حلبة البحرين الدولية تشهد افتتاحية بطولة كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 16:29
تشهد حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" غدا الخميس، انطلاق منافسات بطولة كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط، وذلك كسباق مساند في نهاية هذا الأسبوع خلال سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات التابع للاتحاد الدولي للسيارات والجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل لموسم 2023.
وتعتبر بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط حلبة البحرين الدولية موطنا لها منذ انطلاقها في النسخة الاولى وتواصل تطورها على مدار السنوات الماضية، ومن المنتظر ان يتنافس العديد من أبرز السائقين في المنطقة من مختلف الجنسيات مع فرق محترفة على مدار سباقين خلال عطلة نهاية الأسبوع في بطولة العالم للتحمل، وذلك بسيارات بورش جي تي 3 نوع 992، وضمن 3 فئات للبطولة Pro وProAm وAm.
وستشهد افتتاحية الموسم في حلبة البحرين الدولية حصتين من التجارب والتأهيل وسباقين في كل جولة، كما ستتبع الجولة الأولى في البحرين خمس جولات أخرى على حلبات الخليج، بمعدل سباقين لكل فعالية قبل ختام البطولة بجولتين مساندتين في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد.
ويتصدر المشاركة في البطولة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ضمن فريق البحرين والشيخ جابر بن علي آل خليفة حيث يتنافسان في فئة Am PCCME، بينما يتنافس أيضا كل من فلاينت سشورنق وروبيرت دي هان، ثيو اوفرهاس، كولين بوينغهاوزن، وياني ستياك.
أما فئة ProAm فيشارك فيها كلاً من سعود آل سعود وخالد الأحمدي من المملكة العربية السعودية، وسورين سبرينج وتيمو ريكر من ألمانيا، سيدريك شاسانغ من فرنسا، أحمد الشهاب من الكويت، وبشار مارديني من كندا.
وفي الوقت نفسه، ينضم إلى الشيخ سلمان والشيخ جابر من بين المشاركين في الفئة مارك جيه توماس من كندا وسيباستيان جورجا من إيطاليا.
وتعتبر بطولة تحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط كانطلاقة للمواهب وصقلها في رياضة السيارات، كما انها فرصة مثالية لمنح المواهب المحلية الفرصة لصقل مهاراتهم من خلال المشاركة في جولات البطولة أو من خلال التجارب والاختبار.
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