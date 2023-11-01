حلبة البحرين الدولية تشهد افتتاحية بطولة كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٠١ نوفمبر ٢٠٢٣ - 16:29



تشهد حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" غدا الخميس، انطلاق منافسات بطولة كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط، وذلك كسباق مساند في نهاية هذا الأسبوع خلال سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات التابع للاتحاد الدولي للسيارات والجولة الختامية لبطولة العالم للتحمل لموسم 2023.



وتعتبر بطولة كأس بورش كاريرا الشرق الأوسط حلبة البحرين الدولية موطنا لها منذ انطلاقها في النسخة الاولى وتواصل تطورها على مدار السنوات الماضية، ومن المنتظر ان يتنافس العديد من أبرز السائقين في المنطقة من مختلف الجنسيات مع فرق محترفة على مدار سباقين خلال عطلة نهاية الأسبوع في بطولة العالم للتحمل، وذلك بسيارات بورش جي تي 3 نوع 992، وضمن 3 فئات للبطولة Pro وProAm وAm.



وستشهد افتتاحية الموسم في حلبة البحرين الدولية حصتين من التجارب والتأهيل وسباقين في كل جولة، كما ستتبع الجولة الأولى في البحرين خمس جولات أخرى على حلبات الخليج، بمعدل سباقين لكل فعالية قبل ختام البطولة بجولتين مساندتين في جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد.



ويتصدر المشاركة في البطولة الشيخ سلمان بن عيسى آل خليفة ضمن فريق البحرين والشيخ جابر بن علي آل خليفة حيث يتنافسان في فئة Am PCCME، بينما يتنافس أيضا كل من فلاينت سشورنق وروبيرت دي هان، ثيو اوفرهاس، كولين بوينغهاوزن، وياني ستياك.



أما فئة ProAm فيشارك فيها كلاً من سعود آل سعود وخالد الأحمدي من المملكة العربية السعودية، وسورين سبرينج وتيمو ريكر من ألمانيا، سيدريك شاسانغ من فرنسا، أحمد الشهاب من الكويت، وبشار مارديني من كندا.



وفي الوقت نفسه، ينضم إلى الشيخ سلمان والشيخ جابر من بين المشاركين في الفئة مارك جيه توماس من كندا وسيباستيان جورجا من إيطاليا.



وتعتبر بطولة تحدي البورش سبرنت الشرق الأوسط كانطلاقة للمواهب وصقلها في رياضة السيارات، كما انها فرصة مثالية لمنح المواهب المحلية الفرصة لصقل مهاراتهم من خلال المشاركة في جولات البطولة أو من خلال التجارب والاختبار.