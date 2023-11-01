زيمبابوي تصف قطع الاحتلال الغذاء والماء والكهرباء عن غزة بــجريمة الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) هراري/PNN/جددت جمهورية زيمبابوي، على المستويين الحكومي والحزبي، إدانتها للحرب العدوانية التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وطالبت بوقفها فورا، ووصف قطع الاحتلال للمياه والكهرباء عن القطاع بـ"جريمة الحرب".

وقال وزير المحاربين القدامى، عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم "ZANU-PF"، والمتحدث الرسمي باسمه، كريستوفر موتشفانغوا، في مؤتمر صحفي في العاصمة هراري، أن الوضع في الشرق الأوسط خطير جدا، فهناك مليونا فلسطيني في قطاع غزة، يتعرضون باستمرار للهجوم والقصف الوحشي من قبل إسرائيل، التي تستخدم حاملات طائرات تزودها بها القوى العظمى.

وأضاف "يستمر القصف القاسي والشنيع على قطاع غزة، والقتل بلا رحمة للأطفال الأبرياء، فيما يشجع القادة الغربيون إسرائيل على تنفيذ هذه الإبادة الجماعية، ضد السكان الفلسطينيين، وهذا ليس صائبا".

وأردف موتشفانغوا، أن "حرمان الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من الاحتياجات الأساسية، مثل الماء والغذاء والكهرباء، تعد جريمة مركبة، لأنها جريمة حصار وجريمة حرب بموجب القانون الدولي".

وتابع " كحلفاء لمنظمة التحرير الفلسطينية، منذ النضال من أجل التحرير، نؤكد دعمنا للشعب الفلسطيني، وندين إسرائيل لعدم التزامها بحل الدولتين، وانتهاكها الاتفاقيات، وسماحها للمستعمرين الإسرائيليين، بمواصلة الاستيلاء على المزيد من الأراضي، بهدف عدم ترك أي شيء للفلسطينيين، فيما تريد الآن فرض اللجوء عليهم، مرة أخرى إلى مصر، أو ربما دفعهم إلى البحر".

وشدد موتشفانغوا، على أن الحزب الحاكم في جمهورية زيمبابوي، يقف بشكل قاطع مع الشعب الفلسطيني، ويتضامن معه، ويدين العدوان المستمر الذي على يجري على قطاع غزة، "ولن نكل من الدعوة لمنح الفلسطينيين حقوقهم، في أي حل سياسي، كي لا نخلق دولة فصل عنصري" في إشارة منه إلى إسرائيل.