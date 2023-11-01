معركة إنقاذ المرضى من العقوبات

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كتبرابط خارجي دومينيك شتيلهارت في خريف عام 2021 بعد زيارته لأفغانستان بصفته مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "أنا مفعم بالحيوية". وكتب في بيان شخصي نشر على موقع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ختام زيارة للبلاد استغرقت ستة أيام: "تثير الصور الملتقطة من بعيد لأطفال بالغي النحافة شعورا بالرعب حقا".

"عندما تقف في جناح الأطفال في أكبر مستشفى في قندهار، وتنظر إلى العيون الفارغة للأطفال الجائعين والوجوه المؤلمة للآباء اليائسين، فإن الوضع يثير الغضب تماما".

ندد السيد دومينيك شتيلهارت، مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بنقص المساعدات الإنسانية الموجهة إلى أفغانستان. Keystone / Martial Trezzini

والمشكلة؟ هي نقص الأموال. زحفت حركة طالبان، قبل أشهر، إلى كابول وسيطرت على مؤسسات الدولة. وتخضع الجماعة المتطرفة لعقوبات فرضتها الأمم المتحدةرابط خارجي ، منذ التسعينات وصنفتهارابط خارجي الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية بعد الهجمات الانتحارية، التي نُفذت على الأراضي الأمريكية في 11 سبتمبر 2001. وقد جمدرابط خارجي الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شهر أغسطس 2021، أصولا بقيمة 7 مليارات دولار يحتفظ بها البنك المركزي الأفغاني في نيويورك.

ومع انتشار العقوبات في جميع أنحاء العالم، يجذب تأثيرها الكارثي في كثير من الأحيان على الخدمات الصحية، انتباه الحكومات والأكاديميين والمنظمات الإنسانية بشكل متزايد. وعلى الرغم من أن تأمين الحصول على الأدوية في ظل هذه الظروف يمثل مشكلة عمرها عقود، إلا أن الحلول لا تزال بعيدة المنال.

أطلقت الحكومة السويسرية في عام 2020، مبادرة لتسهيل إيصال الأدوية إلى إيران. وتدير البلاد صندوقا من الأصول الأفغانية المجمدة التي يمكن استخدامها لتوفير وصول المساعدات للسكان المحليين. لكن يعوق كلتا المبادرتين، عدم رغبة البنوك في التعامل مع الأنظمة الخاضعة للعقوبات.

وكتب شتيلهارت قائلا "تدفع العقوبات المفروضة على الخدمات المصرفية الاقتصاد إلى السقوط الحر، وتعطل المساعدات الثنائية"، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تدخلت للمساعدة على منع الانهيار الكامل لنظام الصحة العامة في أفغانستان. "هذا أمر مثير للغضب لأن هذه المعاناة من صنع الإنسان. حيث تحرم العقوبات الاقتصادية التي تهدف إلى معاقبة من هم في السلطة في كابول، ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أفغانستان من الأساسيات التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

مركز إعادة التأهيل التابع للصليب الأحمر في كابول. Afp Or Licensors

الجدل بشأن العقوبات

تصدر تأثير العقوبات المفروضة على الصحة العامة، عناوين الصحف لأول مرة في تسعينيات القرن العشرين عندما فرضت الأمم المتحدة حظرا على العراق، خلال حرب الخليج في عام 1991. وقدر تقرير نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في عام 1999، تضاعف معدل وفيات الأطفال رابط خارجي ، في أجزاء البلاد التي تسيطر عليها الحكومة، منذ بداية الحرب.

وذٌكر على نطاق واسعرابط خارجي ، إن العقوبات أدت إلى وفاة نصف مليون طفل في العراق، وقد أعلنترابط خارجي مادلين أولبرايت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، أنه كان خيارا صعبا، ولكنه ثمن يستحق الدفع. وبعد مرور ما يقرب من عقدين من الزمن، دحضترابط خارجي دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية للصحة العالمية، أرقام وفيات الأطفال، مدعيةرابط خارجي أنه تم التلاعب بها من قبل نظام صدام حسين في محاولة للحصول على رفع العقوبات المفروضة عليه.

