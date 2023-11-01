الأمم المتحدة تندد بالغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا

(MENAFN
- Palestine News Network )
نيويورك/PNN/نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة.
وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين في مخيم جباليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أسفرتا عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.
وقال ستفيان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير "يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".
وذكر دوجاريك بأن الأمين العام شدد أن على ضرورة "الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات"، كما دعا إلى "وضع حد لهذا العنف والألم والمعاناة الصادمة".
بدوره، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان بعد زيارة استمرت يومين إلى المنطقة "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخلت الحرب مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد".
وأضاف "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" مؤكدا "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. نحتاج إلى تغيير مهم".
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