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ولي العهد رئيس الوزراء: استضافة السعودية كأس العالم 2034 استمرارٌ لنهجها الرائد في البناء والتنمية

11/1/2023 7:19:32 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) هنأ‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬باختيارها‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لاستضافة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭.‬

وكتب‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬سمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‮»‬‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭: ‬استضافة‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2034‭ ‬هو‭ ‬استمرارٌ‭ ‬لنهجها‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬البناء‭ ‬والتنمية،‭ ‬مؤكدين‭ ‬ثقتنا‭ ‬التامة‭ ‬بأنه‭ ‬سيكون‭ ‬تنظيمًا‭ ‬مميزًا‭ ‬كما‭ ‬تميزت‭ ‬السعودية‭ ‬دائمًا‭ ‬بقيادة‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬ومساندة‭ ‬ولي‭ ‬عهده‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬مختلف‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭. ‬

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