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رئيس الأعلى للصحة: نشيد بجهود الكوادر الطبية وتضحياتها وعطائها

11/1/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬ثمن‭ ‬الفريق‭ ‬طبيب‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لجميع‭ ‬ما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

وخلال‭ ‬الاحتفال‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني،‭ ‬الذي‭ ‬تحتفي‭ ‬به‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬أربعاء‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬نوفمبر‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬بحضوره،‭ ‬والدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬بنت‭ ‬السيد‭ ‬جواد‭ ‬حسن‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة،‭ ‬ومسؤولي‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بجهود‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬وكل‭ ‬منتسبي‭ ‬المهن‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مشيداً‭ ‬بما‭ ‬يضطلعون‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬ريادي‭ ‬وبارز‭ ‬في‭ ‬رفد‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة‭.‬

وأكد‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الحرص‭ ‬المستمر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬أهدافها‭ ‬ويرسخ‭ ‬استدامة‭ ‬خدماتها‭ ‬بجودة‭ ‬وكفاءة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سواعد‭ ‬كوادرها‭ ‬الوطنية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬المساعي‭ ‬المتواصلة‭ ‬لرفد‭ ‬هذه‭ ‬المنظومة‭ ‬بالكفاءات‭ ‬الوطنية‭ ‬المؤهلة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعم‭ ‬فرص‭ ‬تدريبهم‭ ‬وتوظيفهم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إشراكهم‭ ‬بمختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬التكامل‭ ‬المنشود‭ ‬والأهداف‭ ‬المرجوة‭ ‬المنسجمة‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تسجل‭ ‬بتقدير‭ ‬عالٍ‭ ‬دور‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي،‭ ‬البطولي‭ ‬والاستثنائي‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬الانتشار‭ ‬العالمي‭ ‬لجائحة‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ (‬كوفيد‭-‬19‭)‬،‭ ‬والذي‭ ‬قام‭ ‬بدور‭ ‬مشهود‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬المجتمع‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الجميع‮»‬‭.‬

إلى‭ ‬ذلك‭ ‬نوه‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬بالشراكة‭ ‬الوطنية‭ ‬متعددة‭ ‬القطاعات‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬المنظومة‭ ‬الصحية،‭ ‬ودورها‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬وتنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬والبرامج‭ ‬الطموحة،‭ ‬كما‭ ‬استعرض‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬المشاريع‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرامية‭ ‬لتطوير‭ ‬منظومة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الجوانب،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬برنامج‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬وتطوير‭ ‬المنشآت‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭.‬

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