تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
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