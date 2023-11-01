الأمم المتحدة تندد بالغارات الإسرائيلية على مخيم جباليا

MENAFN - Palestine News Network ) نيويورك/PNN/نددت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، بالغارات الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جباليا في قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين في مخيم جباليا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، أسفرتا عن استشهاد وجرح المئات من المواطنين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وقال ستفيان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الأخير "يشعر بالصدمة من تصاعد العنف في غزة، بما في ذلك مقتل فلسطينيين، بمن فيهم نساء وأطفال، في القصف الإسرائيلي على مناطق مأهولة في مخيم جباليا للاجئين المكتظ".

وذكر دوجاريك بأن الأمين العام شدد أن على ضرورة "الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب وأخذ الاحتياطات"، كما دعا إلى "وضع حد لهذا العنف والألم والمعاناة الصادمة".

بدوره، قال منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث في بيان بعد زيارة استمرت يومين إلى المنطقة "هذه مجرد أحدث الفظائع التي لحقت بسكان غزة حيث دخلت الحرب مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد".

وأضاف "يبدو العالم غير قادر وحتى مترددا في التحرك" مؤكدا "هذا الأمر لا يمكن أن يستمر. نحتاج إلى تغيير مهم".