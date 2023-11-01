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القائد العام: قوة الدفاع تواصل مسيرتها الوطنية بهمم رجالها الأوفياء بكل كفاءة واقتدار

11/1/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اجتمع‭ ‬المشير‭ ‬الركن‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬بحضور‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬حسن‭ ‬النعيمي‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الدفاع،‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬ذياب‭ ‬بن‭ ‬صقر‭ ‬النعيمي‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان،‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬ضباط‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع‭ ‬استمع‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬لقوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬إلى‭ ‬إيجاز‭ ‬عن‭ ‬أهم‭ ‬مراحل‭ ‬التطوير‭ ‬والتحديث‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين،‭ ‬وأكد‭ ‬أنه‭ ‬بفضل‭ ‬من‭ ‬الله‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬‏ومن‭ ‬ثم‭ ‬بالتوجيهات‭ ‬السديدة‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة،‭ ‬وبمؤازرة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬نائب‭ ‬القائد‭ ‬الأعلى‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تواصل‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬مسيرتها‭ ‬الوطنية‭ ‬المباركة‭ ‬بهمم‭ ‬رجالها‭ ‬الأوفياء‭ ‬بكل‭ ‬كفاءة‭ ‬واقتدار‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الجاهزية‭ ‬القتالية‭ ‬والإدارية‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الواجبات‭ ‬الوطنية‭ ‬‏بشجاعة‭ ‬وعزيمة‭ ‬صادقة‭ ‬‏على‭ ‬أكمل‭ ‬وجه‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬مقدرات‭ ‬الوطن‭ ‬التاريخية‭ ‬وحماية‭ ‬مكتسباته‭ ‬الحضارية،‭ ‬مثمناً‭ ‬الجهود‭ ‬الجليلة‭ ‬لرجال‭ ‬قوة‭ ‬دفاع‭ ‬البحرين‭ ‬الأبطال‭ ‬الذين‭ ‬يستبسلون‭ ‬في‭ ‬واجبهم‭ ‬الوطني‭ ‬السامي‭ ‬لدعم‭ ‬ونصرة‭ ‬الشقيق‭ ‬وأصبحوا‭ ‬بعون‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬نموذجاً‭ ‬يحتذى‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬التضحية‭ ‬والفداء‭.‬

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