ردا على مطالب أهالي كرانة بشأن طلب إنشاء الحديقة العامة.. رئيس بلدي الشمالية:

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

أفاد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬بلدي‭ ‬الشمالية‭ ‬الدكتور‭ ‬سيد‭ ‬شبر‭ ‬إبراهيم‭ ‬الوداعي‭ ‬بأن‭ ‬مطالب‭ ‬أهالي‭ ‬كرانة‭ ‬بإنشاء‭ ‬الحديقة‭ ‬العامة‭ ‬تؤكدها‭ ‬المبادرة‭ ‬المنبثقة‭ ‬من‭ ‬المقترح‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬طرحه‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2022،‭ ‬للنظر‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬توفير‭ ‬أرض‭ ‬مناسبة‭ ‬لإنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرانة؛‭ ‬حيث‭ ‬رفع‭ ‬المجلس‭ ‬توصية‭ ‬للعمل‭ ‬على‭ ‬‮«‬استثمار‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬المتوافرة‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لإنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬لتكون‭ ‬متنفسا‭ ‬للأطفال‭ ‬والمجتمع‭ ‬لتستفيد‭ ‬منها‭ ‬الأجيال‭ ‬الحالية‭ ‬والمقبلة‭ ‬للراحة‭ ‬والاستجمام‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أنه‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬تتيح‭ ‬المجال‭ ‬لإنشاء‭ ‬الحديقة‭ ‬عمل‭ ‬الكادر‭ ‬الفني‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬إعداد‭ ‬دراسة‭ ‬فنية‭ ‬بينت‭ ‬الإجراءات‭ ‬الممكنة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬لإنشاء‭ ‬الحديقة،‭ ‬بيد‭ ‬أننا‭ ‬لم‭ ‬نتلق‭ ‬ردا‭ ‬يؤكد‭ ‬توافر‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬يمكن‭ ‬تخصيصها‭ ‬لإنشاء‭ ‬حديقة،‭ ‬ونحن‭ ‬ندرك‭ ‬طبيعة‭ ‬المصاعب‭ ‬المحيطة‭ ‬بذلك‭ ‬الواقع‭ ‬والمرتبطة‭ ‬بعدم‭ ‬توافر‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬مخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬العامة،‭ ‬وأن‭ ‬ذلك‭ ‬الإجراء‭ ‬من‭ ‬الطبيعي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬بحث‭ ‬ودراسة‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬إيجاد‭ ‬مخرج‭ ‬للحل‭.‬

وحول‭ ‬إدراج‭ ‬كرانة‭ ‬ضمن‭ ‬القرى‭ ‬الأخرى‭ ‬بنصيب‭ ‬الحدائق‭ ‬والمماشي‭ ‬بيّن‭ ‬الوداعي‭ ‬أن‭ ‬المستجدات‭ ‬والمتغيرات‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬الملموس‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬الإجرائية‭ ‬والمالية‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬شح‭ ‬الأراضي‭ ‬وعدم‭ ‬توافر‭ ‬الأراضي‭ ‬المخصصة‭ ‬للخدمات‭ ‬العامة‭ ‬جعلت‭ ‬الواقع‭ ‬اعتماد‭ ‬هكذا‭ ‬قرارات‭ ‬أكثر‭ ‬صعوبة‭ ‬والذي‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬دراسة‭ ‬شاملة‭ ‬لتخطيط‭ ‬الأراضي‭ ‬غير‭ ‬المخططة‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬مساحة‭ ‬من‭ ‬الأرض‭ ‬يمكن‭ ‬تخصيصها‭ ‬لإنشاء‭ ‬حديقة‭.‬

وعن‭ ‬الطلب‭ ‬السابق‭ ‬للجمعية‭ ‬الخيرية‭ ‬بشأن‭ ‬إيجاد‭ ‬مساحة‭ ‬ما‭ ‬للحديقة‭ ‬العامة‭ ‬بعد‭ ‬علمهم‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬خطة‭ ‬لتخطيط‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬قال‭ ‬الوداعي‭ ‬ان‭ ‬الحديث‭ ‬بشأن‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تتولاها‭ ‬الإدارة‭ ‬المختصة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تخطيط‭ ‬المناطق‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬قرية‭ ‬كرانة‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬أيضا‭ ‬قرية‭ ‬جنوسان؛‭ ‬إذ‭ ‬عملنا‭ ‬على‭ ‬توفير‭ ‬أرض‭ ‬مناسبة‭ ‬وتخصيصها‭ ‬لإنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جنوسان،‭ ‬وبالتوافق‭ ‬مع‭ ‬ذلك‭ ‬التوجه‭ ‬عملنا‭ ‬أيضا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مقترح‭ ‬بتخصيص‭ ‬أرض‭ ‬‮«‬لإنشاء‭ ‬حديقة‭ ‬وملاعب‭ ‬ومركز‭ ‬شبابي‭ ‬ورياضي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬جد‭ ‬الحاج‮»‬،‭ ‬وتلقينا‭ ‬ردا‭ ‬يفيد‭ ‬بأن‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬قامت‭ ‬برفع‭ ‬خطاب‭ ‬إلى‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬شؤون‭ ‬الأملاك‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬بطلب‭ ‬تسجيل‭ ‬الأرض‭ ‬المقترحة‭ ‬باسم‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لصالح‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬لغرض‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬من‭ ‬إنشاء‭ ‬المرافق‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القرى‭ ‬التابعة‭ ‬لمحافظات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقة‭ ‬وإصدار‭ ‬رقم‭ ‬عقار‭ ‬وجميع‭ ‬وثائق‭ ‬الأرض‭ ‬المطلوبة‭ ‬سيتم‭ ‬دراسة‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الفنية‭ ‬وإعداد‭ ‬الرسومات‭ ‬المبدئية‭ ‬للتصاميم‭ ‬مع‭ ‬الكلفة‭ ‬التقديرية‭ ‬للمشروع‭ ‬وإدراجه‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالمشاريع‭ ‬التطويرية‭ ‬تجاه‭ ‬الساحل‭ ‬أوضح‭ ‬الوداعي‭ ‬ان‭ ‬تطوير‭ ‬ساحل‭ ‬كرانة‭ ‬ليس‭ ‬منفصلا‭ ‬عن‭ ‬طموح‭ ‬المجتمع‭ ‬المحلي‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬النخيل،‭ ‬وذلك‭ ‬الطموح‭ ‬يرتبط‭ ‬بمشروع‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية‭ ‬للقرى‭ ‬الساحلية‭ ‬في‭ ‬شارع‭ ‬النخيل،‭ ‬وهناك‭ ‬توجه‭ ‬لدراسة‭ ‬إمكانية‭ ‬تشييد‭ ‬الامتداد‭ ‬الساحلي‭ ‬لقرى‭ ‬شارع‭ ‬النخيل‭ ‬وذلك‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬الرد‭ ‬الذي‭ ‬تلقيناه‭ ‬من‭ ‬الوزارة‭ ‬المختصة‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬فيه‭ ‬تأكيد‭ ‬ضمان‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الطبيعة‭ ‬الساحلية‭ ‬للقرى‭ ‬الساحلية‭ ‬لشارع‭ ‬النخيل‭. ‬