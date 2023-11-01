Thursday, 02 November 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تزكية الشيخ محمد بن عبدالله رئيسًا لجمعية السكري البحرينية ود. مريم الهاجري نائبًا للرئيس

11/1/2023 7:19:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) عقدت‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬اجتماع‭ ‬جمعيتها‭ ‬العمومية‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬وانتخاب‭ ‬مجلس‭ ‬إدارتها،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬بُعد‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬التواصل‭ ‬المرئي‭ ‬‮«‬زووم‮»‬،‭ ‬جرى‭ ‬خلالها‭ ‬تزكية‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائبًا‭ ‬للرئيس‭.‬

وقد‭ ‬ألقى‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحّب‭ ‬خلالها‭ ‬بالحضور‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬الخامس‭ ‬عشر‭ ‬لجمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية،‭ ‬معربًا‭ ‬عن‭ ‬تشرفه‭ ‬برئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬منذ‭ ‬تأسيسها‭ ‬في‭ ‬سنة‭ ‬1989م،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬وتضافر‭ ‬جهود‭ ‬المخلصين‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الجمعية‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬الجمعية‭ ‬نجاحات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ميادين‭ ‬العمل‭ ‬الخيري‭ ‬التنموي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القيام‭ ‬بواجبها‭ ‬الوطني‭ ‬نحو‭ ‬مرضى‭ ‬السكري‭ ‬للوقاية‭ ‬منه‭ ‬والحد‭ ‬من‭ ‬مضاعفاته‭ ‬خاصة،‭ ‬تكللت‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬صاحبة‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأميرة‭ ‬سبيكة‭ ‬بنت‭ ‬إبراهيم‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬قرينة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬رئيسة‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬عن‭ ‬فئة‭ ‬القطاع‭ ‬المدني‭.‬

‭ ‬وأفاد‭ ‬رئيس‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬بأن‭ ‬الجمعية‭ ‬قد‭ ‬تبنت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬المتميزة‭ ‬بفضل‭ ‬تعاون‭ ‬وتكاتف‭ ‬الجميع‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومة‭ ‬والأهلية،‭ ‬وتم‭ ‬تحقيق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬الظروف‭ ‬الاستثنائية‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬العالم‭ ‬والمملكة‭ ‬على‭ ‬حدٍ‭ ‬سواء‭ ‬بفعل‭ ‬جائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭
‬قد‭ ‬تم‭ ‬مواصلة‭ ‬برامج‭ ‬التوعية‭ ‬والتثقيف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الندوات‭ ‬وورش‭ ‬العمل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬المشاريع‭ ‬الإنسانية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مضخات‭ ‬الأنسولين‭ ‬وأجهزة‭ ‬فحص‭ ‬السكري‭ ‬المتطورة‭ ‬للأطفال‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬النفسي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للمرضى‭ ‬وذويهم‭ ‬حديثي‭ ‬الإصابة‭.‬

بعدها‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬التقرير‭ ‬الأدبي‭ ‬من‭ ‬قِبل‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية،‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬التثقيف‭ ‬ونشر‭ ‬الوعي‭ ‬الصحي،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنظيم‭ ‬الأنشطة‭ ‬والبرامج‭ ‬المختلفة‭ ‬وتقديم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬والنفسية‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬وذويهم‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬العامة‭ ‬والخاصة‭ ‬المهتمة‭ ‬بمرض‭ ‬السكري‭ ‬سواء‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬أو‭ ‬خارجها،‭ ‬لافتةً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تشهد‭ ‬تركيزًا‭ ‬متزايدًا‭ ‬على‭ ‬تكثيف‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تؤثر‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬في‭ ‬صحة‭ ‬كل‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع،‭ ‬كما‭ ‬يعتبر‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬القطاعات‭ ‬أمرًا‭ ‬مهما‭ ‬جدًا‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مكافحة‭ ‬داء‭ ‬السكري‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬وباء‭ ‬منتشرا‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع،‭ ‬بل‭ ‬وتجاوز‭ ‬الحد‭ ‬ليهدد‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭.‬

‭ ‬بعدها‭ ‬تم‭ ‬اعتماد‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬السكري‭ ‬البحرينية‭ ‬للدورة‭ ‬القادمة‭ ‬بالتزكية،‭ ‬وهم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجمعية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬الهاجري‭ ‬نائبًا‭ ‬للرئيس،‭ ‬والسيد‭ ‬عيسى‭ ‬بوعلي‭ ‬أمينًا‭ ‬للسر،‭ ‬والدكتورة‭ ‬رابعة‭ ‬الهاجري‭ ‬أمينًا‭ ‬ماليًا،‭ ‬والدكتورة‭ ‬دلال‭ ‬الرميحي‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬العلمية،‭ ‬ومهدي‭ ‬أحمد‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬التوعية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬نجوى‭ ‬أبو‭ ‬طالب‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬وحيدر‭ ‬رفيعي‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬شؤون‭ ‬الأعضاء‭ ‬والعضوية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬سامية‭ ‬القطان‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬البرامج‭ ‬والأنشطة‭ ‬‮«‬مخيم‭ ‬شروق‮»‬،‭ ‬وإيهاب‭ ‬أشرف‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬الإعلام،‭ ‬وضيف‭ ‬علي‭ ‬البناء‭ ‬رئيسًا‭ ‬للجنة‭ ‬تنمية‭ ‬الموارد‭ ‬المالية‭.‬

MENAFN01112023000055011008ID1107355166

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث