لي مانز تسيطر على أجواء حلبة البحرين الدولية بانطلاق سباق بابكو إنرجيز للتحمل 8 ساعات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تتجه الانظار غدا "الخميس" الى حلبة البحرين الدولية "موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط" مع انطلاق التجارب الحرة الأولى لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، وذلك من خلال انطلاق سباق بابكو إنرجيز البحرين للتحمل 8 ساعات.





وستبدأ فعاليات البطولة بانطلاق بطولة كأس البورش كاريرا الشرق الأوسط بحصتي التجارب الأولى والثانية، الى جانب بطولة العالم للتحمل والتي تنطلق أولى فعالياتها في 12:15 مساء، بينما ستكون الحصة الثانية للتجارب كختام لفعاليات "الخميس" وذلك في 5:30 مساء.





كما ستمتلئ أجواء الحلبة بالمتعة والإثارة للحضور من خلال الفعاليات العديدة التي ستقام على هامش منافسات السباق حيث الإثارة على المضمار لا تقتصر على السباق العالمي بل من خلال العديد من الفرق الاستعراضية والفعاليات الترفيهية في المنطقة الترفيهية الواقعة خلف المدرج الرئيسي.





وتعتبر عروض تيري غرانت ولي باورز من أبرز الفعاليات الترفيهية حيث سيستمتع جماهير السباق بعروضهم المثيرة والحاصلة على أرقام قياسية عالمية، بالإضافة إلى معرض السيارات الكلاسيكية حيث يعرض نادي البحرين للسيارات بعض من أندر السيارات الكلاسيكية فلا تفوت رؤيتها خلال السباق.