ولي العهد رئيس الوزراء: استضافة السعودية كأس العالم 2034 استمرارٌ لنهجها الرائد في البناء والتنمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة باختيارها من الاتحاد الدولي لكرة القدم لاستضافة كأس العالم 2034.
وكتب سموه على حساب «أخبار سمو ولي العهد» بموقع التواصل الاجتماعي «إكس»: استضافة المملكة العربية السعودية الشقيقة كأس العالم 2034 هو استمرارٌ لنهجها الرائد في البناء والتنمية، مؤكدين ثقتنا التامة بأنه سيكون تنظيمًا مميزًا كما تميزت السعودية دائمًا بقيادة خادم الحرمين الشريفين ومساندة ولي عهده في استضافة مختلف الفعاليات العالمية.
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