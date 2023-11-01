ردا على مطالب أهالي كرانة بشأن طلب إنشاء الحديقة العامة.. رئيس بلدي الشمالية:

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لم نتلق ما يفيد بتوافر مساحة من الأرض لإنشاء الحديقة
أفاد رئيس مجلس بلدي الشمالية الدكتور سيد شبر إبراهيم الوداعي بأن مطالب أهالي كرانة بإنشاء الحديقة العامة تؤكدها المبادرة المنبثقة من المقترح الذي تم طرحه منذ عام 2022، للنظر في إمكانية توفير أرض مناسبة لإنشاء حديقة في قرية كرانة؛ حيث رفع المجلس توصية للعمل على «استثمار الفرص المتاحة من الأراضي المتوافرة بتخصيص أرض لإنشاء حديقة في قرية كرانة لتكون متنفسا للأطفال والمجتمع لتستفيد منها الأجيال الحالية والمقبلة للراحة والاستجمام».
وأوضح أنه نظرا إلى عدم توافر مساحة من الأرض تتيح المجال لإنشاء الحديقة عمل الكادر الفني في المجلس على إعداد دراسة فنية بينت الإجراءات الممكنة في توفير مساحة من الأرض لإنشاء الحديقة، بيد أننا لم نتلق ردا يؤكد توافر مساحة من الأرض يمكن تخصيصها لإنشاء حديقة، ونحن ندرك طبيعة المصاعب المحيطة بذلك الواقع والمرتبطة بعدم توافر مساحة من الأرض مخصصة للخدمات العامة، وأن ذلك الإجراء من الطبيعي يحتاج الى بحث ودراسة للتمكن من إيجاد مخرج للحل.
وحول إدراج كرانة ضمن القرى الأخرى بنصيب الحدائق والمماشي بيّن الوداعي أن المستجدات والمتغيرات في الواقع الملموس من الجوانب الإجرائية والمالية الى جانب شح الأراضي وعدم توافر الأراضي المخصصة للخدمات العامة جعلت الواقع اعتماد هكذا قرارات أكثر صعوبة والذي يحتاج الى دراسة شاملة لتخطيط الأراضي غير المخططة للتمكن من توفير مساحة من الأرض يمكن تخصيصها لإنشاء حديقة.
وعن الطلب السابق للجمعية الخيرية بشأن إيجاد مساحة ما للحديقة العامة بعد علمهم ان هناك خطة لتخطيط جديد في القرية قال الوداعي ان الحديث بشأن الإجراءات التي تتولاها الإدارة المختصة في شأن تخطيط المناطق لا يشمل قرية كرانة فقط بل أيضا قرية جنوسان؛ إذ عملنا على توفير أرض مناسبة وتخصيصها لإنشاء حديقة في قرية جنوسان، وبالتوافق مع ذلك التوجه عملنا أيضا على تقديم مقترح بتخصيص أرض «لإنشاء حديقة وملاعب ومركز شبابي ورياضي في قرية جد الحاج»، وتلقينا ردا يفيد بأن إدارة المشاريع في وزارة شؤون الشباب والرياضة قامت برفع خطاب إلى مدير إدارة شؤون الأملاك الحكومية في وزارة المالية والاقتصاد الوطني بطلب تسجيل الأرض المقترحة باسم مملكة البحرين لصالح وزارة شؤون الشباب والرياضة لغرض تطوير البنية التحتية من إنشاء المرافق الرياضية في مختلف القرى التابعة لمحافظات مملكة البحرين، وفي حال تم الحصول على الموافقة وإصدار رقم عقار وجميع وثائق الأرض المطلوبة سيتم دراسة المشروع من الناحية الفنية وإعداد الرسومات المبدئية للتصاميم مع الكلفة التقديرية للمشروع وإدراجه ضمن خطة المشاريع المستقبلية.
وفيما يتعلق بالمشاريع التطويرية تجاه الساحل أوضح الوداعي ان تطوير ساحل كرانة ليس منفصلا عن طموح المجتمع المحلي في القرى الساحلية في شارع النخيل، وذلك الطموح يرتبط بمشروع الواجهة البحرية للقرى الساحلية في شارع النخيل، وهناك توجه لدراسة إمكانية تشييد الامتداد الساحلي لقرى شارع النخيل وذلك بناء على الرد الذي تلقيناه من الوزارة المختصة الذي جرى فيه تأكيد ضمان الحفاظ على الطبيعة الساحلية للقرى الساحلية لشارع النخيل.
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