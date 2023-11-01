اختتام فعاليات التمرين المشترك الدرع الواقي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اختتمت فعاليات التمرين المشترك الدرع الواقي 12، والذي نفذته قوة دفاع البحرين ممثلة بالقوة الخاصة الملكية، وبمشاركة مجموعة من قوات السلطان الخاصة بالقوات المسلحة بسلطنة عمان الشقيقة، بحضور اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية، واللواء الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب قائد قوة السُّلطان الخاصة بسلطنة عمان الشقيقة، وذلك صباح أمس.
واشتمل التمرين على عدد من التطبيقات العملية والمناورات الميدانية، والعمليات العسكرية الخاصة، والتي تهدف إلى إثراء المفاهيم القيادية القتالية وصقلها وتطويرها لاستيعاب متطلبات العمل العسكري المشترك للقوات الخاصة المشاركة من البلدين الشقيقين، ولما لها من أهمية ودور فاعل في رفع مستوى الكفاءة العسكرية وزيادة التجانس وروح العمل المشترك الموحد.
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