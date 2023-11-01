الصحة العالمية: آلاف الفلسطينيين في غزة بحاجة إلى العلاج فورا

MENAFN - Palestine News Network ) جنيف/PNN/رحبت منظمة الصحة العالمية بعمليات الإجلاء الأولى للجرحى من قطاع غزة، لكنها شددت على أن الآلاف من المدنيين المصابين والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة بحاجة إلى العلاج فورا.

نقلت سيارات الإسعاف المصرية، اليوم الأربعاء، عشرات المصابين من الحالات الحرجة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الـ26 على التوالي إلى داخل الأراضي المصرية، لتلقي العلاج اللازم في مستشفيات الشيخ زويد والعريش شمال سيناء.

ورحب الفرع الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط في بيان، "بقبول 81 مصابًا ومريضًا من قطاع غزة لتلقي العلاج".

وبحسب المنظمة فإن مستشفى العريش، الذي يقع في أقرب مدينة رئيسية إلى الحدود "مستشفى الإحالة الأول الرئيسي، وتوجد فيه مرافق إنعاش ورعاية مركزة كاملة التجهيز، ومجموعة من الفرق الجراحية لعلاج الإصابات الشديدة، بما في ذلك الرضوض والحروق الكبيرة".

وأكدت المنظمة وجود ترتيبات للإحالة إلى مستشفيات مصرية أخرى.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنه داخل قطاع غزة "ما يزال آلاف آخرين (..) بحاجة للحصول على الخدمات الصحية العاجلة والأساسية في ظل نقص الأدوية والإمدادات الصحية والمساعدات الأخرى، مثل الوقود والمياه والغذاء".

وأشارت المنظمة إلى وجود أكثر من ألف مريض بحاجة إلى غسيل الكلى للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من ألفي مريض يتعالجون من السرطان، و45 ألف شخص مرضى بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأكثر من 60 ألف مريض بالسكري.

وقبل بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/اكتوبر، كان نحو 100 مريض يوميا بحاجة إلى الخروج من القطاع للحصول على خدمات صحية متخصصة بسبب نقص الخدمات الصحية المتخصصة.

ودعت المنظمة أيضا إلى "التعجيل" بوصول المساعدات الإنسانية داخل القطاع،

بما في ذلك الوقود والمياه والغذاء والإمدادات الطبية، وإلى توافر إمكانية إحالة المرضى إلى خدمات الرعاية الصحية خارج غزة.

ودعت أيضا إلى "وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لمنع المزيد من الخسائر والمعاناة".

وأسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة عن ارتقاء 8720 شهيدا وإصابة أكثر من 24 ألفا، في حصيلة غير نهائية.