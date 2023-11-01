((مايو كلينك)) يعود بنسخته السابعة بعد انقطاع 3 سنوات بسبب الجائحة:

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د. فهد بن خليفة: قيمة مضافة للعملية التعليمية الطبية بالمنطقة

د. هيثم أمين: استضافة البحرين للمؤتمر تعزز مكانتها على الخريطة الأكاديمية

6 جلسات لمناقشة مشكلة فشل القلب في اليوم الأول

أكد‭ ‬قائد‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬السابع‭ ‬الذي‭ ‬يمثل‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة‭ ‬للعملية‭ ‬التعليمية‭ ‬الطبية‭ ‬بالمنطقة‭ ‬وأطبائها‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مرضاها‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬انطلاق‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبيّة‭ ‬الملكية‭ ‬بمركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب‭ ‬برعاية‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بمشاركة‭ ‬14‭ ‬متحدثا‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬وحضور‭ ‬حوالي‭ ‬300‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬أطباء‭ ‬الخليج‭ ‬ودول‭ ‬شمال‭ ‬أفريقيا‭ ‬المختصين‭ ‬بكل‭ ‬تخصصات‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭.‬





المؤتمر‭ ‬يستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬القادم‭ ‬ويتضمن‭ ‬حوالي‭ ‬40‭ ‬ورقة‭ ‬عمل‭ ‬نوعية‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬والشرايين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬أمراض‭ ‬الشرايين‭ ‬والصمامات‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬الوراثية‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬وكهربة‭ ‬القلب،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬طرق‭ ‬التشخيص‭ ‬المتقدمة‭ ‬وأحدث‭ ‬طرق‭ ‬العلاج‭.‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬الطبية‭ ‬بمركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬التخصصي‭ ‬للقلب،‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬النسخة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬تعد‭ ‬مميزةً‭ ‬كونها‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يعد‭ ‬ثمرة‭ ‬تعاون‭ ‬قوي‭ ‬بين‭ ‬كلية‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬للطب‭ ‬في‭ ‬روتشستر،‭ ‬مينيسوتا،‭ ‬والخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬الملكية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬ممثلة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬القلب،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬المؤتمر‭ ‬وسيلة‭ ‬لتوسيع‭ ‬نطاق‭ ‬التدريس‭ ‬الشخصي‭ ‬والتفاعل‭ ‬والتواصل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬للمرضى‭.‬

وفي‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬اعتبر‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬المؤتمر‭ ‬بمثابة‭ ‬منصة‭ ‬ناجحة‭ ‬ومثمرة‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬الطبية‭ ‬المتعلقة‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بملف‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين،‭ ‬وبوابة‭ ‬واسعة‭ ‬لمناقشة‭ ‬أبرز‭ ‬مجريات‭ ‬ومتعلقات‭ ‬المجال‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭.‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬يغني‭ ‬عن‭ ‬السفر‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬لحضور‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأم‭ ‬كون‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬تهتم‭ ‬باستعراض‭ ‬أبرز‭ ‬وأهم‭ ‬مجريات‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬والشريين‭ ‬من‭ ‬خلاله،‭ ‬واستضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للمؤتمر‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬الخريطة‭ ‬الأكاديمية‭.‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬الفائدة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬شرائح‭ ‬الاستشاريين‭ ‬المعنيين‭ ‬بموضوعه‭ ‬سواءً‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬والحديثين‭ ‬منهم‭. ‬كما‭ ‬نوّه‭ ‬العميد‭ ‬طبيب‭ ‬هيثم‭ ‬أمين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬المؤتمر‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬حول‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمستوى‭ ‬التعليمي‭ ‬للأطباء‭ ‬وتطوير‭ ‬سبل‭ ‬وطرق‭ ‬علاج‭ ‬المرضى،‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬والأطباء‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ومساع‭ ‬لربط‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬جسور‭ ‬المعرفة‭ ‬والتعليم،‭ ‬هناك‭ ‬مساعٍ‭ ‬ومحاولات‭ ‬لإيجاد‭ ‬فرص‭ ‬تدريبية‭ ‬للأطباء‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬البروفيسور‭ ‬د‭. ‬ناصر‭ ‬عمّاش‭ ‬مدير‭ ‬المؤتمر‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬الرئيسي‭ ‬من‭ ‬استضافة‭ ‬وإقامة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬الطبي‭ ‬المهم‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬المختصين‭ ‬والاستشاريين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬العلاقات‭ ‬المتينة‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬وذلك‭ ‬بغاية‭ ‬توفير‭ ‬احتياجات‭ ‬المرضى‭. ‬وخلال‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬مؤتمر‭ ‬القلب‭ ‬والشرايين‭ ‬أشار‭ ‬عمّاش‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التطرّق‭ ‬إلى‭ ‬ملف‭ ‬مشكلة‭ ‬فشل‭ ‬القلب‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬6‭ ‬جلسات‭ ‬تضمنت‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬مختلفة‭ ‬بمضمون‭ ‬واحد،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التطرّق‭ ‬إلى‭ ‬أدوية‭ ‬جديدة‭ ‬تخص‭ ‬مسألة‭ ‬ضعف‭ ‬عضلة‭ ‬القلب‭ ‬وطرق‭ ‬علاج‭ ‬متطورة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اختبارات‭ ‬تشخيصية‭ ‬حديثة‭ ‬ونوعية‭ ‬تخدم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬المرض،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬عمليات‭ ‬بتقنيات‭ ‬حديثة‭.‬

وسيشمل‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬ملف‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬بمجموع‭ ‬10‭ ‬جلسات‭ ‬تتضمنها‭ ‬جلستين‭ ‬للنقاش‭ ‬مع‭ ‬الاستشاريين‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬الجزء‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬الخمس‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬الوقاية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬المزمنة‭ ‬و5‭ ‬جلسات‭ ‬أخرى‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬متلازمات‭ ‬الشريان‭ ‬التاجي‭ ‬الحادة‭ ‬وسيتضمن‭ ‬5‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬مرتبطة‭ ‬بذات‭ ‬المتلازمة‭ ‬مع‭ ‬جلسة‭ ‬إضافية‭ ‬للنقاش‭ ‬مع‭ ‬الاستشاريين‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيناقش‭ ‬الاستشاريون‭ ‬ملف‭ ‬نظام‭ ‬الشحنات‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬القلب‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬تتضمن‭ ‬9‭ ‬جلسات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الجلسات‭ ‬المخصصة‭ ‬للنقاش‭ ‬والاستفسارات‭ ‬مع‭ ‬الاستشاريين‭ ‬والمتحدثين‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬إضافية‭ ‬تخص‭ ‬ملف‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية،‭ ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬سيتم‭ ‬استعراض‭ ‬7‭ ‬أوراق‭ ‬عمل‭ ‬5‭ ‬منها‭ ‬تدور‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬الأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬في‭ ‬القلب،‭ ‬وآخر‭ ‬جلستين‭ ‬ستدور‭ ‬حول‭ ‬أمراض‭ ‬القلب‭ ‬الخلقية‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬ختام‭ ‬المؤتمر‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬أضاف‭ ‬اللواء‭ ‬طبيب‭ ‬فؤاد‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمركز‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬للقلب‭ ‬أن‭ ‬مؤتمر‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭ ‬هو‭ ‬المؤتمر‭ ‬السابع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬بسبب‭ ‬كورونا‭ ‬وأول‭ ‬مرة‭ ‬يتم‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬مراجعة‭ ‬لجميع‭ ‬التطورات‭ ‬والدراسات‭ ‬المهمة‭ ‬لأمراض‭ ‬القلب‭ ‬ليستفيد‭ ‬منها‭ ‬الأطباء‭ ‬المقبلين‭ ‬على‭ ‬اختبارات‭ ‬الزمالة‭ ‬وتعتبر‭ ‬جلسات‭ ‬مناقشة‭ ‬لجميع‭ ‬الأطباء‭ ‬لتبادل‭ ‬الآراء‭ ‬والخبرات‭ ‬ولمواكبة‭ ‬التطورات‭ ‬الطبية‭ ‬ونفخر‭ ‬بإقامة‭ ‬مؤتمر‭ ‬كبير‭ ‬وناجح‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬

وعن‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬قال‭ ‬اللواء‭ ‬طبيب‭ ‬فؤاد‭ ‬إن‭ ‬نسبة‭ ‬المشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬حوالي‭ ‬270‭ ‬طبيبا‭ ‬نصفهم‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬وباقي‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬وأيضا‭ ‬هناك‭ ‬مشاركون‭ ‬دوليون‭. ‬