائلات‭ ‬326‭ ‬جنديا‭ ‬بمقتلهم‭.‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أسماء‭ ‬9‭ ‬جنود‭ ‬قتلوا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬قذائف‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع‭ ‬على‭ ‬عربة‭ ‬مدرعة‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬جنودا‭ ‬من‭ ‬لواء‭ ‬غفعاتي‭.‬

MENAFN01112023000055011008ID1107355169

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث