مستعمرون ينصبون كرفانات في سلفيت
التاريخ
11/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نصب مستعمرون، اليوم الأربعاء، عدة كرفانات، في منقطة القعدة في أراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.
وأفادت مصادر لــــ"وفا "، بأن جيش الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في شمال وغرب المحافظة، عبر نصب مكعبات إسمنتية على مداخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وقرية مردا شمالا.
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