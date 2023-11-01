رئيس الأعلى للصحة: نشيد بجهود الكوادر الطبية وتضحياتها وعطائها

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- Akhbar Al Khaleej) ثمن الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة الدعم الكبير من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لجميع ما يصب في تعزيز منظومة الخدمات الصحية في المملكة.
وخلال الاحتفال الذي أقيم صباح أمس في جامعة الخليج العربي بمناسبة يوم الطبيب البحريني، الذي تحتفي به مملكة البحرين في أول يوم أربعاء من شهر نوفمبر كل عام، بحضوره، والدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، ومسؤولي القطاع الصحي، نوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بجهود الأطباء البحرينيين وكل منتسبي المهن الصحية في القطاعين العام والخاص، مشيداً بما يضطلعون به من دور ريادي وبارز في رفد المسيرة التنموية الشاملة.
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة الحرص المستمر على تطوير المنظومة الصحية بما يحقق أهدافها ويرسخ استدامة خدماتها بجودة وكفاءة من خلال سواعد كوادرها الوطنية، مشيراً إلى المساعي المتواصلة لرفد هذه المنظومة بالكفاءات الوطنية المؤهلة من الأطباء البحرينيين ودعم فرص تدريبهم وتوظيفهم من خلال إشراكهم بمختلف القطاعات من أجل تحقيق التكامل المنشود والأهداف المرجوة المنسجمة مع جهود المملكة في تحقيق تطلعات التنمية المستدامة.
وقال: «إن مملكة البحرين تسجل بتقدير عالٍ دور القطاع الصحي، البطولي والاستثنائي لا سيما خلال الانتشار العالمي لجائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والذي قام بدور مشهود في حماية المجتمع والحرص على سلامة الجميع».
إلى ذلك نوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بالشراكة الوطنية متعددة القطاعات في تعزيز المنظومة الصحية، ودورها البارز في تحقيق وتنفيذ العديد من الرؤى والتطلعات والبرامج الطموحة، كما استعرض آخر مستجدات المشاريع والمبادرات الرامية لتطوير منظومة القطاع الصحي من مختلف الجوانب، ومن أبرزها برنامج الضمان الصحي وتطوير المنشآت الصحية وتعزيز جودة الخدمات.
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