اشتباكات برية عنيفة جدا ًفي غزة
التاريخ
11/1/2023 3:14:03 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تستمر في هذه الأثناء من مساء اليوم الأربعاء، اشتباكات مسلحة عنيفة جدا تدور في 4 محاور من قطاع غزة.
وتدور الاشتباكات في محاور: (شرق حي الزيتون، شمال غرب غزة، شرق بيت حانون، قرب شارع 10).
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