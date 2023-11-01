للمرة الثانية.. الاحتياطي الفيدرالي يثبت أسعار الفائدة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - للمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع أغلب التوقعات، لتظل عند مستوى يتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة، وهو الأعلى منذ 22 عاما.
وكان المركزي الأميركي توقف عن رفع الفائدة في سبتمبر وأبقى عليها دون تغيير، وذلك بعد زيادتها 11 مرة منذ مارس 2022، ضمن محاولات الفيدرالي لكبح التضخم.
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