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اختتام فعاليات النسخة التاسعة من المؤتمر العالمي لتبادل البيانات الإحصائية والوصفية (SDMX)

11/1/2023 7:19:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) اختتمت‭ ‬أعمال‭ ‬النسخة‭ ‬التاسعة‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬لتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائيّة‭ ‬والوصفيّة‭ (‬ SDMX ‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬تمكين‭ ‬مجتمع‭ ‬البيانات‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬29‭ ‬إلى‭ ‬31‭ ‬اكتوبر‭ ‬2023،‭ ‬بتنظيم‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونيّة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدوليّة،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬107‭ ‬دول،‭ ‬وبحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬من‭ ‬متخصصي‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭ ‬والمسؤولين‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬والإحصائيين‭ ‬ومستخدمي‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الوطنيّة‭ ‬والإقليميّة‭ ‬والدوليّة‭ ‬والأوساط‭ ‬الأكاديميّة‭ ‬ومؤسسات‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وقد‭ ‬أكد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الأهمية‭ ‬التي‭ ‬تشكلها‭ ‬مبادرة‭ ‬ SDMX ‭ ‬كمنصة‭ ‬تفاعليّة‭ ‬رقمية‭ ‬للإحصائيين‭ ‬والخبراء‭ ‬والمحترفين‭ ‬في‭ ‬علوم‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬شتّى‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬لها‭ ‬دورها‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائيّة‭ ‬والمؤشرات‭ ‬وبياناتها‭ ‬الوصفيّة‭ (‬ SDMX ‭)‬،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬المطاوعة‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬والحوكمة‭ ‬بهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬الهيئة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تبني‭ ‬التقنيات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الرقمية‭ ‬الرامية‭ ‬لتعزيز‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬الإدراك‭ ‬بأهمية‭ ‬مبادرة‭ ‬ SDMX ‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬عملية‭ ‬تبادل‭ ‬ونشر‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬تحقيقها‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬بناء‭ ‬القدرات‭ ‬وتطوير‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يتطلب‭ ‬الجهود‭ ‬والدعم‭ ‬من‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬ذلك،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬تطوير‭ ‬هيكلية‭ ‬الإدارات‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬وابتكار‭ ‬المسميات‭ ‬الجديدة‭ ‬للتوائم‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬للهيئة‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة‭ ‬لبناء‭ ‬هذه‭ ‬القدرات‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬وتوفير‭ ‬البرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬بجانب‭ ‬توفير‭ ‬الإرشادات‭ ‬والبرامج‭ ‬الأكاديمية‭ ‬وتوفير‭ ‬التوعية‭ ‬اللازمة‭.‬

‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬المؤتمر‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬المبادرة‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوكمة‭ ‬البيانات‭ ‬والإحصاءات‭ ‬ومعالجتها‭ ‬وتعزيز‭ ‬عملية‭ ‬تبادلها‭ ‬ونشرها،‭ ‬كما‭ ‬تطرق‭ ‬المؤتمر‭ ‬للدور‭ ‬الذي‭ ‬أحدثته‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬الجهود‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬المنجزات‭ ‬الإحصائية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نشر‭ ‬وتبادل‭ ‬المعلومات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المؤتمر‭ ‬المستقبل‭ ‬الواعد‭ ‬لهذه‭ ‬المبادرة،‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬توسعة‭ ‬المعرفة‭ ‬والتدريب‭ ‬وتعزيز‭ ‬المهارات،‭ ‬مؤكداً‭ ‬ما‭ ‬أسهمه‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬جذوة‭ ‬الأفكار‭ ‬الخلاقة‭ ‬وطرحها‭ ‬ومناقشتها،‭ ‬بجانب‭ ‬تأسيسه‭ ‬لمواصلة‭ ‬الجهود‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الدول،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬التوعية‭ ‬بضرورة‭ ‬تضافر‭ ‬الجهود‭ ‬والعمل‭ ‬المشترك‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والمشاريع‭ ‬والمنجزات‭ ‬وتحقيقها‭ ‬عبر‭ ‬المنصات‭ ‬والأدوات‭ ‬الرقمية‭ ‬المتاحة،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬التعمق‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الحلول‭ ‬بطريقة‭ ‬متسقة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬تحقيق‭ ‬مستوى‭ ‬الرضا‭ ‬للعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الكوادر‭ ‬الإحصائية‭ ‬ودعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬ومهارات‭ ‬الأفراد‭ ‬ورأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬منوهاً‭ ‬المؤتمر‭ ‬بما‭ ‬تمثله‭ ‬المنصة‭ ‬من‭ ‬واجهة‭ ‬تفاعلية‭ ‬تتطلب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التطوير‭ ‬ولاسيما‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬رفدها‭ ‬بالمعايير‭ ‬المنظمة‭ ‬لها،‭ ‬كما‭ ‬تمت‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬الابتكار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ترقية‭ ‬المبادرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الحوكمة‭ ‬والمعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بها‭ ‬والبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬للوصول‭ ‬لمعلومات‭ ‬موثوقة‭.‬

وتضمنت‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول‭ ‬للمؤتمر‭ ‬التعريف‭ ‬بمنظومة‭ (‬ SDMX ‭) ‬ودورها‭ ‬وأهميتها‭ ‬والتوجّه‭ ‬العالمي‭ ‬نحو‭ ‬توظيف‭ ‬النُظم‭ ‬المتطورة‭ ‬لوضع‭ ‬تصوّر‭ ‬لمبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬والإحصائيّة،‭ ‬كما‭ ‬سلطت‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬العالمي‭ ‬الكبير‭ ‬بالنمذجة‭ ‬المتطورة‭ ‬وتوظيف‭ ‬القدرات‭ ‬التحليليّة‭ ‬للذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬في‭ ‬البرامج‭ ‬الإحصائية‭.‬

وشدد‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬توظيف‭ ‬أدوات‭ ‬التمكين‭ ‬الرقمي‭ ‬لاستقاء‭ ‬البيانات‭ ‬من‭ ‬مصادرها‭ ‬الرسمية،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استخدام‭ ‬الآلات‭ ‬والتفاعل‭ ‬معها‭ ‬وخصوصًا‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي،‭ ‬كما‭ ‬وتطرقت‭ ‬الجلسات‭ ‬لأهمية‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬نماذج‭ ‬اللغات‭ ‬الكبيرة‭ (‬ LLM ‭) ‬مفتوحة‭ ‬المصدر‭ ‬لجعل‭ ‬الإحصاءات‭ ‬الرسميّة‭ ‬أكثر‭ ‬سهولة‭ ‬وقابلية‭ ‬للاكتشاف،‭ ‬بجانب‭ ‬مناقشتها‭ ‬دمج‭ ‬دلالات‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬منظومة‭ ‬مفتوحة‭ ‬وضخمة‭ ‬للرسوم‭ ‬البيانيّة‭ ‬المعرفيّة‭ ‬للبيانات‭ ‬وأهمية‭ ‬التعامل‭ ‬الأمثل‭ ‬مع‭ ‬المعلومات‭ ‬المتاحة‭ ‬واستخدام‭ ‬التقنيات‭ ‬لتحليلها‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬تطرقت‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬مبادرة‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬مستخدمي‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬الأوروبي‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نشر‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النماذج‭ ‬العالميّة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات،‭ ‬كمشروع‭ ‬المكتب‭ ‬الإحصائي‭ ‬للجماعات‭ ‬الأوروبيّة‭ ‬الذي‭ ‬دُشّن‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ ‬‮«‬البيانات‭ ‬الوصفيّة‭ ‬والإحصائيّة‭ ‬للبيانات‭ ‬الجزئيّة‭ ‬الأوروبيّة‮»‬‭. ‬هذا‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬مبادرة‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬مؤشرات‭ ‬أسعار‭ ‬العقارات،‭ ‬وأهمية‭ ‬توظيف‭ ‬التقنية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬حوكمة‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬لتسهيل‭ ‬نشر‭ ‬البيانات‭ ‬وتبادلها‭ ‬باستخدام‭ ‬المبادرة،‭ ‬واستعراض‭ ‬نماذج‭ ‬استخدام‭ ‬منصة‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحوث‭ ‬الزراعيّة‭ ‬والصحة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬مبادرة‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي‭ ‬لتعزيز‭ ‬حوكمة‭ ‬البيانات‭ ‬الوصفيّة‭ ‬والإحصائية‭.‬

