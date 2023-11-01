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القسام تدمّر دبابتين

11/1/2023 3:14:05 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دمرت كتائب القسام، اليوم الأربعاء، دبابتين في منطقة مدرسة الزراعة ببيت حانون في قطاع غزة بـقذائف "الياسين 105".

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