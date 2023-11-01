محافظ الشمالية يفتتح معرض التوعية الأمنية 2023 بمجمع الرملي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬جولته‭ ‬في‭ ‬المعرض،‭ ‬أشاد‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬بما‭ ‬يتضمنه‭ ‬المعرض‭ ‬من‭ ‬أقسام‭ ‬توعوية‭ ‬هادفة‭ ‬إلى‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع،‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬الأسرة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬أبناءها،‭ ‬مشيداً‭ ‬بحرص‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬سرية‭ ‬حالات‭ ‬الإدمان‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التعامل،‭ ‬معالجتها‭ ‬بطرق‭ ‬حديثة‭ ‬ومبتكرة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تأهيلية‭ ‬متكاملة‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬تنفيذها‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المختصين‭ ‬لتسهم‭ ‬في‭ ‬إنقاذ‭ ‬المدمن‭ ‬وإعادة‭ ‬دمجه‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إقامة‭ ‬المعرض‭ ‬يأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬معايير‭ ‬المدن‭ ‬الصحية،‭ ‬ويتوافق‭ ‬مع‭ ‬انجازات‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مبادئ‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬المثمر‭ ‬وبناء‭ ‬العلاقات‭ ‬ومد‭ ‬جسور‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬المسؤولية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬لمجتمع‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬السلبية‭ ‬وللوقاية‭ ‬من‭ ‬الجريمة‭ ‬بمختلف‭ ‬السبل‭ ‬والآليات‭ ‬الفعالية‭ ‬والمتطورة‭ ‬فنياً‭ ‬وتقنياً‭.‬

واشتمل‭ ‬المعرض‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬والمواد‭ ‬التعليمية‭ ‬التي‭ ‬تعالج‭ ‬المواضيع‭ ‬المتعلقة‭ ‬بحماية‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين،‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دمج‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬بالمناهج‭ ‬التوعوية،‭ ‬حيث‭ ‬يمثل‭ ‬ذلك‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬التوعية‭ ‬الأمنية‭ ‬وتعريف‭ ‬أولياء‭ ‬الأمور‭ ‬بالظواهر‭ ‬والسلوكيات‭ ‬السلبية‭ ‬والمخاطر‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتعرض‭ ‬لها‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقون‭.‬