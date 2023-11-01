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مطالب بإصلاح أجهزة التتبع لتمكين البحارة والهواة من ممارسة الصيد

11/1/2023 7:19:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej)


أدى‭ ‬عطب‭ ‬أجهزة‭ ‬التتبع‭ ‬الخاصة‭ ‬بقوارب‭ ‬الصيد‭ ‬إلى‭ ‬تعطيل‭ ‬دخول‭ ‬بعض‭ ‬البحارة‭ ‬والهواة‭ ‬لممارسة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭. ‬

وبحسب‭ ‬أحد‭ ‬الهواة‭ ‬أن‭ ‬جهاز‭ ‬التتبع‭ ‬الخاص‭ ‬بطراده‭ ‬مضى‭ ‬له‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬حرمه‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬صيد‭ ‬الأسماك‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ (‬موسم‭ ‬الخباط‭) ‬وغيره‭ ‬من‭ ‬الأصناف‭ ‬التي‭ ‬يشتهر‭ ‬بها‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬

ويناشد‭ ‬البحارة‭ ‬والهواة‭ ‬الجهة‭ ‬المعنية‭ ‬بسرعة‭ ‬إنهاء‭ ‬حل‭ ‬هذه‭ ‬المشكلة‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬أجهزة‭ ‬التتبع‭ ‬المستخدمة‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬العيوب‭ ‬الإلكترونية‭ ‬بسبب‭ ‬تعرضها‭ ‬لحرارة‭ ‬الشمس‭ ‬وقد‭ ‬تؤثر‭ ‬في‭ ‬دقة‭ ‬عملها‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬إصلاحها‭ ‬أو‭ ‬استبدالها‭ ‬كون‭ ‬تعطيلها‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬في‭ ‬مصدر‭ ‬رزقهم‭ ‬الذي‭ ‬يتكسبون‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬البحر‭. ‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬أجهزة‭ ‬التتبع‭ ‬الخاصة‭ ‬بالقوارب‭ ‬يتم‭ ‬تركيبها‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬سلامة‭ ‬الركاب‭ ‬ولتحديد‭ ‬موقع‭ ‬القارب‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬طارئ‭ ‬ما‭ ‬داخل‭ ‬المياه‭ ‬الإقليمية‭.‬

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