إسرائيل ترتكب مجزرة ثانية في مخيم جباليا بغزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

فيما‭ ‬يتواصل‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬سقوط‭ ‬عشرات‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين،‭ ‬غداة‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬ذاتها‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬خمسين‭ ‬شخصاً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭.‬

أكدت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬فلسطينية‭ ‬امس‭ ‬مقتل‭ ‬وإصابة‭ ‬عشرات‭ ‬المواطنين‭ ‬جراء‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬عنيف‭ ‬استهدف‭ ‬حيا‭ ‬سكنيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفالوجا‭ ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬شمالي‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬

وقالت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الحصيلة‭ ‬الأولية‭ ‬لاستهداف‭ ‬المربع‭ ‬السكني‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الفالوجا‭ ‬بمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بعدة‭ ‬صواريخ‭ ‬تقدر‭ ‬بالعشرات،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء،‭ ‬وهناك‭ ‬تخوف‭ ‬من‭ ‬ارتقاء‭ ‬المزيد،‭ ‬كون‭ ‬المخيم‭ ‬يكتظ‭ ‬بمئات‭ ‬السكان‭ ‬والنازحين‮»‬‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬هي‭ ‬المجزرة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬المخيم‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬ساعة‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬وصف‭ ‬وكيل‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للشؤون‭ ‬الإنسانية‭ ‬مارتن‭ ‬جريفيث‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأنه‭ ‬عمل‭ ‬وحشي‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬جريفيث‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التقارير‭ ‬تفيد‭ ‬بمقتل‭ ‬عشرات‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجمات‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭. ‬وهذه‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬أحدث‭ ‬الفظائع‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬بسكان‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬دخل‭ ‬القتال‭ ‬مرحلة‭ ‬أكثر‭ ‬فظاعة‭ ‬مع‭ ‬تدهور‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬متزايد‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬اعتبرت‭ ‬المفوضية‭ ‬العليا‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬لمخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬قد‭ ‬يرقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭. ‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬للمفوضية‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬نظرا‭ ‬للعدد‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬الضحايا‭ ‬المدنيين‭ ‬وحجم‭ ‬الدمار‭ ‬بعد‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬للاجئين،‭ ‬لدينا‭ ‬مخاوف‭ ‬جديّة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬هجمات‭ ‬غير‭ ‬متناسبة‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترقى‭ ‬إلى‭ ‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬مسؤول‭ ‬إسرائيلي‭ ‬ادعوا‭ ‬أن‭ ‬قصف‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬بالأمس‭ ‬بست‭ ‬قنابل‭ ‬ضخمة‭ ‬تزن‭ ‬كل‭ ‬واحدة‭ ‬منها‭ ‬طنا،‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬استهداف‭ ‬أحد‭ ‬القادة‭ ‬الميدانيين،‭ ‬هذا‭ ‬القصف‭ ‬الوحشي‭ ‬الذي‭ ‬دمر‭ ‬منطقة‭ ‬سكنية‭ ‬كاملة‭ ‬وسوّاها‭ ‬بالأرض‭ ‬فوق‭ ‬رؤوس‭ ‬المواطنين‭ ‬وخلف‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬400‭ ‬شهيد‭ ‬والعشرات‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬لعشرات‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬ما‭ ‬ارتكبته‭ ‬دولة‭ ‬الاحتلال‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجزرة‭ ‬البشعة‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬لسياسة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬تعني‭ ‬أن‭ ‬الشعب‭ ‬برمته‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬شيئا‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬العسكري‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬وأن‭ ‬مجلس‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬يعتبر‭ ‬جميع‭ ‬المواطنين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬مستهدفين‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬اتهم‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬أمس‭ ‬إسرائيل‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬المجازر‭ ‬الوحشية‮»‬‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬‮«‬هزيمتها‭ ‬المدوية‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬للحركة‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬‮«‬نؤكد‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭... ‬أن‭ ‬محاولاتهم‭ ‬البائسة‭ ‬للتغطية‭ ‬على‭ ‬فشلهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬المجازر‭ ‬الوحشية‭ ‬بحق‭ ‬المدنيين‭ ‬العزل‭ ‬بكل‭ ‬خسة‭ ‬ونذالة‭ ‬لن‭ ‬ينقذكم‭ ‬من‭ ‬الهزيمة‭ ‬المدوية‭ ‬في‭ ‬طوفان‭ ‬الأقصى‮»‬‭. ‬وأكد‭ ‬هنية‭ ‬‮«‬لن‭ ‬ينعم‭ ‬الإقليم‭ ‬أو‭ ‬خارجه‭ ‬بالأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬طالما‭ ‬لم‭ ‬تتحقق‭ ‬حقوق‭ ‬شعبنا‭ ‬بالحرية‭ ‬والاستقلال‭ ‬والعودة‮»‬‭.

