بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تصل لمحطة الدور ربع النهائي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) دخلت بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 18 سنة التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس مرحلة الدور ربع النهائي، حيث أقيمت اليوم الاربعاء، منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة الفردي لفئتي الأولاد والفتيات.
وأسفرت النتائج عن فوز التركي إيمري ألتميس على اللاعب أيمست ياكوبوفيسكي بنتيجة 6-صفر و6-صفر، والفرنسي ساكا فونتانيز على دانيال كاربوكين بنتيجة 6-3 و4-0 بعد انسحاب الأخير بسبب الاصابة.
كما تفوق الهندي سامبريت شارما المصنف الأول في البطولة على الأوزبكي أكمل عبداللاييف بنتيجة 6-2 و6-4، وتأهل التركي دوروك جاليك أوغلو إلى الدور التالي بفوزه على السعودي عبدالملك الشمراني 6-1 و6-1، فيما فاز اللاعب خورخي أركاليان على السعودي أمجد بوخاري بنتيجة 6-2 و6-1.
وضمن منافسات الدور ثمن النهائي لفردي الفتيات، توقف مشوار اللاعبة البحرينية هاجر زيدان عند هذا الدور بعد خسارتها أمام المصنفة الثالثة في البطولة اللاتيفية اليكساندرا روزكالين بنتيجة 6-4 و6-1.
وفي المباريات الأخرى، واصلت المصريتان سوزان ملك وسارة دسوقي مشوارهما في البطولة بعد فوزهما على اللاعبتين الهندية سايتي فارادكار والسريلانكية فيثارانجي على التوالي.
وتمكنت اللاعبة سوزان ملك من اقصاء الهندية سايتي فارادكار بالفوز عليها بنتيجة 6-3 و6-1، أما اللاعبة سارة دسوقي فتمكنت من حسم مواجهتها مع اللاعبة فيثارانجي بواقع 6-0 و6-0.
واستطاعت اللاعبة أرينا ماليغينا التأهل إلى الدور ربع النهائي بفوزها على التركية إسيلا توكلو بنتيجة 6-3 و6-3، كما صعدت البريطانية أوفيليا لربع النهائي على حساب التركية ياسمين إيسلمير بنتيجة 6-4 و6-3، والتركية سدا إولارين على الهندية بالافي باتيل بنتيجة 7-6 و6-3، ولحقت السلوفينية لويزا فوسيل بالمتأهلين بتغلبها على الصربية كاترينا كورتشيك بنتيجة 3-6، 7-6 و6-3، فيما تغلبت اللاعبة ألينا سوغومونيان على الرومانية سيمونا تشوكو بنتيجة 6-3 و6-3.
من جانب آخر، أقيمت منافسات الدور ثمن النهائي للزوجي فئتي الأولاد والفتيات، أسفرت مباريات زوجي الأولاد عن فوز إيمري ألتميس ودوروك جالكوغلو على طارق التشابي ورامي ساؤلي بنتيجة 6-3 و6-2، والسونو موبنتساج وأوندراك على عبدالملك الشمراني وأحمد محمد بنتيجة 3-6، 7-5 و14-12، كما فاز الثنائي رادو كوجوكارو ونيكيتا جريبياكين على شادي قلال وزين لونيسكو بنتيجة 6-0 و6-2، وتمكن الثنائي أكمل عبداللييف وسفيان الناقة على الثنائي خالد ابراهيم وياسين كشواع بنتيجة 7-6، 2-6 و6-4.
وفي منافسات زوجي الفتيات تغلبت كاترينا كورتشيك وساليتي فاردار على هاجر زيدان وزميلتها إيزيبيلا ماروكينا 6-4 و6-1، وياسمين السلمير وسدا أولوران على حنين النجار وسلمى فرج الله 6-1 و6-1، وسارة دسوقي وأسلي أوكتاي على باركا ناير وداكشا ناير بنتيجة 6-2 و6-4، وألاينا ماليغينا وانستاسيا مايكينا على ألكجا تومتشيزك وفيثارانجي بنتيجة 6-1 و6-3.
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