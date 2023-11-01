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الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

11/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من مدينة طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب عبد الله بشير نعيم دراغمة (25 عاما) عقب استدعائه إلى معسكر "سالم" الاحتلالي.
وأفاد مصدر بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت قبل أيام والد الشاب عبد الله، للضغط عليه لتسليم نفسه.

وفا

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