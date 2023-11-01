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الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا شرق بلدة بلعا

11/1/2023 3:14:02 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا طيارا على شارع العطارة - بلعا شرق طولكرم، وفتشت المركبات المارة وأعاقت حركة المواطنين الفلسطينيين.
وقالت مصادر لـ"وفا "، إن قوة عسكرية أقامت الحاجز عند مدخل خزان الماء الجديد لبلدة بلعا وهو الطريق المتجه إلى طريق العطارة شرق البلدة، ونشرت الجنود الراجلة بين حقول الزيتون.




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