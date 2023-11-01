Thursday, 02 November 2023 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مستعمرون ينصبون كرفانات في سلفيت

11/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نصب مستعمرون، اليوم الأربعاء، عدة كرفانات، في منقطة القعدة في أراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.
وأفادت مصادر لــــ"وفا "، بأن جيش الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية في شمال وغرب المحافظة، عبر نصب مكعبات إسمنتية على مداخل بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، وقرية مردا شمالا.




MENAFN01112023000208011052ID1107354200

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث