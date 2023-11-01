الملك في مقدمة مستقبلي ملك الأردن لدى وصوله إلى البلاد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)







كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭.‬







‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬صفان‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الشرف‭ ‬التحية‭ ‬لجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وجلالة‭ ‬العاهل‭ ‬الأردني‭.‬