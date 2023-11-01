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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

11/1/2023 3:14:03 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق وحارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعةً.
ليـــلاً: الأجواء مائلة للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ولطيفة الحرارة في باقي المناطق ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .

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