إطلاق صواريخ من بلد عربي تجاه فلسطين المحتلة

إطلاق صواريخ من بلد عربي تجاه فلسطين المحتلة
التاريخ
11/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أُطلقت مساء اليوم الثلاثاء، صواريخ وطائرات مسيرة من اليمن تجاه فلسطين المحتلة.
وقالت وسائل الإعلام العبري: سماع دوي إنفجار في إيلات، والتفاصيل قيد التحقيق.
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