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بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

11/1/2023 3:13:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال شهر أيلول من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار (211.6 مليون دينار).
اما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 فبلغت 2,562.9 مليون دولار (1,817.1 مليون دينار)، مقابل 2,539.4 مليون دولار (1,800.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.9%.

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