تزكية الشيخ محمد بن عبدالله رئيسًا لجمعية السكري البحرينية ود. مريم الهاجري نائبًا للرئيس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحّب‭ ‬خلالها‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬لجمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬1989م،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وتضافر‭ ‬جهود‭ ‬المخلصين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬الجمعية‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬التنموي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بواجبها‭ ‬الوطني‭ ‬نحو‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬منه‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‭ ‬خاصة،‭ ‬تكللت‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬القطاع‭ ‬المدني‭.‬

‭ ‬وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬بأن‭ ‬الجمعية‭ ‬قد‭ ‬تبنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬بفضل‭ ‬تعاون‭ ‬وتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومة‭ ‬والأهلية،‭ ‬وتم‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬العالم‭ ‬والمملكة‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭ ‬بفعل‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭

‬قد‭ ‬تم‭ ‬مواصلة‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الندوات‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬المشاريع‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مضخات‭ ‬الأنسولين‭ ‬وأجهزة‭ ‬فحص‭ ‬السكري‭ ‬المتطورة‭ ‬للأطفال‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للمرضى‭ ‬وذويهم‭ ‬حديثي‭ ‬الإصابة‭.‬

بعدها‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التثقيف‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬المختلفة‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬وذويهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬المهتمة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬تركيزًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬أمرًا‭ ‬مهما‭ ‬جدًا‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬وباء‭ ‬منتشرا‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬بل‭ ‬وتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬ليهدد‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭.‬

‭ ‬بعدها‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭ ‬بالتزكية،‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجمعية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائبًا‭ ‬للرئيس،‭ ‬والسيد‭ ‬عيسى‭ ‬بوعلي‭ ‬أمينًا‭ ‬للسر،‭ ‬والدكتورة‭ ‬رابعة‭ ‬الهاجري‭ ‬أمينًا‭ ‬ماليًا،‭ ‬والدكتورة‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬العلمية،‭ ‬ومهدي‭ ‬أحمد‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬التوعية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬نجوى‭ ‬أبو‭ ‬طالب‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وحيدر‭ ‬رفيعي‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الأعضاء‭ ‬والعضوية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬سامية‭ ‬القطان‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬‮«‬مخيم‭ ‬شروق‮»‬،‭ ‬وإيهاب‭ ‬أشرف‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وضيف‭ ‬علي‭ ‬البناء‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭.‬