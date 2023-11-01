القائد العام: قوة الدفاع تواصل مسيرتها الوطنية بهمم رجالها الأوفياء بكل كفاءة واقتدار

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) اجتمع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحضور الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، مع عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين، صباح أمس.
وفي بداية الاجتماع استمع القائد العام لقوة دفاع البحرين إلى إيجاز عن أهم مراحل التطوير والتحديث التي تشهدها قوة دفاع البحرين، وأكد أنه بفضل من الله عز وجل ومن ثم بالتوجيهات السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تواصل قوة دفاع البحرين مسيرتها الوطنية المباركة بهمم رجالها الأوفياء بكل كفاءة واقتدار نحو تحقيق أعلى مستويات الجاهزية القتالية والإدارية لتنفيذ الواجبات الوطنية بشجاعة وعزيمة صادقة على أكمل وجه حفاظاً على مقدرات الوطن التاريخية وحماية مكتسباته الحضارية، مثمناً الجهود الجليلة لرجال قوة دفاع البحرين الأبطال الذين يستبسلون في واجبهم الوطني السامي لدعم ونصرة الشقيق وأصبحوا بعون الله تعالى نموذجاً يحتذى به في التضحية والفداء.
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