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قال‭ ‬هنية‭ ‬إن‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬يتعرضون‭ ‬لنفس‭ ‬‮«‬الدمار‭ ‬والموت‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬الفلسطينيون‭. ‬

وأعلنت‭ ‬حماس‭ ‬مقتل‭ ‬سبعة‭ ‬رهائن‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬يحملون‭ ‬جوازات‭ ‬سفر‭ ‬أجنبية‭ ‬في‭ ‬القصف‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭.‬

وأدانت‭ ‬السعودية‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬‮«‬بأشدّ‭ ‬العبارات‮»‬‭ ‬الغارة‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مخيّم‭ ‬جباليا،‭ ‬محذّرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬كارثة‭ ‬إنسانية‭ ‬يتحمّل‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬والمجتمع‭ ‬الدولي‮»‬‭.

‬وقد‭ ‬بلغت‭ ‬حصيلة‭ ‬ضحايا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬الـ7‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬8796‭ ‬شهيدا‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬3648‭ ‬طفلا‭ ‬و2290‭ ‬امرأة،‭ ‬و22219‭ ‬جريحا‭. ‬وأشارت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬مخيم‭ ‬جباليا‭ ‬أمس‭ ‬وحده‭ ‬‮«‬تجاوزت‭ ‬400‭ ‬شهيد‭ ‬وجريح‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬المربع‭ ‬السكني‭ ‬المستهدف‭ ‬ما‭ ‬زالوا‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض‭.‬

أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلاه‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬16جنديا،‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الـ‭ ‬24‭ ‬الماضية‭ ‬جراء‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬مع‭ ‬مقاتلي‭ ‬‮«‬القسام‮»‬‭.‬

في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته‭ ‬يعلن‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تدريجيا‭ ‬عن‭ ‬قتلى‭ ‬بين‭ ‬صفوف‭ ‬عسكرييه،‭ ‬حيث‭ ‬أعلن‭ ‬أمس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬الجندي‭ ‬بقصف‭ ‬بقذائف‭ ‬الهاون‭ ‬أطلقها‭ ‬مقاتلون‭ ‬نحو‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وأشار‭ ‬بيان‭ ‬آخر‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬إسرائيلي‭ ‬آخر‭ ‬جديدا‭ ‬متأثرا‭ ‬بجروح‭ ‬أصيب‭ ‬بها‭ ‬جراء‭ ‬إعطاب‭ ‬ناقلة‭ ‬جند‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنها‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أمس،‭ ‬إن‭ ‬الجيش‭ ‬أبلغ‭ ‬عائلات‭ ‬326‭ ‬جنديا‭ ‬بمقتلهم‭.‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬أمس‭ ‬أسماء‭ ‬9‭ ‬جنود‭ ‬قتلوا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬حيث‭ ‬أطلقت‭ ‬قذائف‭ ‬مضادة‭ ‬للدروع‭ ‬على‭ ‬عربة‭ ‬مدرعة‭ ‬كانت‭ ‬تحمل‭ ‬جنودا‭ ‬من‭ ‬لواء‭ ‬غفعاتي‭.‬