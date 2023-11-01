Thursday, 02 November 2023 06:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((ابن النفيس)) يحتفل بيوم الطبيب البحريني

11/1/2023 7:19:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬الدكتور‭ ‬حسن‭ ‬العريض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬بالشكر‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬بالمستشفى‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬يوم‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬يسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬ورفع‭ ‬شأن‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وعبر‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬فخره‭ ‬وتقديره‭ ‬لأطبائنا‭ ‬الاستشاريين‭ ‬وحديثي‭ ‬التخرج‭ ‬لجهودهم‭ ‬الكبيرة‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬رسالتهم‭ ‬الوطنية‭ ‬والإنسانية‭ ‬النبيلة‭.‬

وصرح‭ ‬بأن‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الكفاءات‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭
‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬80‭ ‬طبيبا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ويعد‭ ‬ذلك‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬يحقق‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬وخصوصا‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬العلاجات‭ ‬وإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الحديثة‭ ‬الناجحة‭ ‬لعلاج‭ ‬الحالات‭ ‬الطبية‭ ‬المعقدة‭ ‬والمتطورة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين‭ ‬ذوي‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬والخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نستقطب‭ ‬الأطباء‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج‭ ‬لدمج‭ ‬الدماء‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬ساهمنا‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحديث‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬أرقى‭ ‬المستويات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬

كما‭ ‬استطعنا‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬استحداث‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أقسام‭ ‬منها‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬والخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬المقدمة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬والعظام‭ ‬وعلاج‭ ‬دوالي‭ ‬الساقين‭ ‬والمسالك‭ ‬البولية‭ ‬والأنف‭ ‬والحنجرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬واهتممنا‭ ‬بمجال‭ ‬التشخيص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬بوجود‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬من‭ ‬الأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬والرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬المتقدم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬جميع‭ ‬التقنيات‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬نشكر‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬ونشكر‭ ‬الطبيب‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬لتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬التمريض‭ ‬والأقسام‭ ‬الأخرى‭ ‬ليقدموا‭ ‬الخدمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الراقية‭. ‬متمنين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭.‬

MENAFN01112023000055011008ID1107355152

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث