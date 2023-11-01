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للمرة الثانية.. الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة

11/1/2023 3:13:22 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.
وكان المركزي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.

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