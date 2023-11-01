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اشتباكات برية عنيفة جدا ًفي غزة

11/1/2023 3:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تستمر في هذه الأثناء من مساء اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة عنيفة جدا تدور في 4 محاور من قطاع غزة.
وتدور الاشتباكات في محاور: (شرق حي الزيتون، شمال غرب غزة، شرق بيت حانون، قرب شارع 10).

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