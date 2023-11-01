مطالب بإصلاح أجهزة التتبع لتمكين البحارة والهواة من ممارسة الصيد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
أدى عطب أجهزة التتبع الخاصة بقوارب الصيد إلى تعطيل دخول بعض البحارة والهواة لممارسة صيد الأسماك.
وبحسب أحد الهواة أن جهاز التتبع الخاص بطراده مضى له أكثر من شهر الأمر الذي حرمه من ممارسة صيد الأسماك خاصة في هذا الموسم (موسم الخباط) وغيره من الأصناف التي يشتهر بها هذا الموسم.
ويناشد البحارة والهواة الجهة المعنية بسرعة إنهاء حل هذه المشكلة التي قد تكون أجهزة التتبع المستخدمة تعاني من العيوب الإلكترونية بسبب تعرضها لحرارة الشمس وقد تؤثر في دقة عملها ما يتطلب إصلاحها أو استبدالها كون تعطيلها يؤثر سلبا في مصدر رزقهم الذي يتكسبون منه في البحر.
والجدير بالذكر أن أجهزة التتبع الخاصة بالقوارب يتم تركيبها للحفاظ على سلامة الركاب ولتحديد موقع القارب في حالة حدوث طارئ ما داخل المياه الإقليمية.
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