الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بلدة بلعا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا طيارا على شارع العطارة - بلعا شرق طولكرم، وفتشت المركبات المارة وأعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين.
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوة عسكرية أقامت الحاجز عند مدخل خزان الماء الجديد لبلدة بلعا وهو الطريق المتجه إلى طريق العطارة شرق البلدة، ونشرت الجنود الراجلة بين حقول الزيتون.
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