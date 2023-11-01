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الأمين العام للتظلمات تشارك في الاجتماع السابع بين مملكة البحرين وهيئة العمل الخارجي بالإتحاد الأوروبي

11/1/2023 3:17:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في إطار تعزيز الحوار القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الحوار المشترك السابع بين الجانبين، حيث شاركت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ضمن وفد مملكة البحرين الذي ترأسه السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية، فيما ترأست وفد الاتحاد الاوروبي السيدة آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وبحضور السفير عبدالله بن فيصل الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجال حقوق الانسان، واستعراض اهم إنجازات الامانة العامة للتظلمات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين و ماتم انجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والآراء حول أهم المواضيع المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية.

وأشاد وفد الاتحاد الأوروبي بما حققته مملكة البحرين من انجازات في إطار احترام وتعزيز وحماية حقوق الانسان، مقدرين جهودها في مجال التسامح والتعايش السلمي والسلام، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تكافؤ الفرص بين الجنسين.

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