قرار صادر عن وزارة التربية والتعليم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أقرت لجنة التخطيط في وزارة التربية والتعليم، نظام الجودة لرياض الأطفال.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إن النظام يأتي انطلاقًا من رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجيّة الوطنيّة لتنمية الموارد البشريّة 2016 – 2025 التّعليم من أجل الازدهار، ولتحقيق الرؤية الإصلاحيّة الرّامية إلى التّأكد من حصول جميع الأطفال على تعليم مبكّر عالي الجودة بحلول عام 2025.
وأشارت إلى أن تطوير نظام الجودة لرياض الأطفال، يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز نظام الجودة لمرحلة رياض الأطفال، حيث جرى اعتماده لجميع مقدمي الخدمات / رياض الأطفال المرحلة الأولى والثانية الحكومية والخاصة.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01112023000208011052ID1107354196
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.