أما‭ ‬جلسات‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث‭ ‬فقد‭ ‬ناقشت‭ ‬الدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬من‭ ‬تنفيذ‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفيّة،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬التطرق‭ ‬للدروس‭ ‬المستفادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬نشر‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬وإعداد‭ ‬التقارير‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العربيّة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬تجارب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تعزيز‭ ‬جودة‭ ‬البيانات‭ ‬والقدرات‭ ‬الوطنيّة‭ ‬لأهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مبادرة‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الوصفيّة‭ ‬والإحصائية‭ ‬كتجربة‭ ‬جزر‭ ‬المالديف‭ ‬والصومال‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬التجارب‭.‬

كذلك‭ ‬سلطت‭ ‬جلسات‭ ‬المؤتمر‭ ‬في‭ ‬يومها‭ ‬الأخير‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬مبادرة‭ ‬المركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّة‭ ‬بشأن‭ ‬تنفيذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الإحصائيّة‭ ‬الخليجيّة‭ ‬المشتركة،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬المبتكرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والتي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك،‭ ‬بالاستناد‭ ‬إلى‭ ‬توظيف‭ ‬قدرات‭ ‬منصة‭ (‬ SDMX ‭) ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬منها‭ ‬منصة‭ (‬مرسى‭)‬،‭ ‬وهي‭ ‬إحدى‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬جميع‭ ‬المكاتب‭ ‬الإحصائية‭ ‬الوطنية‭ ‬الستة‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬بالمركز‭ ‬الإحصائي‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربيّة،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬أتمتة‭ ‬جمع‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬باستخدام‭ ‬منصة‭ (‬ SDMX ‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬الإحصاءات‭ ‬والمؤشرات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استخدام‭ ‬مؤشر‭ ‬تبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬لصفحات‭ ‬البيانات‭ ‬الوطنية‭ ‬الموجزة‭ (‬ NSDP ‭) ‬في‭ ‬جميع‭ ‬دول‭ ‬المجلس‭ ‬التي‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬التبادل‭ ‬والمشاركة‭ ‬التلقائية‭ ‬للبيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬في‭ ‬نظام‭ (‬ SDMX ‭)‬،‭ ‬إذا‭ ‬يتم‭ ‬الاستعانة‭ ‬بالتقنية‭ ‬الحديثة‭ ‬في‭ ‬نقل‭ ‬البيانات‭ ‬الوصفيّة‭ ‬وأتمتة‭ ‬البيانات‭ ‬المجدولة،‭ ‬وبناء‭ ‬ومعالجة‭ ‬البيانات‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬جودتها،‭ ‬والتحديث‭ ‬التلقائي‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عمل‭ ‬نسخ‭ ‬متعددة‭ ‬منها‭ ‬وتوفيرها‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬بما‭ ‬يتيح‭ ‬إمكانية‭ ‬تبادلها‭.‬

واختتم‭ ‬المؤتمر‭ ‬جلساته‭ ‬بالتطرق‭ ‬لأهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬الإحصائية‭ ‬للأفراد‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬العمل‭ ‬الإحصائي‭ ‬بما‭ ‬يمكنهم‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخصائص‭ ‬والمميزات‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬مبادرة‭ ‬ SDMX ،‭ ‬وبما‭ ‬يؤهلهم‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬التقنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬جملة‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬والتعليمية‭ ‬المتخصصة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬وتوفير‭ ‬المنصات‭ ‬التدريبة،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الجهود‭ ‬الدولية‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬نشر‭ ‬وتبادل‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭ ‬والوصفية‭.‬

واستكمالاً‭ ‬لفعاليات‭ ‬المؤتمر،‭ ‬سيتم‭ ‬تنظيم‭ ‬ورشتي‭ ‬عمل‭ ‬حول‭ ‬مبادرة‭ ‬البيانات‭ ‬والبيانات‭ ‬الوصفية‭ ‬الإحصائية‭ (‬ SDMX ‭) ‬وذلك‭ ‬يومي‭ ‬1‭ ‬و2‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬حيث‭ ‬ستركزان‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬الخبرة‭ ‬العمليّة‭ ‬والتوجيه‭ ‬اللازمين‭ ‬لمساعدة‭ ‬الحضور‭ ‬على‭ ‬فهم‭ ‬المبادئ‭ ‬الأساسيّة‭ ‬للمبادرة،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬تزويدهم‭ ‬بالمهارات‭ ‬المطلوبة‭ ‬لتصميم‭ ‬ونمذجة‭ ‬ونشر‭ ‬جداول‭ ‬البيانات‭ ‬الإحصائية‭. ‬

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