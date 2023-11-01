Thursday, 02 November 2023 12:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوتين يرسل رسالة خاصة إلى رئيسي

11/1/2023 3:14:04 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أرسل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رسالة خاصة إلى نظيره الإيراني ابراهيم رئيسي".

وأفادت وكالة "ارنا" الإيرانية: "إن رسالة بوتين إلى رئيسي، سلمها ممثل الرئيس الروسي الخاص لافرونتيف، الذي وصل إلى طهران اليوم، في لقائه امين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان".
وجرى خلال هذا اللقاء، مناقشة آخر التطورات الإقليمية ولا سيما الوضع الراهن في قطاع غزة، وسبل تعزيز التعاون الإيراني الروسي في غضون هذه الأحداث.
كما سلّم مبعوث الرئيس الروسي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، رسالة خاصة من بوتين مخاطبا فيها رئيسي، بحسب الوكالة.

روسيا اليوم

MENAFN01112023000208011052ID1107354197

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث