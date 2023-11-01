تزكية الشيخ محمد بن عبدالله رئيسًا لجمعية السكري البحرينية ود. مريم الهاجري نائبًا للرئيس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقدت جمعية السكري البحرينية اجتماع جمعيتها العمومية الخامس عشر وانتخاب مجلس إدارتها، وذلك عن بُعد عبر منصة التواصل المرئي «زووم»، جرى خلالها تزكية الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيسا لمجلس إدارة الجمعية، والدكتورة مريم الهاجري نائبًا للرئيس.
وقد ألقى الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، كلمة في بداية الاجتماع، رحّب خلالها بالحضور في اجتماع الجمعية العمومية الخامس عشر لجمعية السكري البحرينية، معربًا عن تشرفه برئاسة مجلس إدارة الجمعية منذ تأسيسها في سنة 1989م، لافتًا إلى أنه بفضل من الله وتضافر جهود المخلصين من أعضاء الجمعية فقد حققت الجمعية نجاحات كبيرة في ميادين العمل الخيري التنموي من خلال القيام بواجبها الوطني نحو مرضى السكري للوقاية منه والحد من مضاعفاته خاصة، تكللت بالحصول على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة عن فئة القطاع المدني.
وأفاد رئيس جمعية السكري البحرينية بأن الجمعية قد تبنت العديد من البرامج والمبادرات المتميزة بفضل تعاون وتكاتف الجميع ومن خلال الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الحكومة والأهلية، وتم تحقيق العديد من الإنجازات بالرغم من الظروف الاستثنائية الصعبة التي شهدها العالم والمملكة على حدٍ سواء بفعل جائحة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه
قد تم مواصلة برامج التوعية والتثقيف من خلال تنظيم الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى مواصلة المشاريع الإنسانية في توفير مضخات الأنسولين وأجهزة فحص السكري المتطورة للأطفال وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمرضى وذويهم حديثي الإصابة.
بعدها تم تقديم التقرير الأدبي من قِبل الدكتورة مريم الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، حيث أشارت إلى أن جمعية السكري البحرينية تهدف إلى التثقيف ونشر الوعي الصحي، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المختلفة وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لمرضى السكري وذويهم بالتعاون مع المؤسسات العامة والخاصة المهتمة بمرض السكري سواء داخل البحرين أو خارجها، لافتةً إلى أن مملكة البحرين تشهد تركيزًا متزايدًا على تكثيف التعاون بين مختلف القطاعات التي تؤثر بشكل إيجابي في صحة كل أفراد المجتمع، كما يعتبر هذا التعاون بين القطاعات أمرًا مهما جدًا وخاصة بالنسبة إلى مكافحة داء السكري الذي أصبح وباء منتشرا بين جميع فئات المجتمع، بل وتجاوز الحد ليهدد العالم بأسره.
بعدها تم اعتماد أعضاء مجلس إدارة جمعية السكري البحرينية للدورة القادمة بالتزكية، وهم كل من الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيسًا للجمعية، والدكتورة مريم الهاجري نائبًا للرئيس، والسيد عيسى بوعلي أمينًا للسر، والدكتورة رابعة الهاجري أمينًا ماليًا، والدكتورة دلال الرميحي رئيسًا للجنة العلمية، ومهدي أحمد رئيسًا للجنة التوعية، والدكتورة نجوى أبو طالب رئيسًا للجنة الاجتماعية، وحيدر رفيعي رئيسًا للجنة شؤون الأعضاء والعضوية، والدكتورة سامية القطان رئيسًا للجنة البرامج والأنشطة «مخيم شروق»، وإيهاب أشرف رئيسًا للجنة الإعلام، وضيف علي البناء رئيسًا للجنة تنمية الموارد المالية.
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