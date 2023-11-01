محافظ الشمالية يفتتح معرض التوعية الأمنية 2023 بمجمع الرملي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) افتتح علي بن الشيخ عبدالحسين العصفور محافظ المحافظة الشمالية معرض التوعية الأمنية 2023 بمجمع الرملي، بحضور الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة رئيس لجنة مكافحة العنف والإدمان وعبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والدكتورة جميلة السلمان عضو مجلس الشورى،
وشبر الوداعي رئيس المجلس البلدي الشمالي.
وخلال جولته في المعرض، أشاد محافظ المحافظة الشمالية بما يتضمنه المعرض من أقسام توعوية هادفة إلى حماية المجتمع، ونشر الوعي وتعزيز دور الأسرة في حماية أبناءها، مشيداً بحرص الجهات المعنية بوزارة الداخلية في الحفاظ على سرية حالات الإدمان التي يتم التعامل، معالجتها بطرق حديثة ومبتكرة، وذلك من خلال برامج تأهيلية متكاملة تعمل على تنفيذها الوزارة بالتعاون مع المختصين لتسهم في إنقاذ المدمن وإعادة دمجه في المجتمع.
وأشار إلى أن إقامة المعرض يأتي تماشياً مع جهود المحافظة الشمالية في تحقيق معايير المدن الصحية، ويتوافق مع انجازات المحافظة في تعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية من خلال التعاون المثمر وبناء العلاقات ومد جسور التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، بما يعزز المسؤولية الاجتماعية لمجتمع خال من الظواهر السلبية وللوقاية من الجريمة بمختلف السبل والآليات الفعالية والمتطورة فنياً وتقنياً.
واشتمل المعرض على عدد من الأقسام والمواد التعليمية التي تعالج المواضيع المتعلقة بحماية الأطفال والمراهقين، والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من خلال دمج التكنولوجيا بالمناهج التوعوية، حيث يمثل ذلك نقلة نوعية في مجال تعزيز التوعية الأمنية وتعريف أولياء الأمور بالظواهر والسلوكيات السلبية والمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال والمراهقون.
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