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الصين تدعو لعقد مؤتمر دولي حول فلسطين

11/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي أن بكين تدعو المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى بشأن القضية الفلسطينية.
ونقلت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي عن وانغ يي قوله: في الجلسة الاستثنائية الطارئة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، تبنت الأغلبية الساحقة قرارا يدعو إلى إقامة هدنة إنسانية فورية، وهو ما يعكس الصوت الحاسم للمجتمع الدولي.
وأشار الدبلوماسي الصيني إلى أن الوضع في قطاع غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، وأن عدد الشهداء يتزايد.
وقال وانغ يي: لا يمكن لأي دولة مسؤولة تتمتع بحس أخلاقي أن تسمح باستمرار هذه المأساة.

روسيا اليوم

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