الأمين العام للتظلمات تشارك في الاجتماع السابع بين مملكة البحرين وهيئة العمل الخارجي بالإتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار تعزيز الحوار القائم بين مملكة البحرين والاتحاد الأوروبي، عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل الحوار المشترك السابع بين الجانبين، حيث شاركت السيدة غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ضمن وفد مملكة البحرين الذي ترأسه السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري، المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الانسان بوزارة الخارجية، فيما ترأست وفد الاتحاد الاوروبي السيدة آنا ماريا باناجيوتاكوبولو، رئيسة شعبة شبه الجزيرة العربية والعراق في هيئة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وبحضور السفير عبدالله بن فيصل الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للشراكة في مجال حقوق الانسان، واستعراض اهم إنجازات الامانة العامة للتظلمات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين و ماتم انجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022-2026)، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والآراء حول أهم المواضيع المطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية.
وأشاد وفد الاتحاد الأوروبي بما حققته مملكة البحرين من انجازات في إطار احترام وتعزيز وحماية حقوق الانسان، مقدرين جهودها في مجال التسامح والتعايش السلمي والسلام، ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وتعزيز دور المرأة في المجتمع من خلال تكافؤ الفرص بين الجنسين.
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