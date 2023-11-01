لي مانز تسيطر على أجواء حلبة البحرين الدولية بانطلاق سباق بابكو إنرجيز للتحمل 8 ساعات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تتجه الانظار غدا "الخميس" الى حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" مع انطلاق التجارب الحرة الأولى لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك من خلال انطلاق سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات.
وستبدأ فعاليات البطولة بانطلاق بطولة كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط بحصتي التجارب الأولى والثانية، الى جانب بطولة العالم للتحمل والتي تنطلق أولى فعالياتها في 12:15 مساء، بينما ستكون الحصة الثانية للتجارب كختام لفعاليات "الخميس" وذلك في 5:30 مساء.
كما ستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة والإثارة للحضور من خلال الفعاليات العديدة التي ستقام على هامش منافسات السباق حيث الإثارة على المضمار لا تقتصر على السباق العالمي بل من خلال العديد من الفرق الاستعراضية والفعاليات الترفيهية في المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي.
وتعتبر عروض تيري غرانت ولي باورز من أبرز الفعاليات الترفيهية حيث سيستمتع جماهير السباق بعروضهم المثيرة والحاصلة على أرقام قياسية عالمية، بالإضافة إلى معرض السيارات الكلاسيكية حيث يعرض نادي البحرين للسيارات بعض من أندر السيارات الكلاسيكية فلا تفوت رؤيتها خلال السباق.
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