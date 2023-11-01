((ابن النفيس)) يحتفل بيوم الطبيب البحريني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وصرح‭ ‬بأن‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬استطاع‭ ‬أن‭ ‬يستقطب‭ ‬عددا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الكفاءات‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭

‬حيث‭ ‬يعمل‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬80‭ ‬طبيبا‭ ‬بحرينيا‭ ‬ويعد‭ ‬ذلك‭ ‬مصدر‭ ‬فخر‭ ‬واعتزاز‭ ‬لخدمة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬تحت‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭.‬

والجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭ ‬يحقق‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬المجالات‭ ‬الطبية‭ ‬وخصوصا‭ ‬تقديم‭ ‬أحدث‭ ‬العلاجات‭ ‬وإجراء‭ ‬العمليات‭ ‬الحديثة‭ ‬الناجحة‭ ‬لعلاج‭ ‬الحالات‭ ‬الطبية‭ ‬المعقدة‭ ‬والمتطورة‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الاستشاريين‭ ‬ذوي‭ ‬السمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬والخبرة‭ ‬الطويلة‭ ‬استطعنا‭ ‬أن‭ ‬نستقطب‭ ‬الأطباء‭ ‬حديثي‭ ‬التخرج‭ ‬لدمج‭ ‬الدماء‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الشباب‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬ساهمنا‭ ‬في‭ ‬التطوير‭ ‬ومواصلة‭ ‬تحديث‭ ‬الخدمات‭ ‬الطبية‭ ‬على‭ ‬أرقى‭ ‬المستويات‭ ‬المقدمة‭ ‬للمواطن‭ ‬والمقيم‭ ‬

كما‭ ‬استطعنا‭ ‬بالتقنيات‭ ‬الحديثة‭ ‬استحداث‭ ‬خدمات‭ ‬جديدة‭ ‬وتحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬عدة‭ ‬أقسام‭ ‬منها‭ ‬الأمراض‭ ‬الباطنية‭ ‬والخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬المقدمة‭ ‬لمرضى‭ ‬السكري‭ ‬والعظام‭ ‬وعلاج‭ ‬دوالي‭ ‬الساقين‭ ‬والمسالك‭ ‬البولية‭ ‬والأنف‭ ‬والحنجرة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الأقسام‭ ‬واهتممنا‭ ‬بمجال‭ ‬التشخيص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬قسم‭ ‬الأشعة‭ ‬بوجود‭ ‬أحدث‭ ‬الأجهزة‭ ‬من‭ ‬الأشعة‭ ‬المقطعية‭ ‬والرنين‭ ‬المغناطيسي‭ ‬المتقدم،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬توظيف‭ ‬جميع‭ ‬التقنيات‭ ‬لتطوير‭ ‬وتحديث‭ ‬الخدمات‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬اليوم‭ ‬نشكر‭ ‬الطبيب‭ ‬البحريني‭ ‬ونشكر‭ ‬الطبيب‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬لتعاونهم‭ ‬مع‭ ‬الخدمات‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬التمريض‭ ‬والأقسام‭ ‬الأخرى‭ ‬ليقدموا‭ ‬الخدمات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الراقية‭. ‬متمنين‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المرموقة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬خدمة‭ ‬مستشفى‭ ‬ابن‭ ‬النفيس‭.‬