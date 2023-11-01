بوتين يرسل رسالة خاصة إلى رئيسي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة خاصة إلى نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي".

وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية: "إن رسالة بوتين إلى رئيسي، سلمها ممثل الرئيس الروسي الخاص لافرونتيف، الذي وصل إلى طهران اليوم، في لقائه امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان".

وجرى خلال هذا اللقاء، مناقشة آخر التطورات الإقليمية ولا سيما الوضع الراهن في قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون الإيراني الروسي في غضون هذه الأحداث.

كما سلّم مبعوث الرئيس الروسي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رسالة خاصة من بوتين مخاطبا فيها رئيسي، بحسب الوكالة.

روسيا اليوم