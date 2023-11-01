الاحتلال يعتقل فتاتين من القدس
التاريخ
11/1/2023 3:13:37 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مساء اليوم الأربعاء، فتاتين من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية باعتقال الفتاة المقدسية نغم ارناؤوط، وسادين عسيلة بعد الاعتداء عليهما.
واضافت المصادر انه تم نقل الفتاتين الى مركز توقيف القشلة في البلدة القديمة بالقدس المحتلة.
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