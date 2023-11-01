قراء ((أخبار الخليج)) و((جلف ديلي نيوز)):إسرائيل خسرت المعركة الإعلامية أمام أطفال فلسطين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأكد‭ ‬القراء‭ ‬اتفاقهم‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬ذكره‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬الآن‭ ‬معزولة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬العالمي،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الأب‭ ‬الكبير‮»‬‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شهد‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬أمته،‭ ‬أبدى‭ ‬حذرًا‭ ‬في‭ ‬الدعم‭ ‬الأعمى‭ ‬لطفله‭ ‬الذي‭ ‬يبكي‭ ‬دائمًا‭ ‬والمتغطرس‭.‬





وأضافوا‭ ‬أن‭ ‬المواطنين‭ ‬الأمريكيين‭ ‬أدركوا‭ ‬كيف‭ ‬يتم‭ ‬استخدام‭ ‬المساعدات‭ ‬التي‭ ‬يقدمونها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أموال‭ ‬الضرائب‭ ‬لقتل‭ ‬الأطفال‭ ‬والمدنيين‭ ‬الأبرياء‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إنهم‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬أن‭ ‬تتلطخ‭ ‬أيديهم‭ ‬بالدماء‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬ما‭ ‬ورد‭ ‬في‭ ‬المقال‭ ‬حول‭ ‬التمييز‭ ‬بين‭ ‬الصهيونية‭ ‬واليهود،‭ -‬ليس‭ ‬كل‭ ‬اليهود‭ ‬صهاينة‭- ‬المشكلة‭ ‬هي‭ ‬أن‭ ‬قادتهم‭ ‬المنتخبين‭ ‬هم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المسعورين‭ ‬المتعطشين‭ ‬للدماء‭ ‬الذين‭ ‬يهدفون‭ ‬إلى‭ ‬إبادة‭ ‬جميع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وسرقة‭ ‬الأرض‭ ‬بأكملها،‭ ‬ولم‭ ‬يبق‭ ‬معهم‭ ‬سوى‭ ‬القليل‭.‬

وذكر‭ ‬القراء‭ ‬أن‭ ‬التاريخ‭ ‬أظهر‭ ‬أنه‭ ‬كلما‭ ‬تعرض‭ ‬اليهود‭ ‬للاضطهاد‭ ‬والنفي،‭ ‬كان‭ ‬المسلمون‭ ‬هم‭ ‬الذين‭ ‬يدعمونهم‭ ‬ويؤوونهم‭ ‬دائمًا،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إسرائيل‭ ‬بكل‭ ‬آلتها‭ ‬الدعائية‭ ‬وسيطرتها‭ ‬الإعلامية،‭ ‬فقدت‭ ‬روايتها‭ ‬الكاذبة‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها،‭ ‬معتبرين‭ ‬أن‭ ‬حماس‭ ‬مجرد‭ ‬كبش‭ ‬فداء‭ ‬تستخدمه‭ ‬إسرائيل‭ ‬لتبرير‭ ‬احتلالها‭ ‬غير‭ ‬القانوني‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬والإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للمدنيين‭ ‬الفلسطينيين‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬ينسون‭ ‬أن‭ ‬القصف‭ ‬العشوائي‭ ‬وقتل‭ ‬العائلات‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى‭ ‬لا‭ ‬يؤدي‭ ‬إلا‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬حماس‭ ‬وتعزيز‭ ‬المقاومة،‭ ‬ماذا‭ ‬تتوقع‭ ‬من‭ ‬طفل‭ ‬ناجٍ‭ ‬شهد‭ ‬ذبح‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬عائلته‭ ‬بوحشية‭ ‬وبشكل‭ ‬يومي؟

ينبغي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬أن‭ ‬تعترف‭ ‬بأنها‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أبداً‭ ‬أن‭ ‬تنتصر‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين؛‭ ‬نعم‭ ‬يمكنها‭ ‬أن‭ ‬تقصفهم‭ ‬وتقتلهم‭ ‬كما‭ ‬تفعل،‭ ‬لكن‭ ‬إسرائيل‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أبداً‭ ‬إسكاتهم‭.‬

عندما‭ ‬ترى‭ ‬طفلاً‭ ‬فلسطينياً‭ ‬يواجه‭ ‬دبابة‭ ‬تابعة‭ ‬للجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬وفي‭ ‬يده‭ ‬مجرد‭ ‬حجر،‭ ‬فإن‭ ‬إسرائيل‭ ‬قد‭ ‬خسرت‭ ‬المعركة‭ ‬الأخلاقية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭.‬

ذلك‭ ‬الشيء‭ ‬الذي‭ ‬يدفع‭ ‬الطفل‭ ‬بداخله‭ ‬ويمنحه‭ ‬هذا‭ ‬القدر‭ ‬من‭ ‬الشجاعة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬درسًا‭ ‬لإسرائيل‭ ‬لأنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنك‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬أمة‭ ‬تعرف‭ ‬أن‭ ‬الموت‭ ‬ليس‭ ‬النهاية‮»‬‭!‬

ومن‭ ‬بين‭ ‬التعليقات‭ ‬التي‭ ‬وردت‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬حساب‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬أن‭ ‬إيران‭ ‬ادعت‭ ‬في‭ ‬الخفاء‭ ‬أنها‭ ‬سلحت‭ ‬حماس‭ ‬والقسام‭ ‬والجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬وسرايا‭ ‬القدس‭ ‬ولكن‭ ‬حينما‭ ‬حانت‭ ‬ساعة‭ ‬الصفر‭ ‬وصارت‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬ماسة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬إيران‭ ‬العسكري‭ ‬لها،‭ ‬تخلت‭ ‬عنها‭ ‬ايران‭ ‬وانزوت‭ ‬عنها‭ ‬بعيدا‭.‬

وشددوا‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬غزة‭ ‬على‭ ‬حق،‭ ‬الصهاينة‭ ‬سرقوا‭ ‬أرض‭ ‬ومال‭ ‬فلسطين‭ ‬وقتلتهم،‭ ‬وكل‭ ‬القوانين‭ ‬العالمية‭ ‬جرّمت‭ ‬احتلال‭ ‬الصهاينة،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬اللادينيين‭ ‬فلا‭ ‬يجوز‭ ‬لها‭ ‬الاضطهاد‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬ديني‭.‬

وأكدوا‭ ‬انتظار‭ ‬موقف‭ ‬أكثر‭ ‬حزما‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬العرب‭ ‬تجاه‭ ‬ما‭ ‬يجري‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬صنع‭ ‬الطفل‭ ‬الفلسطيني‭ ‬هو‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭.‬