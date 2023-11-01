بيان صادر عن البنك المركزي الاردني

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الى أن حوالات العاملين في الخارج شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.3% خلال شهر أيلول من عام 2023 بالمقارنة مع ذات الشهر خلال عام 2022 لتبلغ 298.4 مليون دولار (211.6 مليون دينار).
اما خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 فبلغت 2,562.9 مليون دولار (1,817.1 مليون دينار)، مقابل 2,539.4 مليون دولار (1,800.4 مليون دينار) خلال الفترة المقابلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.9%.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN01112023000208011052ID1107354179
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.