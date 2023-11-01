بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تصل لمحطة الدور ربع النهائي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) دخلت بطولة الاتحاد الدولي للتنس للناشئين تحت 18 سنة التي ينظمها الاتحاد البحريني للتنس مرحلة الدور ربع النهائي، حيث أقيمت اليوم الاربعاء، منافسات الدور ثمن النهائي لمسابقة الفردي لفئتي الأولاد والفتيات.



وأسفرت النتائج عن فوز التركي إيمري ألتميس على اللاعب أيمست ياكوبوفيسكي بنتيجة 6-صفر و6-صفر، والفرنسي ساكا فونتانيز على دانيال كاربوكين بنتيجة 6-3 و4-0 بعد انسحاب الأخير بسبب الاصابة.



كما تفوق الهندي سامبريت شارما المصنف الأول في البطولة على الأوزبكي أكمل عبداللاييف بنتيجة 6-2 و6-4، وتأهل التركي دوروك جاليك أوغلو إلى الدور التالي بفوزه على السعودي عبدالملك الشمراني 6-1 و6-1، فيما فاز اللاعب خورخي أركاليان على السعودي أمجد بوخاري بنتيجة 6-2 و6-1.



وضمن منافسات الدور ثمن النهائي لفردي الفتيات، توقف مشوار اللاعبة البحرينية هاجر زيدان عند هذا الدور بعد خسارتها أمام المصنفة الثالثة في البطولة اللاتيفية اليكساندرا روزكالين بنتيجة 6-4 و6-1.

وفي المباريات الأخرى، واصلت المصريتان سوزان ملك وسارة دسوقي مشوارهما في البطولة بعد فوزهما على اللاعبتين الهندية سايتي فارادكار والسريلانكية فيثارانجي على التوالي.

وتمكنت اللاعبة سوزان ملك من اقصاء الهندية سايتي فارادكار بالفوز عليها بنتيجة 6-3 و6-1، أما اللاعبة سارة دسوقي فتمكنت من حسم مواجهتها مع اللاعبة فيثارانجي بواقع 6-0 و6-0.

واستطاعت اللاعبة أرينا ماليغينا التأهل إلى الدور ربع النهائي بفوزها على التركية إسيلا توكلو بنتيجة 6-3 و6-3، كما صعدت البريطانية أوفيليا لربع النهائي على حساب التركية ياسمين إيسلمير بنتيجة 6-4 و6-3، والتركية سدا إولارين على الهندية بالافي باتيل بنتيجة 7-6 و6-3، ولحقت السلوفينية لويزا فوسيل بالمتأهلين بتغلبها على الصربية كاترينا كورتشيك بنتيجة 3-6، 7-6 و6-3، فيما تغلبت اللاعبة ألينا سوغومونيان على الرومانية سيمونا تشوكو بنتيجة 6-3 و6-3.

من جانب آخر، أقيمت منافسات الدور ثمن النهائي للزوجي فئتي الأولاد والفتيات، أسفرت مباريات زوجي الأولاد عن فوز إيمري ألتميس ودوروك جالكوغلو على طارق التشابي ورامي ساؤلي بنتيجة 6-3 و6-2، والسونو موبنتساج وأوندراك على عبدالملك الشمراني وأحمد محمد بنتيجة 3-6، 7-5 و14-12، كما فاز الثنائي رادو كوجوكارو ونيكيتا جريبياكين على شادي قلال وزين لونيسكو بنتيجة 6-0 و6-2، وتمكن الثنائي أكمل عبداللييف وسفيان الناقة على الثنائي خالد ابراهيم وياسين كشواع بنتيجة 7-6، 2-6 و6-4.

وفي منافسات زوجي الفتيات تغلبت كاترينا كورتشيك وساليتي فاردار على هاجر زيدان وزميلتها إيزيبيلا ماروكينا 6-4 و6-1، وياسمين السلمير وسدا أولوران على حنين النجار وسلمى فرج الله 6-1 و6-1، وسارة دسوقي وأسلي أوكتاي على باركا ناير وداكشا ناير بنتيجة 6-2 و6-4، وألاينا ماليغينا وانستاسيا مايكينا على ألكجا تومتشيزك وفيثارانجي بنتيجة 6-1 و6-3.