الاحتلال يعتقل شابا من طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network )
طوباس/PNN/اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابا من مدينة طوباس.
وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن الاحتلال اعتقل الشاب عبد الله بشير نعيم دراغمة (25 عاما) عقب استدعائه إلى معسكر "سالم" الاحتلالي.
وأفادت مصادر بأن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت قبل أيام والد الشاب عبد الله، للضغط عليه لتسليم نفسه.
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