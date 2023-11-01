((ابن النفيس)) يحتفل بيوم الطبيب البحريني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقدم الدكتور حسن العريض رئيس مجلس إدارة مستشفى ابن النفيس بمناسبة يوم الطبيب البحريني بالشكر إلى جميع الأطباء البحرينيين العاملين بالمستشفى وأكد أن يوم الطبيب البحريني يسهم بشكل كبير في تطوير ورفع شأن مستوى الخدمات الطبية في مملكة البحرين، وعبر عن مدى فخره وتقديره لأطبائنا الاستشاريين وحديثي التخرج لجهودهم الكبيرة انطلاقا من رسالتهم الوطنية والإنسانية النبيلة.
وصرح بأن مستشفى ابن النفيس استطاع أن يستقطب عددا كبيرا من الأطباء الكفاءات ذوي الخبرة
حيث يعمل في المستشفى 80 طبيبا بحرينيا ويعد ذلك مصدر فخر واعتزاز لخدمة مملكة البحرين تحت القيادة الرشيدة.
والجدير بالذكر أن وجود الطبيب البحريني في مستشفى ابن النفيس يحقق كثيرا من الإنجازات في كل المجالات الطبية وخصوصا تقديم أحدث العلاجات وإجراء العمليات الحديثة الناجحة لعلاج الحالات الطبية المعقدة والمتطورة.
وأضاف أن مع وجود عدد كبير من الاستشاريين ذوي السمعة الطيبة والخبرة الطويلة استطعنا أن نستقطب الأطباء حديثي التخرج لدمج الدماء الجديدة من الأطباء الشباب في المستشفى، ساهمنا في التطوير ومواصلة تحديث الخدمات الطبية على أرقى المستويات المقدمة للمواطن والمقيم
كما استطعنا بالتقنيات الحديثة استحداث خدمات جديدة وتحسين جودة الخدمات الموجودة في عدة أقسام منها الأمراض الباطنية والخدمات العلاجية المقدمة لمرضى السكري والعظام وعلاج دوالي الساقين والمسالك البولية والأنف والحنجرة وغيرها من الأقسام واهتممنا بمجال التشخيص من خلال قسم الأشعة بوجود أحدث الأجهزة من الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي المتقدم، حيث تم توظيف جميع التقنيات لتطوير وتحديث الخدمات في المستشفى.
في هذا اليوم نشكر الطبيب البحريني ونشكر الطبيب بصفة عامة لتعاونهم مع الخدمات المساعدة من التمريض والأقسام الأخرى ليقدموا الخدمات الإنسانية الراقية. متمنين المزيد من الإنجازات والنجاحات المرموقة من أجل خدمة مستشفى ابن النفيس.
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