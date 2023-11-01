اختتام فعاليات التمرين المشترك الدرع الواقي

واشتمل‭ ‬التمرين‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التطبيقات‭ ‬العملية‭ ‬والمناورات‭ ‬الميدانية،‭ ‬والعمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة،‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬إثراء‭ ‬المفاهيم‭ ‬القيادية‭ ‬القتالية‭ ‬وصقلها‭ ‬وتطويرها‭ ‬لاستيعاب‭ ‬متطلبات‭ ‬العمل‭ ‬العسكري‭ ‬المشترك‭ ‬‏‭ ‬للقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬المشاركة‭ ‬من‭ ‬البلدين‭ ‬الشقيقين،‭ ‬ولما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أهمية‭ ‬ودور‭ ‬فاعل‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬الكفاءة‭ ‬العسكرية‭ ‬وزيادة‭ ‬التجانس‭ ‬وروح‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬الموحد‭.‬

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