وتظهر هذه الحادثة مدى العبء السياسي لمحاولة تحديد تأثير العقوبات على توافر الأدوية وخدمات الصحة العامة على نطاق أوسع، حيث إنه لدى الحكام في البلدان الخاضعة للعقوبات، حافز لإلقاء اللوم على الدول الأخرى في معاناة المدنيين، وتحويل الانتباه عن سوء إدارتهم.

أدت الأزمة الإنسانية في العراق إلى تخلينارابط خارجي عن نظام العقوبات الشاملة. وتستهدف الأمم المتحدة اليوم الأفراد أو المنظمات بتدابير تشمل تجميد الأصول أو حظر السفر أو حظر الأسلحة. ومع ذلك، فإن هذا لم يبعد المدنيين عن الأذى، ويرجع ذلك جزئيا إلى شروع بعض الدول الغربية في تطبيق عقوباتها الأحادية الجانب منذ منتصف عام 2000، وهي منفصلة عن تلك التي فرضتها الأمم المتحدة. ويتم استهداف القطاعات الحيوية، مثل النفط، وكذلك شركات الشحن والبنوك المشاركة في التجارة.

مركز لتوزيع الحصص في بغداد عام 1998. Ap / Peter Dejong

توصل فريق علمي في معهد جنيف للدراسات العليا في ورقة بحثيةرابط خارجي نشرت في نوفمبر 2020، إلى ما يلي "يساهم سوء الإدارة والفساد المتفشيان في الحكومات المحلية في جميع المناطق الخاضعة للعقوبات، في تدهور الظروف الإنسانية،". ولكنهم أشاروا إلى أن "الأدلة تشير بوضوح إلى تدهور الوضع الإنساني بشكل مطرد بسبب الطابع الشامل للعقوبات وهذا هو السيناريو الذي تم تصميم العقوبات المحددة الأهداف لمنعه بالضبط".

وعلى الرغم من الإعفاءات للسلع الحيوية، وجد الباحثون أن شراء الأدوية أصبح صعبا بالنسبة للبلدان الخاضعة لعقوبات شديدة لأن معظم البنوك الدولية، التي تقوم بالتمويل، كانت تقلل من مخاطر عملياتها. وفي حالة العقوبات المفروضة على إيران، "أظهرت البنوك نفورا من إدارة المدفوعات [...] مما أدى إلى حدوث مصاعب في تجارة السلع الحيوية، ونجم عنه تعطيل سلسلة التوريد من المُصنعين الأجانب إلى المرضى، وخاصة بالنسبة للأدوية الأكثر تقدما " كما ورد في الورقة البحثية.

حاولت الحكومة السويسرية معالجة صعوبة إيصال الأدوية من خلال إنشاء قناة دفع خاصة رابط خارجي بالإمدادات الطبية إلى إيران. ويقوم المصدرون والبنوك بموجب هذه الآلية، التي أنشئت في عام 2020، بإبلاغ أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) بأنشطتهم التجارية، وشركائهم المقصودين في إيران. وتتحقق الأمانة من المعلومات وتطلع وزارة الخزانة الأمريكية عليها، والتي تصدر بعد ذلك تأكيدات بأنه يمكن القيام بالمعاملة وفقا للتشريعات الأمريكية.

بدأترابط خارجي القناة بدفع تجريبي قدره 2.3 مليون يورورابط خارجي ، لشحن أدوية السرطان من سويسرا إلى إيران. ومع ذلك، تم تنفيذ خمس معاملات إضافية فقط منذ ذلك الحين، لتصل القيمة الإجمالية المحولة إلى 5.1 مليون يورو، وفقا للأرقام التي قدمتها الأمانة إلى سويس إنفو (SWI Swissinfo).رابط خارجي

لا مال للدواء

عندما فٌرضت العقوبات على أفغانستان، علقت العديد من المنظمات الإنسانية التي مولت الخدمات الصحية في البلاد مساعداتها، تاركة المستشفيات بدون أموال لشراء الأدوية. وأصبحت البلاد بحلول نهاية عام 2021، تشهدرابط خارجي أكبر أزمة إنسانية في العالم.

ووافقترابط خارجي الأمم المتحدة على إعفاءات من العقوبات المتعلقة بأفغانستان في ديسمبر 2021 في محاولة لتخفيف معاناة المدنيين والسماح للمانحين الدوليين بالعودةرابط خارجي . واعتمدترابط خارجي الولايات المتحدة، سلسلة من التراخيص العامة للسماح بالأنشطة الإنسانية والتحويلات المالية وصادرات الأدوية.

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من أجل السماح لمنظمات الإغاثة بالعمل في خضم أزمة سيولة حادةرابط خارجي ، بدأت الأمم المتحدة بنقل الأموالرابط خارجي إلى البلاد – 1.8 مليار دولار في عام 2022، بالإضافة إلى 880 مليون دولار إضافية من يناير إلى منتصف يونيو 2023.

ومع ذلك، خلصترابط خارجي ورقة بحثية نشرها المجلس النرويجي للاجئين في مارس من هذا العام إلى أن الجهود المبذولة لمساعدة البلاد على تأمين الوصول إلى الأدوية، لا تزال تعوقها عدم رغبة البنوك الدولية في معالجة التمويل. ووجد التقرير أن المفاهيم الخاطئة المنتشرة على نطاق واسع حول ما يمكن وما لا يمكن للشركات فعله في ظل العقوبات المفروضة على طالبان، تمنع الشركات من التعامل مع أفغانستان، وتعيق تعافي القطاع الخاص من الانهيار الاقتصادي.

واليوم، بعد مرور أكثر من عامين على غضب دومينيك شتيلهارت من الأزمة الصحية في أفغانستان، فإنه لا يرى مجالا كبيرا للتفاؤل. وهو الآن رئيس وحدة المساعدات الإنسانية السويسرية، وقال لسويس إنفو في يوليو إن "القطاع الصحي في أفغانستان لا يزال في حالة سيئة. والوصول إلى الرعاية الصحية محدود بشكل خاص في المناطق الريفية".

وقال شتيلهارت إنه في حين تمكنت سلطات الأمر الواقع من تحقيق الاستقرار في الخدمات العامة عند مستوى منخفض "فلا تزال هناك مشكلة كبيرة تتمثل في وجود القليل من النقد في الاقتصاد". ولا تزال المستشفيات تعتمد اعتمادا كليا على المساعدات الدولية. ومن حيث المبدأ، ليس على المنظمات الإنسانية استدامة هذا النظام على المدى الطويل. لكن لن تقدم أي حكومة أموالا لطالبان".

وتضطلع سويسرا بدور حاسم في إنعاش الاقتصاد الأفغاني وإعادة فتح إمكانية الحصول على الأدوية. وتم تحويل نصف الأصول الأفغانية التي جمدتها الولايات المتحدة بعد استيلاء طالبان على السلطة - 3.5 مليار دولار - إلى حساب مصرفي في بازل تديره مؤسسة مقرها جنيف تسمى صندوق الشعب الأفغانيرابط خارجي . ويمكن للصندوق المساعدة على استقرار النظام الصحي الأفغاني على المدى الطويل، ولكن لا تزال العقوبات واعتبارات المخاطر تحتل مركز الصدارة في المدى القصير.

وناقش مجلس الأمناء في اجتماع عٌقد في يونيورابط خارجي "وضع اللمسات الأخيرة على اختيار مزود خدمة الامتثال للمساعدة في إجراءات العناية الواجبة والضوابط المتعلقة بالصرف". وكان الصندوق حتى أكتوبر، لا يزال "غير قادر على توقع موعد محدد للصرف"، كما قال أمينه التنفيذي أندريا دالوليو لسويس إنفورابط خارجي .

تحرير: نيريس أفيري

ترجمة: مصطفى قنفودي

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