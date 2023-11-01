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الاردنية للطيران تعلن عن عرض حصري وجديد على خط القاهرة

11/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) #وزن_اكثر و سعر اقل سافر إلى القاهره ابتداء من 105 دينار مع 23+23 +7 كيلو #مجانا مع الأردنية للطيران


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!للحجز و الاستفسار عن طريق هاتف الحجز الرئيسي :
06-5501760
فرع وسط البلد:
0777066115
فرع العقبة:
0777660119
للحجز و الاستفسار عن طريق الواتساب:
0777777735
تطبق الشروط والأحكام

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