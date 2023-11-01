Thursday, 02 November 2023 06:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الملك في مقدمة مودعي العاهل الأردني

11/1/2023 7:19:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كان‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مودعي‭ ‬أخيه‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬بن‭ ‬الحسين‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬الشقيقة،‭ ‬يرافقه‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬الحسين‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬الثاني‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬بالمملكة‭ ‬الأردنية‭ ‬الهاشمية‭ ‬لدى‭ ‬مغادرته‭ ‬البلاد‭ ‬أمس‭ ‬بعد‭ ‬زيارة‭ ‬أخوية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬عقد‭ ‬خلالها‭ ‬جلسة‭ ‬مباحثات‭ ‬مع‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬تناولت‭ ‬أوجه‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬الوثيقة‭ ‬وسبل‭ ‬دعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسارات‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين‭.‬



كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الوداع‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭. ‬









MENAFN01112023000055011008ID1107355163

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث